Med 10 najslabšimi letališči na svetu kar osem evropskih

Glavna svetovna letališča so razvrstili glede na tri merila: točnost poletov, kakovost storitev ter hrana in trgovine. Točnost poletov predstavlja 60 odstotkov celotne ocene letališča, kakovost storitev ter hrana in trgovine pa po 20 odstotkov ocene.

Spletni portal AirHelp lestvice letališč objavlja od leta 2015. Njihove lestvice zaobjemajo le najbolj znana in obiskana svetovna letaliča, izključujejo pa letališča, za katera ne morejo dobiti podatkov.

Za najboljše letališče na svetu velja Hamad v Katarju

Na prvem mestu – kot najbolje ocenjeno svetovno letališče – je katarsko mednarodno letališče Hamad, ki je premagalo kar 131 drugih letališč. Zbralo je skupno oceno 8,39 točke od mogočih desetih točk.

Medtem ko je katarsko letališče zasijalo na vrhu, pa je več evropskih letališč pristalo na dnu seznama. Po njihovi lestvici je namreč kar osem od desetih najslabše ocenjenih letališč v Evropi, preostala dva sta na Bližnjem vzhodu in v Severni Ameriki.

10. Letališče Gatwick (London, Združeno kraljestvo)

Letališče Gatwick, znano tudi kot London Gatwick, je glavno mednarodno letališče blizu Crawleyja v Zahodnem Sussexu v Angliji, 47,5 kilometra južno od osrednjega Londona. Pred epidemijo covid-19 je bilo to letališče drugo najbolj obremenjeno mednarodno letališče v Združenem kraljestvu, za letališčem Heathrow, in deseto najbolj obremenjeno letališče v Evropi.

Skupna ocena na AirHelpu: 6,62

Točnost poletov: 5,7

Kakovost storitev: 8

Hrana in trgovine: 7,9

Leta 2021 je letališče Gatwick oskrbelo 6,2 milijona potnikov. Na Skytraxu, mestu za preglede letalskih prevoznikov, je dobil oceno 4/10. Potniki so se pritoževali predvsem nad tem, kako zasedeno in hrupno je letališče, ter dodali, da ima "strašne objekte" za otroke.

Letališče se je leta 2020 pojavilo tudi na Forbesovi lestvici najslabših letališč.

Londonsko letališče Gatwick je pred epidemijo veljalo za deseto najbolj obremenjeno letališče v Evropi. Foto: Shutterstock

9. Letališče Billy Bishop Toronto City (Toronto, Kanada)

Letališče Billy Bishop Toronto City je regionalno letališče v Torontu v Kanadi. Pogosto ga imenujejo tudi letališče Toronto City. Gre za deveto najbolj obremenjeno letališče v Kanadi in šesto v Severni Ameriki. V letu 2021 so oskrbeli 2,8 milijona potnikov.

Skupna ocena na AirHelpu: 6,5

Točnost poletov: 5,8

Kakovost storitev: 8,1

Hrana in trgovine: 7

Na Skytraxu je letališče prejelo štiri zvezdice od desetih. Ena izmed uporabnic je povedala, da ceni organiziranost letališča.

Letališče v Torontu je deveto najbolj obremenjeno letališče v Kanadi. Foto: Shutterstock

8. Letališče Porto (Porto, Portugalska)

Letališče Francisco Sá Carneiro ali letališče Porto je mednarodno letališče v bližini Porta na Portugalskem, 11 kilometrov severozahodno od stolpa Clérigos v središču Porta. Gre za drugo najbolj obremenjeno letališče v državi glede na število poletov in potnikov. Na lestvici obremenjenosti je za letališčem v Lizboni in pred letališčem Faro. Leta 2019 so oskrbeli več kot 13 milijonov potnikov.

Skupna ocena na AirHelpu: 6,46

Točnost poletov: 5,6

Kakovost storitev: 7,9

Hrana in trgovine: 7,6

Na Skytraxu je ocenjeno s štirimi zvezdicami. Zdi se, da je mnenje potnikov zelo deljeno. Medtem ko eni menijo, da je letališče eno najboljših v Evropi, se drugi pritožujejo nad slabo kakovostjo hrane in izjemno dolgimi čakalnimi vrstami.

Letališče Porto je drugo najbolj obremenjeno letališče na Portugalskem. Foto: Shutterstock

7. Pariško letališče Orly (Pariz, Francija)

Letališče Orly v Parizu je mednarodno letališče, ki je delno v Orlyju, delno pa v mestu Villeneuve-le-Roi, 13 kilometrov južno od Pariza. Pred odprtjem letališča Charlesa de Gaulla leta 1974 je bilo to letališče glavno v Parizu. Je drugo najbolj obremenjeno letališče v Franciji. Leta 2021 so oskrbeli 15,7 milijona potnikov.

Skupna ocena na AirHelpu: 6,37

Točnost poletov: 5,4

Kakovost storitev: 7,9

Hrana in trgovine: 7,8

Na Skytraxu je ocenjeno s 3/10. Eden izmed uporabnikov ga je označil za najslabše letališče vseh časov, saj so se trgovine zaprle ob 20. uri. Drugi je dejal, da je zaradi izjemno počasnega dela zaposlenih in dolgih čakalnih vrst zamudil svoj polet.

Letališče Orly je drugo najbolj obremenjeno letališče v Franciji. Foto: Shutterstock

6. Letališče Manchester (Manchester, Združeno kraljestvo)

Letališče Manchester je mednarodno letališče na Ringwayu v Angliji, 13 kilometrov jugozahodno od središča Manchestra. Leta 2019 je bilo tretje najbolj obremenjeno letališče v Združenem kraljestvu glede na število potnikov in najbolj obremenjeno med tistimi, s katerih potniki ne morejo leteti v London. Leta 2020 so oskrbeli 6,7 milijona potnikov.

