Kam na smučanje? 9 idej za odlične zimske počitnice v bližini.

Karte v Avstriji in Italiji so resda precej dražje kot pri nas, a razlika v smučarskih užitkih to odtehta. Večje število prog, bolj moderne naprave, manj čakanja v vrsti in boljši vremenski pogoji so le nekatere prednosti, ki nas vse bolj pogosto pritegnejo, da se odpravimo čez mejo. Sploh v zadnjih letih, ko je zaradi globalnega segrevanja zima v Sloveniji vse krajša.

Kam na smučanje? 1. Nassfeld (Avstrija)

Priljubljeno smučišče za enodnevno smuko.

V Nassfeldu boste uživali v izjemno moderni infrastrukturi, smučišče pa je dovolj veliko, da se smučarji razgubijo, zato je na smučišču le redko gneča.

Smučišče Nassfeld ima postavljeno tudi veleslalomsko progo z merjenjem časa, kjer se lahko preizkusite v znanju veleslaloma in celo tekmujete s prijatelji. Uporaba veleslalomske proge je popolnoma brezplačna, naredite pa lahko poljubno število voženj. A bodite previdni! Proga je običajno že precej uničena in ledena.

Cene nastanitev so v Nassfeldu precej zasoljene, zato se tja raje odpravim na dnevno smuko. Iz Ljubljane do Nassfelda pridete v dveh urah. Če se boste na smučanje odpravili v Nassfeld, vam priporočam pot skozi Kranjsko Goro mimo Trbiža, saj tako nimate dodatnih stroškov z avstrijsko vinjeto in predorom Karavanke. V tem primeru plačate le nekaj kilometrov italijanske avtoceste.

Osnovni podatki o smučišču Nassfeld:

Število vlečnic/sedežnic: 30

Nadmorska višina: 610–2.200 m

Dolžina smučarskih prog: 110 km Modre: 30 km Rdeče: 69 km Črne: 11 km



Kam na smučanje? 2. Turracher (Avstrija)

Odlično moderno smučišče na stičišču med koroško in salzburško regijo. Smučišče Turracher Höhe je s cesto razdeljeno na dva dela. Če se pripeljete iz smeri Celovca, je leva stran smučišča tista, ki ponuja številne aktivnosti, npr. progo za smučarski kros, po kateri se lahko zapeljete sami ali tekmujete še s kom, otroški poligon in atraktivne skakalnice.

Zaradi teh aktivnosti je na levi strani običajno precej večja gneča. Čez vikende in med počitnicami se na glavni šestsedežnici lahko nabere večje število ljudi. Desna stran pa ponuja odlične proge srednje težavnosti, kjer se lahko preizkusite tudi na FIS progi (št. 20).

Na eni izmed mnogih prog na tej strani vas čaka tudi precej zahteven odsek, zaradi katerega je del proge št. 21 označen kot črna proga. Ta del nosi številko 35 – če si namreč na prelomnici premislite, se lahko še vedno do dna spustite po modro-rdeči progi, ki zavije mimo tega dela.

Turracher ima tudi nekaj posebnosti, po katerih se razlikuje od drugih smučišč. Ko je temperatura dovolj nizka in jezero med eno in drugo stranjo zmrzne, vas preko jezera zapelje »taxi«.

Če na smučišču zagledate kakšno večjo gnečo, se tam verjetno nahaja tako imenovani »Pisten Butler«, ki vam brezplačno oz. v zameno za neobvezne prostovoljne prispevke postreže s šampanjcem.

Iz Ljubljane do smučišča Turracher Höhe se pripeljete že v 2 urah. Kljub temu da vas bo navigacija najverjetneje peljala skozi predor Karavanke, vam priporočam pot čez Ljubelj in Celovec. Ta pot je sicer približno 15 minut daljša, a se boste tako izognili vsem dodatnim stroškom, saj ne boste uporabili niti plačljivih tunelov niti avstrijske avtoceste.

Če bi izbiral med Nassfeldom in Turracherjem, bi na prvo mesto postavil Nassfeld, a samo zaradi tega, ker je desna stran smučišča Turracher večji del dneva v senci. Več sonca lahko na tej strani pričakujete v spomladanskem času.

Osnovni podatki o smučišču Turracher Höhe:

Število vlečnic/sedežnic: 15

Nadmorska višina: 1.400–2.205 m

Dolžina smučarskih prog: 42 km Modre: 14,5 km Rdeče: 24 km Črne: 3,5 km



Kam na smučanje? 3. Weinebene (Avstrija)

Odlična izbira za vse družine z manjšimi otroki.

Gre za manjše smučišče na Koroškem, ki zaradi višje nadmorske višine nudi odlične pogoje.

Tudi sam sem obiskal to smučišče, ko je mlajši sin pri dveh letih šele spoznaval snežne in smučarske radosti.

Smučišče Weinebene nima sedežnic, le vlečnice. To je za resno smuko sicer velika pomanjkljivost, za smuko z 2- in 7-letnim otrokom pa je to velika prednost. Tako je lahko 7-letnik smučal že samostojno, sam pa sem se zato lahko ukvarjal z mlajšim sinom.

Tudi smučarske karte so cenejše kot na ostalih, večjih smučiščih. Ko gremo na smučanje z manjšimi otroki, vedno smučamo manj od pričakovanj, saj imamo precej drugega dela. Zato je nesmiselno kupovati zelo drage vozovnice, saj se na koncu tako ali tako »drnčamo« po eni sami modri progi.

Na smučišču Weinebene so za najmlajše poskrbeli tudi s 180 m dolgim smučarskim trakom. Edina slaba stran tega je, da je trak treba plačati posebej, torej ni vštet v ceno smučarske karte.

Na smučišču Weinebene so bolj ugodne tudi namestitve. Sami smo bili nastanjeni v Weinebene Haus, v objektu, ki je v lasti slovenske družine.

Od Ljubljane do smučišča Weinebene boste potrebovali pribl. dve uri in pol. Sami smo se odpravili mimo Maribora, a se razloga za to izbiro ne spominjam več prav dobro. Nekaj minut hitrejša možnost je mimo Celovec.

Osnovni podatki o smučišču Weinebene:

Število vlečnic: 8

Nadmorska višina: 1.580–1.886 m

Dolžina smučarskih prog: 18 km Modre: 6 km Rdeče: 8 km Črne: 4 km



Kam na smučanje? 4. Bad Kleinkirchheim (Avstrija)

Nekoč eno najbolj atraktivnih smučišč je danes že nekoliko zastarelo. Ravno pomanjkljivo vlaganje v naprave je verjetno glavni razlog, da tega smučišča nisem omenil že prej.

Smučišča Bad Kleinkircheim ne priporočam popolnim začetnikom, saj modrih prog praktično ni. Večina od 18 km prog, ki so označene kot lahke, so le povezovalne proge oz. proge, ki so speljane po cesti in večkrat sekajo rdeče proge. Kaj hitro se vam lahko zgodi, da namesto na modro progo skrenete na rdečo.

Če ste dober smučar in vas zastarele naprave ne motijo, je lahko Bad Kleinkircheim odlična izbira za zimske počitnice. Če odlično smučate, boste prav gotovo uživali na smukaški progi Franza Klamerja, olimpijskega prvaka v smuku. Če želite, se mu lahko v jutranjih urah pridružite na prav posebni turi.

V mestu so tudi moderne terme, za katere lahko dobite tudi zelo ugodne popuste, v kolikor boste nastanjeni v enem od apartmajev ali hotelov v mestu.

Ravno zaradi term in 103 km smučarskih prog je lahko Bad Kleinkirchem prava izbira za vas.

Iz Ljubljane do Bad Kleinkircheima boste najhitreje prišli čez predor Karavanke, mimo Beljaka in čez Feld am See. Za 128 km dolgo pot pričakujte, da boste porabili pribl. uro in 45 minut.

Osnovni podatki o smučišču Bad Kleinkircheim:

Število vlečnic: 24

Nadmorska višina: 1.100–2.055 m

Dolžina smučarskih prog: 103 km Modre: 18 km Rdeče: 77 km Črne: 8 km



Kam na smučanje? 5. Gerlitzen (Avstrija)

Smučišče Gerlitzen ali Osojščica je še eno izmed avstrijskih smučišč, ki so iz Ljubljane dosegljiva v manj kot dveh urah vožnje.

Na smučišču Gerlitzen Alpe oz. Osojščica najdete tudi 12-sedežnico. Namestitve na samem smučišču s »ski-in«, »ski-out« opcijami in razgledom na smučišče so odlična izbira, da pozabimo na mestni vrvež ter da dobimo občutek, kot da smo več sto kilometrov oddaljeni od najbližjega mesta.

Osnovni podatki o smučišču Gerlitzen Alpe:

Število vlečnic: 18

Nadmorska višina: 1.010–1.911 m

Dolžina smučarskih prog: 60 km Modre: 13 km Rdeče: 29 km Črne: 3 km Freeride: 15 km



Kam na smučanje? 6. Višarje (Italija)

Med italijanskimi smučišči vsekakor ne moremo mimo Svetih Višarij oz. Monte Lussari.

To moderno smučišče se nahaja v naši neposredni bližini, saj je od Rateč oddaljeno le deset km, od Kranjske Gore pa 17 km. Ravno zaradi dostopnosti je zame to prva izbira med italijanskimi smučišči.

Če ste nastanjeni v Kranjski Gori in vas gneča odvrača od smučanja, ste lahko na Višarjah že v dobrih 20 minutah.

Kljub temu da smučišče nudi le 24 km prog, se boste nasmučali, saj je gneča običajno precej manjša kot na naših smučiščih, smučarske karte pa niso bistveno dražje. Na smučišču bo vsak našel nekaj zase, saj je nekaj modrih prog ob vznožju hriba ravno prav strmih za popolne začetnike, odlični smučarji pa boste lahko uživali tudi v štiri km črnih prog.

