Kakšni stroški nas lahko udarijo po žepu med počitnicami v tujini?

Ali tudi vi že komaj čakate, da se odpravite na težko pričakovane počitnice ali kratek oddih ob koncu tedna? Vsi potrebujemo malce oddiha in še nikoli ni bilo bolj nujno poskrbeti za popolno varnost vseh družinskih članov. Turistično zavarovanje , ki ga sklenemo pred odhodom, nam lahko prihrani veliko denarja, časa in raznih nevšečnosti, če bi šlo kaj narobe.

Vedno, ko se odpravljamo na dopust, nas skrbi, da se ne bi zgodilo kaj neprijetnega, zato je pred potovanjem treba poskrbeti za pravo turistično zavarovanje. Več, ko porabimo za potovanje, bolj verjetno potrebujemo potovalno zavarovanje. To še posebej velja za mednarodna potovanja in križarjenja, kjer je reševanje težav še dražje. Tudi smučarske počitnice se lahko z vrhunskega dopusta na snegu sprevržejo v nočno moro, ki nam močno obremeni družinski proračun.

Modra kartica ni vedno dovolj

Tudi ko potujemo v evropske države, Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja ne zadostuje. Krije namreč le stroške oskrbe v javnih zdravstvenih ustanovah. Velikokrat pa so, še posebej v letoviščih, najbližje možnosti za zdravstveno oskrbo v zasebnih zdravstvenih ustanovah. V primerjavi z Evropsko zdravstveno kartico pa zavarovanje TUJINA omogoča še 24-urno asistenco v slovenščini, kritje celotne višine stroškov zdravljenja do izbrane zavarovalne vsote in raznih prevozov (v bolnišnico, domovino ...).

Italija: kako se lahko konča poškodba na smučišču

Smučanje v Italiji je nekaj najlepšega, kar si ljubitelj belih strmin lahko privošči v teh dneh, ko nas zima dobesedno razvaja z idealnimi zimskimi razmerami. Vendar nas ob nakupu smučarske vozovnice pred prodajnim okencem lahko preseneti obvestilo, da bomo morali za posredovanje reševalne službe na smučišču odšteti 200 evrov. Seveda si lahko na nekaterih smučiščih ob nakupu plačamo tudi kritje zavarovanja, a s tem ne rešimo finančnih skrbi, ki nam jih lahko naprti težja poškodba.

Predstavljamo konkreten primer zloma gležnja v Italiji, pri katerem je poškodovana oseba plačala 711 evrov za pregled, 8.700 pa za hospitalizacijo in operacijo. V to ceno so bili všteti stroški kirurga anesteziologa in slikanje noge s CT.

Tem stroškom se lahko izognemo, če bomo pred počitnicami sklenili zavarovanje z zdravstveno asistenco v tujini TUJINA. Družinska premija znaša 26,03 evra, pri tem pa imamo 100 tisoč evrov kritja.

Od 1. januarja pa je na italijanskih smučiščih obvezno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi jo povzročili tretjim osebam. Zavarovalnica Generali to zavarovalno kritje zagotavlja z zavarovanjem TUJINA, in sicer z izbiro dodatnega kritja TUJINA Odgovornost. Ob sklenitvi zavarovanja prejmete potrdilo v angleškem jeziku.

Avstrija: poškodba rame pri deskanju na snegu

Slovenci zelo radi smučamo tudi v Avstriji, kjer nas pričakujejo visoko ležeča smučišča za različno pripravljene smučarje. Ob smučanju lahko uživamo v prelepih razgledih, toplih napitkih in odlični hrani ter celoten dan preživimo aktivno …, a dokler se ne pripeti nezgoda.

Predstavljamo konkreten primer smučarja, ki si je pri deskanju na snegu poškodoval ramo. Najprej ga je doletel strošek 120 evrov za pomoč in reševanje na smučišču, temu se je pridružil še izjemno visok strošek za helikoptersko reševanje, ki je znašal približno 7.350 evrov.

Visokim stroškom se lahko izognemo s sklenitvijo zavarovanja z zdravstveno asistenco v tujini TUJINA, ki mu dodamo še kritje za helikoptersko reševanje. Ob premiji 57 evrov imamo tako 50 tisoč evrov kritja.

Zavarovanje TUJINA, ki velja po vsem svetu, je sestavljeno iz osnovnega kritja Tujina Osnovno, ki zagotavlja povračilo stroškov zdravljenja v tujini, tudi v primeru bolezni covid-19. Zavarovanje krije tudi stroške daljše nastanitve v tujini, ki lahko nastanejo zaradi bolezni, in stroške vrnitve v domovino.

Zavarovanje TUJINA lahko sklenemo tudi za vse leto in velja za vsa potovanja v letu, vendar posamezno potovanje ne sme biti daljše od 90 dni. Celoletno zavarovanje TUJINA vključuje vse zasebne in poslovne poti v tujino, enodnevne izlete in poti čez mejo, oddihe ob koncu tedna na morju in v bližnjih prestolnicah ter vse daljše počitnice, ki jih preživimo v tujini.

Kriti so stroški do navedene zavarovalne vsote, ki jo zavarovanec izbere ob sklenitvi zavarovanja (30.000, 60.000, 110.000, 250.000, 1 mio evrov).

Kako se odločiti za pravo višino zavarovalne vsote? Izbiramo lahko med kritjem za območje vsega sveta (Svet) ali samo za potovanja na Balkan (Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora in Severna Makedonija). Zavarovanja za območje Balkan so ugodnejša. Preverite priporočljive zavarovalne vsote za posamezne dele sveta.

Dodatki, ki poskrbijo, da je zavarovanje zares celovito

K osnovnemu kritju TUJINA Osnovno lahko dodamo še druga dodatna kritja, s katerimi si zagotovimo celovito varnost na potovanjih v tujini:

TUJINA Potovanje krije stroške zaradi preklica leta, izgube ali kraje prtljage, zamude pri izročitvi prtljage ali zamude leta, izgube ali kraje osebnih dokumentov. Kritje tudi stroške, če ob dogodku potrebujemo nujno nakazilo denarja ali predujem varščine, prav tako Generali uredi in organizira vse spremembe bivanja, rezervacije in o tem obvesti naše najbližje.

krije stroške zaradi preklica leta, izgube ali kraje prtljage, zamude pri izročitvi prtljage ali zamude leta, izgube ali kraje osebnih dokumentov. Kritje tudi stroške, če ob dogodku potrebujemo nujno nakazilo denarja ali predujem varščine, prav tako Generali uredi in organizira vse spremembe bivanja, rezervacije in o tem obvesti naše najbližje. TUJINA Nezgode : Generali izplača zavarovalnino v primeru nezgode v tujini in če je bila zaradi nje nujna operacija ali če pride do smrti zavarovanca.

: Generali izplača zavarovalnino v primeru nezgode v tujini in če je bila zaradi nje nujna operacija ali če pride do smrti zavarovanca. TUJINA Odgovornost krije našo odškodninsko odgovornost za škodo, ki jo med potovanjem v tujini povzročimo tretjim osebam.

krije našo odškodninsko odgovornost za škodo, ki jo med potovanjem v tujini povzročimo tretjim osebam. TUJINA Odpoved potovanja povrne stroške, ki smo jih imeli, ker smo odpovedali potovanje zaradi nepredvidenih dogodkov. Velja le v primeru, če smo polico sklenili za eno leto in se nanaša na potovanja, ki so bila rezervirana v času veljavnosti police.

povrne stroške, ki smo jih imeli, ker smo odpovedali potovanje zaradi nepredvidenih dogodkov. Velja le v primeru, če smo polico sklenili za eno leto in se nanaša na potovanja, ki so bila rezervirana v času veljavnosti police. TUJINA Prekinitev potovanja: kriti so stroški zaradi predčasne vrnitve s potovanja in če nam organizator potovanja ne povrne stroškov za neizkoriščeni del bivanja na potovanju.

kriti so stroški zaradi predčasne vrnitve s potovanja in če nam organizator potovanja ne povrne stroškov za neizkoriščeni del bivanja na potovanju. TUJINA Kartice krije škodo, ki jo je povzročila tretja oseba z zlorabo naše kartice, ali če kartico izgubimo ali nam jo protipravno odvzamejo. Enako velja tudi v primeru, če nam protipravno odvzamejo gotovino.

24/7 pomoč v slovenskem jeziku Foto: Shutterstock Zelo pomembna prednost zavarovanja z zdravstveno asistenco v tujini je, da nam je v trenutku, ko pride do poškodbe ali bolezni, na voljo asistenčna pomoč po telefonu v SLOVENSKEM JEZIKU 24 UR NA DAN. To je sploh pomembno takrat, ko se z jezikom ne znajdemo najbolje in res ne vemo, kako si lahko pomagamo. Pomoč zajema organizacijo zdravstvene pomoči in obveščanje zavarovancev in njihovih najbližjih ter kritje stroškov nujnega zdravljenja, medicinske oskrbe, zdravil in zdravniških pripomočkov, stroškov prevozov zavarovanca in njegovih najbližjih, spremstvo otrok, vrnitev v domovino oziroma prevoz posmrtnih ostankov v domovino. Zavarovalnica povrne tudi stroške telefonskih klicev, opravljenih z asistenčnim centrom. Kako uveljavljati zavarovanje? Ob klicu na telefon + 386 5 66 28 500 je treba navesti številko police, ime in priimek, začasni naslov, telefonsko številko ter vrsto bolezni oziroma pomoč, ki jo potrebujemo. Asistenčni center je na voljo 24 ur na dan v slovenskem jeziku. Asistenčni center Generali ima povsod po svetu lastno mrežo pogodbenih zdravnikov ter izvajalcev medicinskih storitev.

Kritje zdravljenja v primeru bolezni covid-19

Zelo dobrodošlo je tudi, da zavarovanje TUJINA krije vse stroške zdravljenja tudi v primeru bolezni covid-19. COVID kritje vsebuje kritje stroškov zdravljenja, zdravil, prevozov, enako kot za druge bolezni do višine osnovne zavarovalne vsote na polici. Poleg tega so za čas samoizolacije oziroma karantene kriti stroški podaljšanja nastanitve v primeru, ko se zavarovanec okuži s koronavirusom, je napoten v samoizolacijo oziroma karanteno, ter ko prvotno urejena in plačana nastanitev ne more biti več koriščena.

Če sklenemo DRUŽINSKO POLICO, kritje velja tudi za preostale zavarovance, ki potujejo skupaj z okuženim zavarovancem, in sicer do višine zavarovalne vsote na polici. Kriti so tudi stroški vrnitve v domovino, če se zavarovanec okuži s koronavirusom in je napoten v samoizolacijo oziroma v karanteno ter se posledično ne more vrniti v domovino na način, kot je prvotno nameraval.

Kako skleniti zavarovanje TUJINA?

Skleniti ga je mogoče za posameznika, za družino ali za skupino.

Skleniti ga je mogoče za točno izbran čas trajanja potovanja (sklenitev je mogoča za potovanja v dolžini 1 dan, 5, 10 dni …), vse do enega leta, v primeru življenjskega sloga, ki vključuje veliko potovanj, pa je mogoča tudi permanentna sklenitev.

(sklenitev je mogoča za potovanja v dolžini 1 dan, 5, 10 dni …), vse do enega leta, v primeru življenjskega sloga, ki vključuje veliko potovanj, pa je mogoča tudi permanentna sklenitev. Glede na DESTINACIJO in stroške zdravstvenih storitev v državi, v katero potujemo, se lahko odločimo za različne višine zavarovalnih kritij – to je vsota, do katere zavarovalnica krije stroške, ki so nastali ob zdravljenju, dodatni namestitvi, vrnitvi v domovino, dodatnih prevozih …

Kdaj skleniti zavarovanje?

Zavarovanje TUJINA lahko sklenemo le za en dan, ko gremo v tujino po nakupih, na kavico ali izlet. Najpomembneje je, da zavarovanje sklenemo PRED odhodom v tujino.

Če se nanj spomnimo v zadnjem trenutku, ga lahko uredimo kar po spletu.