Skupna ocena na AirHelpu: 6,26

Točnost poletov: 5,2

Kakovost storitev: 7,8

Hrana in trgovine: 8

Na Skytraxu je ocenjeno z 2/10. Eden izmed uporabnikov je zapisal, da letališče ne služi svojemu namenu in da so parkirnine izjemno visoke. Drugi je zapisal, da so čakali več kot dve uri, da so prejeli svojo prtljago.

Letališče Manchester je najbolj obremenjeno letališče med tistimi, s katerih potniki ne morejo leteti v London. Foto: Shutterstock

5. Mednarodno letališče Malta (Valetta, Malta)

Mednarodno letališče Malta je edino letališče na Malti. Oskrbuje celotno Malto. Stoji jugozahodno od prestolnice Valetta v mestu Luqa. V letu 2020 so oskrbeli 1,7 milijona potnikov.

Skupna ocena na AirHelpu: 6,05

Točnost poletov: 5

Kakovost storitev: 7,7

Hrana in trgovine: 7,5

Na Skytraxu je ocenjeno s 6/10. Italijanski potnik je dejal, da je letališče premajhno za število potnikov, ki jih oskrbuje, in da potniki zaradi premajhnega števila sedežev spijo kar na tleh. Drugi potnik je svetoval, da na letališče pridete zgodaj, saj so zamude zelo pogoste.

Mednarodno letališče Malta je edino letališče na Malti. Foto: Shutterstock

4. Mednarodno letališče Bukarešta Henri Coandă (Bukarešta, Romunija)

Mednarodno letališče Bukarešta je najbolj obremenjeno letališče v Romuniji, in sicer v Otopeni, 16,5 kilometra severno od središča Bukarešte. Trenutno je eno od dveh letališč, ki oskrbujeta glavno mesto Romunije. V letu 2021 so oskrbeli sedem milijonov potnikov.

Skupna ocena na AirHelpu: 6,03

Točnost poletov: 6

Kakovost storitev: 6,1

Hrana in trgovine: 6

Na Skytraxu je letališče ocenjeno s 4/10. Eden izmed potnikov se je pritožil, da so zaposleni preveč agresivni in neprijazni. Drugi je dejal, da je letališče zelo staro in da spominja na 60. leta prejšnjega stoletja.

Romunsko letališče v Bukarešti je najbolj obremenjeno letališče v državi. Foto: Shutterstock

3. Letališče Eindhoven (Eindhoven, Nizozemska)

Letališče Eindhoven na Nizozemskem je 7,6 kilometra zahodno od Eindhovna. Po številu potnikov je drugo največje letališče na Nizozemskem. Leta 2018 so s 6,2 milijona potnikov letališče uporabljal tako za civilne kot vojaške potrebe.

Skupna ocena na AirHelpu: 5,92

Točnost poletov: 4,9

Kakovost storitev: 7,8

Hrana in trgovine: 7,1

Za letališče, ki ima na Skytraxu oceno 4/10, so potniki dejali, da je majhno in da je osebje zelo nesramno. Eden izmed potnikov je zapisal, da je podobno hlevu za živino, saj morajo potniki na polet čakati na prostem.

Letališče Eindhoven je drugo največje letališče na Nizozemskem. Foto: Shutterstock

2. Mednarodno letališče Kuvajt (Al Farwaniyah, Kuvajt)

Mednarodno letališče Kuvajt je v provinci Farwaniya v Kuvajtu, 15,5 kilometra južno od središča mesta. Razprostira se na površini 37,7 kvadratnega kilometra. Je kot glavno vozlišče družb Kuwait Airways in Jazeera Airways. Leta 2019 je letališče oskrbelo 15 milijonov potnikov. Ima tudi vojaško letalsko oporišče, ki ga uporabljajo kuvajtske letalske sile.

Skupna ocena na AirHelpu: 5,78

Točnost poletov: 4,3

Kakovost storitev: 8

Hrana in trgovine: 8

Na Skytraxu ima oceno 2/10, potniki pa se pritožujejo predvsem nad grozljivim vonjem ter neprofesionalnim in počasnim vkrcavanjem na letala.

Mednarodno letališče v Kuvajtu ima svoje vojaško letalsko oporišče, ki ga uporabljajo kuvajtske letalske sile. Foto: Shutterstock

1. Lizbonsko letališče Portela (Lizbona, Portugalska)

Letališče Humberto Delgado, letališče Lizbona ali letališče Portela je mednarodno letališče sedem kilometrov severovzhodno od mestnega središča Lizbone, glavnega mesta Portugalske. Gre za glavna mednarodna vrata za vstop na Portugalsko. Leta 2019 so oskrbeli kar 31 milijonov potnikov, kar pomeni, da so 16. najbolj obremenjeno letališče v Evropi.

Skupna ocena na AirHelpu: 5,76

Točnost poletov: 4,7

Kakovost storitev: 7,3

Hrana in trgovine: 7,4

Potniki se pogosto pritožujejo nad dolgimi vrstami. Nekateri čakajo tudi do šest ur. Letališče ima na Skytraxu povprečno oceno 3/10, pri čemer je en uporabnik zapisal, da je "najslabše letališče, s katerega je kadarkoli potoval".

Letališče Portela v Lizboni je 16. najbolj obremenjeno letališče v Evropi. Foto: Shutterstock