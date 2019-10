Majhen koroški kraj, iz katerega prihaja kar sedem olimpijcev

Slovenci že dolgo čakamo, da se kralj širokega srca prebudi in nas reši tegob, a nič ne kaže, da je že prišel čas za to. Na Planetu odkrivamo, kdo sploh je kralj Matjaž, čigar mistično podobo lahko ujamete s prostim očesom, če sončni žarki pod pravim kotom padejo na strmo steno Pece. Gre le za legendo ali resnično osebo?

Olimpijska pot z imeni vrhunskih športnikov iz Črne

Zaradi Črne na Koroškem, ki je valilnica uspešnih športnikov, so bili Slovenci večkrat na nogah. Od ponosa in zanosa. Za to se lahko zahvalimo Tini Maze, pa ne le njej, iz Črne, ki ima tri tisoč prebivalcev, prihaja kar sedem olimpijcev, kar je ogromna številka glede na majhnost kraja. In če imajo v Hollywoodu pločnik slavnih, imajo na Koroškem olimpijsko pot z imeni vseh domačih vrhunskih športnikov.

Planetova novinarka Suzana Kozel s smučarsko tekačico Natašo Lačen, ki je dvakrat sodelovala na olimpijskih igrah.

K športu jih spodbujajo že od mladih nog

Glede na to, da imajo Črnjani smučišče tik pred domačim pragom, kmalu upamo na novo Tino Maze. Otroci na smučišču tik nad mestom, kjer je prve zavoje delala tudi slovenska šampionka, smučajo brezplačno. Tudi sicer šport kroji življenje mladih Črnjanov, h gibanju jih spodbujajo v osnovni šoli, vzdržujejo pa tudi športe, ki niso znani širokim množicam. Na primer kegljanje, ki je, mimogrede, precej drugačno od večini dobro poznanega bovlinga.

Dolina, ujeta pod Peco, odmaknjenost kraja od večjih mest in dolga tradicija rudarjenja so v Črnjanih oblikovali poseben značaj - nekateri pravijo, da so svinčeni.

