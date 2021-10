Kateri prestižni vlak bi izbrali za naslednje potovanje?

Predstavljamo vam pet vlakov, ki so skoraj udobnejši kot katerikoli hotel. Premamili vas bodo, da bi skočili v udobne copate in se zleknili v razkošne postelje ter skozi okno občudovali pokrajino.

Maharaja Express

Za opis prestiža tega vlaka je dovolj že, da preberemo njegovo ime. Kajti kar je dovolj dobro za maharadžo, indijskega vladarja, bo dobro tudi za nas! Vlak je pravzaprav indijska palača na tirih, sobe so opremljene v značilnem slogu s kančkom nostalgije. Restavracija slavi domačo indijsko kuhinjo, popotniki pa lahko preživijo čas v baru, ki je okrašen kot kraljevski budoar.

Če boste potovali z vlakom, si boste ogledali predvsem razkošne točke Indije, kot so: Tadž Mahal, trdnjava Gwalior, sveto mesto Benares ... Cene za sedem dni potovanja se začnejo pri 3.500 evrih.

Belmond Royal Scotsman

To je vlak, ki se ponaša s prvim spa centrom na vlaku. S tega vlaka lahko občudujete prostoživeče živali in gore Škotske. Je eden od najrazkošnejših na svetu, notranjost je neskončno elegantna in napolnjena z barvami, kot so temno zelena, bordo rdeča in modra. Seveda ima odlično gurmansko restavracijo, bar in bogato knjižnico. Na vlak boste vstopili v Edinburgu in si na poti ogledali najvišjo goro Velike Britanije Ben Nevis in viadukt Glenfinnan, znan iz filmskega Harryja Potterja.

Sobe so urejene v retro slogu in vas bodo navdihnile, da bi prebrali britanske oziroma škotske klasike. In cene? Odvisno od dolžine potovanja, a začnejo se pri 2.700 evrih za dve noči.

Eastern & Oriental Express

Vlak je oblikoval Gerard Gallet, ki je ustvaril tudi znameniti Oriental Express do Benetk, zato sta si v marsičem podobna. Zunanjost vlaka je kombinacija zelene in zlate barve, v notranjosti se skriva vintidž slog, v katerem je jasno viden vpliv Azije. Plošče na stenah so iz češnjevega lesa, pohištvo je oblazinjeno s tajsko svilo, okraski so značilno malezijsko vezenje.

To je odlično ozadje za potovanje skozi džunglo, ki se razteza okoli budističnih templjev in ljubkih azijskih vasic. Cene se začnejo pri 2.800 evrih, najkrajša je vožnja od Bangkoka do Kuala Lumpurja.

Belmond Andean Explorer

Prvi luksuzni spalni vlak v Južni Ameriki ima verjetno enega od lepših razgledov, saj se pelje skozi Ande. Vozili se boste od Cusca do Arequipe. Vmes boste uživali ob jezeru Titikaka in kanjonu Colca. Če vas bo mučila višinska bolezen, imajo na vlaku na voljo maske s kisikom.

Sobe so več kot udobne in velike zakonske postelje so pokrite z odejami iz volne alpake. Restavracija ponuja perujske specialitete. Če boste preveč utrujeni od potovanja, potem si privoščite sproščujočo masažo. Ena noč na vlaku vas bo stala 1.300 evrov.

Ghan

Potovanje po Avstraliji je v vsakem primeru čudovita pustolovščina, a potovanje z vlakom naravnost po osrčju celine je izjemna poslastica. Ghan začne svojo pot v Adelajdi, popelje pa vas do Darwina. Potovanje traja polne tri dni in ob uživanju v naravi, ki se riše pred njihovimi očmi, lahko popotniki obiščejo restavracijo ali srkajo vino v posebnem salonu.

Seveda imate odlično možnost, da se sprostite v udobnih sobah. Cena za tri dni se začne pri 1.300 evrih, kar pomeni zgolj pot od Adelajde do Darwina, brez dodatnih izletov na poti.

