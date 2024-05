Last minute počitnice v Turčiji znižane do 40 odstotkov

Ste se kdaj ujeli med zavistnim ogledovanjem počitniških fotografij prijateljev, ki si poleti privoščijo počitnice na več različnih destinacijah? Letos se lahko v njihovo kožo postavite tudi vi! Na Počitnice.si so namreč last minute ponudbo junijskih počitnic v Turčiji znižali za kar do -40 odstotkov, zato bo počitniški proračun zagotovo zadostoval za še kakšen dopust!

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Poletje je čas, ko si končno lahko vzamemo nekaj časa zase in se z zasluženim dopustom nagradimo za vse delovne ure in nadure. Nekateri proste dni radi izkoristijo za uživanje ob morju, drugi odkrivajo in raziskujejo nove kraje, tretji uživajo v svežini rek in jezer na zelenih planotah. Najbolje bi bilo seveda doživeti vse troje, a to pogosto ni mogoče: bodisi zato, ker je na voljo premalo dopusta, bodisi zaradi finančnih omejitev.

Glede prve omejitve se boste morali dogovoriti z nadrejenim, pri drugi vam lahko pomagamo mi! Kako? Tako, da z vami delimo neverjetno ponudbo počitnic v Turčiji, ki smo jo zasledili na Počitnice.si!

Na Počitnice.si so namreč celotno ponudbo počitnic v Turčiji z odhodi iz Ljubljane in Graza ali Dunaja za junij znižali do kar -40 odstotkov, kar pomeni, da si nepozaben all inclusive oddih v hotelu 4* na obali turške riviere lahko zagotovite že od 559 evrov/osebo! Izbirate lahko med več kot 250 hoteli različnih kategorij v priljubljenih turških obmorskih letoviščih , Alanya, Side, Izbirate lahko med več kot 250 hoteli različnih kategorij v priljubljenih turških obmorskih letoviščih Antalya Belek in Kemer , zato hitro preglejte celotno akcijsko ponudbo TUKAJ in si privoščite vrhunske all inclusive počitnice v Turčiji!

Zakaj na počitnice v Turčijo?

Turčija v zadnjih letih postaja vse bolj priljubljena turistična destinacija počitnikarjev in popotnikov iz celega sveta. Kako ne bi bila, ko pa se lahko pohvali z zelo zanimivo lego na prehodu iz Evrope v Azijo, kar je močno vplivalo na njeno zgodovino, katere pečat je mogoče občutiti še danes.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Če k temu dodamo še čudovite naravne danosti, bogato kulturno dediščino in seveda prekrasno kristalno čisto morje in ugodno sredozemsko podnebje z dolgimi in vročimi poletji, se odgovor ponuja na dlani: počitnice v Turčiji so resnično popolna izbira za vse generacije in okuse!

Privoščite si nepozaben last minute junijski all inclusive oddih v Turčiji po smešno nizki ceni – že od 559 evrov/osebo! Poiščite najugodnejše ponudbe TUKAJ ali pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si in izkoristite neverjetno akcijsko ponudbo turistične agencije Počitnice.si! Izkušeni svetovalci na 01 280 30 00, od ponedeljka do sobote pa jih lahko osebno obiščete v njihovi poslovalnici v nakupovalnih središčih Supernova Rudnik v Ljubljani in Supernova Kranj Primskovo. Izkušeni svetovalci na Počitnice.si so vam za vse nasvete in pomoč pri iskanju najboljših ter najugodnejših ponudb na voljo tudi na telefonski številki, od ponedeljka do sobote pa jih lahko osebno obiščete v njihovi poslovalnici

Edinstven turški all inclusive, ki nikoli ne razočara!

All inclusive ponudba ima v Turčiji bogato tradicijo, Turki pa so znani kot izjemno prijazni in ustrežljivi gostitelji. Kombinacija obojega je zagotovilo za popolne počitnice v pravem pomenu besede, saj bo vaša edina naloga, da se odločite, ali želite preživeti dan na peščeni ali prodnati hotelski plaži, poležavati ob bazenu ali sprostiti adrenalin na atrakcijah vodnega parka.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Skoraj vsi večji hoteli na turški rivieri se namreč lahko pohvalijo z enkratnimi vodnimi parki, popolnoma vsi hoteli v ponudbi turistične agencije Počitnice.si pa nudijo vsaj all inclusive, če ne celo ultra all inclusive storitev. In ta resnično vključuje vse: od prečudovitih vodnih parkov, ki so praviloma nameščeni tik ob hotelu, do 1.001 dnevne aktivnosti za vse generacije: joga, zumba, pikado, vodna aerobika, odbojka na mivki, vaterpolo, badminton … Ponudba je ogromna!