Najnižja točka smučišča se nahaja na 760 m nadmorske višine, a zaradi edinstvene lege nudi odlične pogoje tudi takrat, ko so temperature drugje nekoliko višje.

Osnovni podatki o smučišču Višarje

Število vlečnic: 14

Nadmorska višina: 760–1.760 m

Dolžina smučarskih prog: 24 km Modre: 9 km Rdeče: 11 km Črne: 4 km



Kam na smučanje? 7. Civetta (Italija)

Proga pod 3.220 m visoko goro Monte Civetta, obkrožena s številnimi najlepšimi vrhovi Dolomitov, nudi odlične razglede in uživanje v sončnih zahodih, ki jih lahko doživite le redko kje.

A ne le za romantike, Civetta je pravi raj tudi za smučarje. Za mlajše in bolj neizkušene smučarje je na voljo 28 km enostavnih prog, za vse ostale pa tudi zavidljivih 36 km srednje zahtevnih prog in osem km takšnih, ki bodo nagnale adrenalin v kosti tudi najbolj izkušenim smučarjem.

Na tem smučišču ciljajo predvsem na družinski turizem, zato so vse atrakcije usmerjene v tej smeri. Ogromno različnih igral, možnost varstva otrok, brezplačno drsanje in še marsikaj drugega lahko pričakujete, če se odločite za dopust, v katerem izmed krajev Alleghe, Selva di Cadore ali Val di Zoldo.

Do Civette vas loči skoraj 4-urna vožnja, tako da žal ne bo prava izbira za enodnevni oddih, vsekakor pa se splača odpeljati malo dlje, če greste na tedenske počitnice. Civetta je tudi nam najlažje dostopno smučišče sistema Dolomiti Super ski.

Osnovni podatki o smučišču Civetta:

Število vlečnic: 22

Nadmorska višina: 1.000–2.200 m

Dolžina smučarskih prog: 72 km Modre: 28 km Rdeče: 36 km Črne: 8 km



Kam na smučanje? 8. Sella Ronda (Val Gardena, Alta Badia, Arabba, Val di Fassa – Italija)

Sistem Sella Ronda povezuje štiri italijanska smučišča v en sistem, ki skupaj premore več kot 500 km smučarskih prog.

Za celoten krog boste potrebovali praktično ves dan in pa predvsem veliko kondicije. Ne glede na to, ali ste kondicijsko odlično pripravljeni, vam, osebno, ob obisku Selle Ronde priporočam, da se z avtom zapeljete do vsakega posameznega smučišča in se smučate le po želenem. V kolikor bi želeli narediti cel krog, pričakujte, da boste veliko časa porabili na povezovalnih progah, ki ne bodo tako atraktivne.

Vsa štiri smučišča, ki so združena v sistem Sella Ronda, so iz Slovenije približno enako oddaljena.

Kam na smučanje? 9. Jahorina (Bosna in Hercegovina)

Še eno tuje smučišče, ki v zadnjih letih postaja vse bolj priljubljeno in ga velja omeniti. V neposredni bližini Sarajeva je smučišče, ki ga večina obišče predvsem zaradi bolj ugodne cene. A zaradi vse večje priljubljenosti se tudi tu cene iz leta v leto dvigujejo. Če iščete bolj ugodne možnosti, se lahko ozrete tudi po drugih smučiščih na Balkanskem polotoku, npr. na planini Vlašič, Kopaonik itd.

Upam, da ste med zgoraj opisanimi smučišči našli pravo, da ste dobili odgovor, kam na smučanje in da boste počitnice kar najbolje izkoristili. A pred odhodom ne pozabite na:

Primer: padec na smučišču in zlom noge. Gre za dejanski primer, ki smo ga imeli pri CORIS-u. Že tako nedolžna poškodba, kot je zlom noge, je na enem izmed avstrijskih smučišč pomenila 7.000 € dodatnih stroškov, kljub temu da je določene stroške pokrila evropska zdravstvena izkaznica.

Specifikacija stroškov z računa:

Prevoz ponesrečenca do heliodroma: 545 €

Helikopterski prevoz do bolnišnice: 1.000 €

Bolnišnična oskrba: 10.000 €

Prevoz z reševalnim vozilom v Slovenijo: 3.200 €

Skupaj je naneslo skoraj 15.000 € stroškov.

Kljub temu da se je zavarovanec zdravil v javni bolnišnici z evropsko kartico, je moral plačati stroške participacije, ki so znašali 20 % vseh stroškov, torej 2.000 €. Prav tako mu evropska kartica ni pokrila reševanja na smučišču, helikopterja ter prevoza v domovino.

Pri CORIS-u so tako pokrili 20 % oz. 2.000 € participacije za bolnišnico in približno 5.000 € za vse prevoze. Če bi imel smučar le evropsko kartico, bi iz lastnega žepa doplačal približno 7.000 €.

