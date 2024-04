Kam na oddih še pred prvim majem?

Pomlad se je komaj začela, preobremenjenost in stres pa vam že pošteno načenjata razpoloženje? Potrebujete oddih, priložnost za polnjenje baterij, priložnost za ponovno obuditev romantike med vama ali pa priložnost za razigrane družinske počitnice? Slovenska Obala vam ponuja vse to pred vašim pragom!

Privoščite si sprostitev ob morju

Vsakodnevni ritem življenja postaja vedno hitrejši in intenzivnejši, obdani smo z dražljaji, obveznostmi, občutkom nujnosti. Vse to močno vpliva na naše počutje in lahko privede tudi do resnih zdravstvenih težav. Zato je izjemnega pomena, da si vzamemo čas zase, za partnerja in družino. Za sproščujoč oddih ni treba s prepolnimi kovčki odpotovati na oddaljene eksotične destinacije. Velikokrat je taka pot še dodatna obremenitev. Zakaj ne bi ponovno odkrili lepote in bogastva, ki se skriva na domačem pragu? Piranski zaliv je biser naše prelepe dežele, odkrijmo, kaj vse nam ponuja.

Celoletno milo mediteransko podnebje v Piranskem zalivu poskrbi za prelepo okolje, kjer lahko izkusite najlepše termalno kopališče ob morju, tradicionalno istrsko kulinariko v sodobni preobleki, najlepšo obmorsko kolesarsko pot, čiste, urejene in varne plaže in še in še bi lahko naštevali.

Vse našteto in še veliko več boste izkusili v hotelih LifeClass Portorož , ki vam ponujajo kar 20-odstotni popust na vse nove rezervacije za bivanje aprila!

Foto: LifeClass Portorož

Portorož in Piran, kot ju še ne poznate

Priobalni mesti, ki ju pozna vsak. Pa ju res? Veste, da Portorož že več stoletij slovi kot priznan zdraviliški kraj? Blagodejno podnebje, morje, slanica in zdravilno blato ljudi privabljajo že dolgo. Wellness ponudba Term Portorož, ki jo ob prvovrstnih namestitvah v hotelih z razgledom tik ob morju lahko doživite tudi sami, vas bo nedvomno navdušila.

Terme Portorož v sklopu resorta LifeClass Hotels & Spa obratujejo vse dni v letu. V bazenih z ogrevano morsko in termalno vodo pa lahko plavate, kadarkoli se vam zahoče. Potopite se v edini bazen s termalnim Pramorjem na Obali. Izstopili boste kot prerojeni.

Sprehod do bližnjega Pirana, ki ohranja nepozaben šarm in fotogeničnost, vas bo razveselil. Na pomolu uzrete ribiča, ki razpleta ribiško mrežo. Piranska branjevka bo le malo pred vašim prihodom na Zelenjavni trg pripeljala pridelek s svojega vrta. Prikimajo vam domačini, ki ob šumenju valov posedajo ob morju in kramljajo. Sproščen ritem življenja na prečudoviti lokaciji, kjer boste uživali ob izvrstni hrani in neprekosljivih razgledih.

S tri tisoč kvadratnimi metri notranjih bazenskih površin, eno najlepših in najbolj ekskluzivnih plaž na Jadranu, izvrstno kulinarično ponudbo, bogatim animacijskim programom Mini Kluba za najmlajše bo prav vsak posameznik in vsaka družina našla nepozaben oddih.

Foto: LifeClass Portorož

Dolgčas vam ne bo

Bližina ene najbolj znanih in najlepših obmorskih kolesarskih poti Parenzana bo razveselila vse, ki si želite aktivnega oddiha. Če želite svoj dopust preživeti ob sprehodih po Portoroški promenadi ali zaledju Slovenske Istre, ali pa raziskati dragocenosti tamkajšnje narave in kulturnega izročila, ki ju ponujata Krajinski park Sečoveljske soline in Krajinski park Strunjan , se ne obotavljajte in si rezervirajte čudovit dopust v LifeClass Hotels & Spa . Foto: LifeClass Portorož

Med prvomajskimi počitnicami bodo za vas poskrbeli s športnimi aktivnostmi na svežem zraku (jutranje raztezanje, kolesarjenje, step aerobika) ter s športnimi aktivnostmi v Termalnem bazenu (vodna aerobika, vadba s fizioterapevtom). Vaše najmlajše pa bodo razveseljevali v Mini klubu z delavnicami in igrami, kot so:

- kulinarične delavnice,

- športne igre na prostem,

- sprehod po okolici,

- mini kino.

Najmlajšim bodo za praznovanje 1. maja na plaži Meduza pripravili mini disko z DJ-em, poslikavo obraza ter nastopom skupine Booom!

Za starše, ki si želijo plesa, pa bosta 27. 4. in 4. 5. v Café Centralu glasbena večera.