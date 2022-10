Kam z otroki ta konec tedna? Vabijo vile, magični gozd in črne mačke.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prihajajočih prostih dneh lahko otrokom in tudi mladim po srcu privoščite odmerek pravljičnosti in čarobnosti na dveh novih lokacijah, eni v okolici Ljubljane, drugi pri Mariboru. V ljubljanskem zavetišču živali medtem prirejajo že tradicionalno Noč črnih mačk, ki so ji letos priključili še maraton posvojitev mačjih ljubljenk.

V Skokah v občini Miklavž na Dravskem polju, v neposredni bližini Maribora, v zadnjem tednu oktobra obiskovalce sprejema tematski park Magični gozd. Pet dni, od 27. do 31. oktobra, bo gozd odet v tematiko čarovnic, strahov, duhov, buč in drugih skrivnostnih bitij.

Foto: Magični gozd

Tam vas čakajo strašljivo-zabavne točke, ki jih poiščete s pomočjo zemljevida, gozd pa skriva še vrsto drugih presenečenj, kot so skrite točke in čarovniške igre. Lahko se odločite tako za dnevni kot nočni obisk, oba sta primerna za vse starosti, a za nočni obisk prinesite s seboj kakšno svetilko ali pa si osvetlite pot s svetilko na telefonu.

Vile in vilinci na Homcu

Na Homcu pri Domžalah pa je te dni zaživela nova pravljično-doživljajska pot, ki vam odstre zanimiv svet vil in vilincev.

Foto: Vilinski Homec

Vilinski Homec je pohodna družinska dogodivščina. Na pot se odpravite sami ali pa se udeležite katerega izmed mesečnih vodenih vilinskih pohodov, ki bodo vsako tretjo soboto v mesecu. Vilinska beležka vam odpre pot do vseh doživetij na poti, z njo vstopite v pravljični svet vilinskega petja in plesa, spoznate skavtske vrline, se naučite marsikaj o divji hrani, pa mlinih in mlinarjih, na koncu pa za rešeno misijo prejmete zasluženo vilinsko nagrado.

Foto: Vilinski Homec

Priporočena starost otrok je šest ali več let. Pot je dolga 3,6 kilometra, je označena in urejena, premagali pa boste 210 metrov višinske razlike.

Noč črnih mačk in maraton posvajanja

V Zavetišču Ljubljana medtem prirejajo svojo tradicionalno noč, namenjeno črnim mačkam, ki so pri posvojitvah običajno zapostavljene, pogosto kar nezaželene. V zavetišču želijo zato kot vsako leto tudi letos poudariti, da je bolj kot barva živali pomemben njen značaj, in skupaj z obiskovalci premagati mite o črnih mačkah.

Foto: Bojan Puhek

Letošnjo Noč črnih mačk prirejajo v nedeljo, 30. oktobra, začela se bo ob 16. in končala ob 19. uri. Novost v Zavetišču Ljubljana pa bo tridnevni maraton posvojitev mačk, ki se bo začel že v petek, 28. oktobra, in se končal z nedeljsko Nočjo črnih mačk. Uradne ure za posvojitev živali bodo od 14. do 18. ure, te dni pa se za posvojitev mačk ne bo treba predhodno naročiti, saj si v zavetišču želijo, da bi čim več njihovih varovank našlo nove domove.

Oglejte si še: