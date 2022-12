Majorka za 1. maj in poletje tudi do 50 odstotkov ugodneje!

Oglasno sporočilo

Poskrbite, da se vaše praznično darilo letos ne bo izgubilo v košari redko uporabljenih stvari: sebi in najdražjim podarite nekaj, kar vas bo še bolj povezalo in utrdilo vaše odnose, obenem pa poskrbelo za kopico novih spominov. Podarite vam nepozabne prvomajske ali poletne počitnice na Majorki! Psst, razkrivamo vam, kje jih dobite še posebej ugodno – tudi do 50 odstotkov ceneje!

Nobena skrivnost ni, da si lahko najugodnejše počitnice zagotovite v času first in last minute ponudb. Številni pri tem raje stavijo na zadnji trenutek, kar pa ni nujno najbolj pametno. Izbira destinacij in namestitev je takrat namreč že močno okrnjena, prav tako glede na aktualno splošno rast cen ni pričakovati, da bi bile cene počitniških paketov čez nekaj mesecev cenejše od današnjih.

Prav zato je zdaj pravi trenutek, da rezervirate svoje prvomajske ali poletne počitnice na priljubljeni Majorki in ubijete dve muhi na en mah: po eni strani boste imeli pod streho izbiro dopusta, po drugi boste sebi in najdražjim podarili enega najlepših prazničnih daril, kar jih obstaja. Da vam v ta namen ne bo treba izprazniti bančnega računa, so v turistični agenciji Počitnice.si pripravili neverjetno ugodne počitniške pakete na Majorki, ki vključujejo prevoz z nizkocenovnim letalskim ponudnikom iz Trevisa pri Benetkah, namestitev v izbranem hotelu ali apartmaju ter transfer od letališča do namestitve ter nazaj.

V turistični agenciji Počitnice.si, kjer najdete na enem mestu zbrane ponudbe počitnic vseh organizatorjev v širši regiji stalno spremljajo aktualne potovalne trende ter splošno finančno stanje in glede na ti dve predpostavki nato pripravijo najboljše počitniške pakete za vsak žep! Tokrat so vam pripravili ekskluzivne pakete počitnic na Majorki, ki si jih lahko do 31. 1. 2023 zagotovite po izjemni ceni – tudi do 50 odstotkov ugodneje! Več informacij in rezervacije najdete na spletni strani Pocitnice.si, prav tako pa jim lahko tudi pišete na info@pocitnice.si, jih pokličite na 01/ 280 30 00 ali pa se oglasite v njihovi poslovalnici v nakupovalnih centrih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo.

Izjemni popusti – a ne na račun kakovosti počitnic!

Morda se sprašujete, kako je v današnjem času mogoče ponujati tako velike popuste. Odgovor je zelo enostaven: na bližnjih do srednje oddaljenih destinacijah je kakovostna namestitev bolj pomembna kot izbira letalskega prevoznika, in ker polet do Majorke traja vsega pičli dve urici, so nizkocenovni letalski ponudniki najbolj optimalna izbira. Poleg tega je že iz splošne prakse znano, da se cene letalskih vozovnic dnevno spreminjajo glede na število prodanih sedežev na letalih. Bolj ko je letalo polno, višje so cene, zato je pametno pohiteti in izkoristiti neverjetno ponudbo počitnic na Majorki, ki traja samo do 31. 1. 2023 !

Seveda se lahko načrtovanja in usklajevanja poletov ter namestitev lotite tudi sami, a v poplavi ponudb boste potrebovali ogromno časa, da najdete najbolj optimalne počitnice za svoj okus. Da ga lahko namenite za druge pomembne stvari in ljudi, so pri Počitnice.si opravili delo namesto vas in sestavili neverjetno ugodne počitniške pakete nastanitev v najbolje ocenjenih hotelih in apartmajih na Majorki. Na otoku sonca, smeha, zabave in naravnih lepot lahko tako za prvi maj ali v vročem poletju uživate tudi do 50 odstotkov ugodneje! Akcijska ponudba velja za paket letalskega prevoza in namestitve, prtljaga in rezervacija sedežev na letalu pa sta na voljo ob doplačilu.

Poleg tega si z rezervacijo počitnic na Majorki pri Počitnice.si zagotovite tudi finančno varnost v primeru odpovedi poleta. Če rezervacijo opravite sami, boste v primeru odpovedi poleta imeli opravka s kar nekaj telefonskimi klici ter obilico birokracije, da vam povrnejo stroške letalske vozovnice. Če pa počitnice rezervirate pri Počitnice.si, vam v primeru odpovedi poleta turistična agencija zagotavlja vračilo celotne kupnine v vsega sedmih dneh ! Ob tem lahko paketu dodate še zavarovanje za primer odpovedi zaradi bolezni, ki znaša pet odstotkov kupinine, in ste tako zavarovani z vračilom kupnine, tudi če zaradi bolezni ne morete na pot.

