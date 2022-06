Med 40 najlepšimi plažami v Evropi jih je pet na Jadranu #foto

Britanski časopis The Guardian je objavil obsežen izbor po njihovem mnenju najlepših plaž v Evropi. Med 40 izbrankami jih je pet na obali Jadranskega morja – po ena v Italiji, Albaniji in Črni gori ter tri na Hrvaškem.

Na Hrvaškem so Guardianovi pisci izpostavili zaliv Krivica na otoku Lošinj in tamkajšnjo prodnato plažo, ki je po njihovem mnenju vredna 30-minutnega spusta – in poznejšega vzpona – po skalnati poti, ki vodi do morja.

Med najlepše v Evropi so uvrstili tudi plažo Divna na severni obali polotoka Pelješac, ki z belim prodom, čistim morjem in okoliškimi borovci upravičuje svoje ime.

Plaža Divna, Pelješac Foto: Shutterstock

Trojico hrvaških plaž v izboru zaokrožuje še ena prodnata lepotica, plaža Mlini na Marinkovcu, enem od Paklenih otokov pri Hvaru.

Mlini, Pakleni otoki Foto: Shutterstock

V Črni gori so izpostavili plažo Drobni Pijesak, ki že z imenom pove, da omogoča dokaj lagoden dostop v morje. Najdete jo južno od Budve, blizu mesta Petrovac, in je za razliko od plaž na budvanski rivieri precej bolj umirjena.

Drobni Pijesak, Petrovac Foto: Shutterstock

V Albaniji so medtem najbolj pohvalili plažo Porto Palermo pri kraju Qeparo. Gre za območje, ki ga za zdaj še ni doletela nenadzorovana turistična gradnja in kjer je še vedno mogoče uživati v neodkritih morskih kotičkih.

Porto Palermo, Qeparo Foto: Shutterstock

Na drugi strani Jadranskega morja, na obali Italije, se je v izbor najlepših 40 v Evropi uvrstila le ena plaža. To je San Michele pri slikovitem mestecu Sirolo v deželi Marke. Ker je to območje naravnega parka, ne boste naleteli na pozidano obalo, temveč boste po 15 minutah spusta do morja prispeli na sijajno plažo z drobnim belim prodom in turkizno vodo.

San Michele, Sirolo Foto: Shutterstock

Če pa vas Jadran letos ne mika, je tukaj celoten Guardianov izbor najlepših plaž v Evropi:

Grčija

Fteri, Kefalonija

Elafonisi, Kreta

Sarakiniko, Milos

Plaka, Naksos

Karavostasi, Epir

Simos, Elafonisos

Vagia, Serifos

Nemčija

Sellin, Rügen

Španija

Ses Illetes, Formentera

Torimbia, Asturja

Carnota, Galicija

Cala Trebalúger, Menorka

Sopelana, Baskija

Calblanque, Murcia

Irska

Ballybunion, okrožje Kerry

Glassilaun, okrožje Galway

Črna gora

Drobni Pijesak

Portugalska

Praia de Cacela Velha, Algarve

Praia da Fisica, Costa de Prata

Cania Praia, Algarve

Praia da Zambujeira do Mar, Costa Vicentina

Praia das Bicas, Sesimbra

Nizozemska

Paal 31, otok Texel

Francija

Plage des Amiets, Cléder, Bretanja

Plage de la Vieille Église, Normandija

Saint-Jean-de-Luz, Baskija

Plage de Palombaggia, Korzika

Plage de l’Aiguille, Théoule-sur-Mer, Alpes-Maritimes

Plage de Saint-Clair, Le Lavandou, Var

Plage des Coussoules, Leucate, Aude

Turčija

Kaputaş, Kalkan

Italija

San Michele, Sirolo, Marke

Punta della Suina, Apulija

Sa Colonia, Sardinija

Calamosche, Sicilija

Sperlonga, Lacij

Hrvaška

Krivica, Lošinj

Plaža Divna, Pelješac

Mlini, Pakleni otoki

Albanija

Porto Palermo, Qeparo