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Najmlajši se bodo z veseljem kratkočasili v mini klubu, ki je v številnih resortih za popolno izkušnjo malčkov razdeljen celo po starostnih skupinah. Na svoj račun boste prišli tudi tisti, ki si želite popolnega odklopa: hotelski kompleksi so namreč praviloma tako veliki, da brez težav najdete mirnejše kotičke za zaslužen počitek ali pa si privoščite razvajanje v bogati hotelski spa ponudbi in pristnih turških hamamih, ki nikoli ne razočarajo.

Počitnice v Turčiji: kako izbrati pravo letovišče za svoj okus?

Izjemna paketna ponudba all inclusive počitnic v Turčiji na Počitnice.si obsega več kot 250 kakovostnih hotelov od 3* do 5* vseh cenovnih razredov, kar pomeni, da lahko resnično vsakdo najde počitnice za svoj žep in okus. Najbolj priljubljena letovišča v Turčiji so nanizana na jugozahodi obali, v tako imenovani turški rivieri, ki slovi po čudovitih promenadah in slikoviti podobi.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Osnovno izhodišče predstavlja Antalya, kjer se nahaja letališče za letovišča celotne turške riviere. V Antalyi boste na svoj račun prišli zlasti ljubitelji čudovitih peščenih plaž, nakupovanja in zgodovine. Pravi magnet za obiskovalce je staro mestno jedro, kjer se nahajajo številne trgovinice, restavracije, bari, muzeji in bazarji.

Uro vožnje proti zahodu leži letovišče Kemer, ki je kot nalašč za ljubitelje narave, intime in miru, hkrati pa popolna izhodiščna točka za izlete po širši pokrajini. Nekoč je bil ribiška vasica, danes pa je Kemer priljubljeno turistično središče s kristalno čistim morjem in bogato all inclusive hotelsko ponudbo.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

V drugo smer, torej proti vzhodu, boste po nekaj več kot polurni vožnji prispeli v letovišče Belek, kjer se nahajajo nekoliko dražji luksuzni all inclusive hoteli. Morje je tu mirnejše, poleg klasične all inclusive ponudbe z vodnimi parki pa so na voljo tudi številna golf igrišča. Dolge peščene plaže so popolna kulisa za romantične večerne sprehode v dvoje, za piko na i pa poskrbi dovršena arhitektura.

Še dodatne pol ure vožnje proti vzhodu Turčije se odpre pogled na luksuzne all inclusive hotele obalnega letovišča Side – mondenega antičnega mesta, kjer lahko najdete sledove kar 12 civilizacij. Tu vam zagotovo ne bo zmanjkalo možnosti za raziskovanje zgodovinskih turških ruševin, kar je lahko odlična dopolnitev hotelskega all inclusive razkošja.

Na skrajnem jugu ob vznožju mogočne turške gore Taurus pa leži ena najbolj priljubljenih all inclusive turških počitniških destinacij med slovenskimi turisti – živahna Alanya z okoliškimi kraji Konakli, Incekum in drugimi s slavno all inclusive hotelsko ponudbo. Alanya ponuja popolno kombinacijo morskih pečin in prelepih peščenih plaž v sklopu all inclusive hotelov, s svojim živahnim mestnim utripom pa ponuja idealen vpogled v preplet Orienta in Evrope sredi Turčije.

posebno junijsko akcijsko ponudbo TUKAJ , pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si ali pokličite 01/280 30 00 in ujemite nore popuste, tudi do -40 odstotkov! Otvorite letošnjo poletno sezono v velikem slogu – z nepozabnimi all inclusive počitnicami v Turčiji! Preverite

Naročnik oglasnega sporočila je Turistična agencija Počitnice.si d. o. o.