Poleg tega vam pri Počitnice.si želenih počitnic ni treba plačati takoj! Ob rezervaciji poravnate zgolj 30 odstotkov akontacije , preostali znesek pa lahko plačate do 14 dni pred odhodom. 800 evrov za prvomajske počitnice se morda sliši veliko, a če ob rezervaciji plačate vsega 240 evrov, preostanek pa si razporedite skorajda do odhoda, bo dopust odplačan brez težav.

Zakaj na Majorko?

Majorka je eden izmed štirih otokov, ki skupaj z Ibizo, Menorco in Formentero sestavlja Balearske otoke. Pohvali se lahko s sredozemskim podnebjem, dolgimi peščenimi plažami, ob katere pljuska kristalno čisto morje, ter živahnimi promenadami za sproščene večerne sprehode. Noben drug evropski otok se ne ponaša s tako raznoliko pokrajino kot Majorka: od rodovitnih ravnin osrednjega dela do skoraj alpskih vrhov Tramontane, idiličnih peščenih plaž na vzhodu do slikovitih razgledih s klifov na zahodu. Ne glede na to je voda na obalah Majorke po večini zelo mirna, saj je veliko zalivov, ki branijo plaže pred valovi. Številne peščene plaže so obdane z borovimi gozdički, ki omogočajo senco in so zato kot nalašč za družine z majhnimi otroki. Med družinami je še posebej priljubljena plaža v letovišču Calla Millor, med najlepše v svetovnem merilu pa sodijo tiste v mestih Can Picafort in Playa de Muro.

Na Majorki boste na svoj račun prišli vsi: tako tisti, ki se želite zabavati, kot oni, ki bi se radi spočili in uživali na plaži. Mladi (in mladi po srcu) boste na Majorki zagotovo uživali v letovišču El Arenal na jugu otoka, ki se lahko pohvali s kopico izjemnih nočnih klubov ter diskotek, prav tako pa ne manjka niti barov in zabav na plaži. Zelo živahno je tudi v prestolnici Palma de Mallorca, ki ponuja popolno kombinacijo obmorske sprostitve, umetnosti in sproščenega vzdušja. Palma je popoln primer čudovitega prepleta kulture in zabave, ki ga morate doživeti.

Majorka: odlična destinacija za različne okuse

Zmotno je prepričanje, da je Majorka namenjena zgolj zabavi in žuranju na plaži. Največji od Balearskih otokov se lahko namreč pohvali z izjemno urejenimi plažami, kristalno čistim morjem ter prečudovitimi mesteci in vasicami, ki jih je vsekakor vredno obiskati ter raziskati. Najlažje boste to storili tako, da za nekaj dni najamete avtomobil in otok prevozite po dolgem in počez. Med gorami zahodnega dela Majorke boste našli zasanjano zgodovinsko vasico Vallermossa, kjer vas bodo osupnile ozke tlakovane uličice ter pročelja fasad, ki jih krasijo lonci različnih cvetlic in začimb. Na vsakem vogalu so naprodaja tipični darovi Majorke: izdelki iz gline, lesa oljk, školjk, pa tudi biseri, saj je Majorka znana po izdelavi biserov, ki jih izvažajo na različne konce sveta.

Le streljaj stran na pobočju najdete umetniško vasico Deia, ki je obdana z griči in nasadi pomaranč. Agrumi vas spremljajo tudi 15 kilometrov naprej proti severu, vse do mesta Puerto de Soller, ki je skrito v idilični dolini in se lahko pohvali z neverjetnimi razgledi. Na vzhodni strani otoka pa velja obiskati zgodovinsko mesto Arta, ki je v srednjem veku igralo pomembno strateško vlogo, na kar nakazujejo številne palače iz tistega obdobja. Prav tako v srednji vek sega tudi zgodovina mesta Alcudia, ki z značilnimi tlakovanimi ulicami ter renesančnimi hišami še danes ohranja svojo takratno podobo. Obkrožajo jo bujno zelenje in borovci, poleg zgodovinskih spomenikov pa se lahko pohvali tudi z izjemno kulinariko, ki prepriča tudi največje gurmane.

Na Majorki vam zagotovo ne bo dolgčas, saj slovi kot otok sonca sredi Sredozemlja in je pravi raj tako za pohodnike in kolesarje kot tudi vse, ki si želite morskih radosti v objemu skritih zalivov in prekrasnih peščenih plaž. Rezervirajte še danes in si zagotovite počitnice na Majorki do 50 odstotkov ugodneje!

Naročnik oglasnega sporočila je Turistična agencija Počitnice.si, d. o. o.