Kako je Ljubljana postala vplivnica z Instagrama, ki je še bolj privlačna za turiste #intervju

Ljubljana je v vzponu družbenih omrežij dobila več profilov na Facebooku in Instagramu, a prav slednji so še najbolj privlačni za tuje in domače turiste. Eden takšnih je Ljubljana Moments, na katerega se po nasvet o raziskovanju "najlepšega mesta na svetu" obračajo turisti z vsega sveta.

Ljubljana Moments je eden od številnih Instagram profilov, s katerimi se lahko pohvali naša prestolnica, ki je, glede na število sledilcev vseh profilov in število značk, ki so tako ali drugače povezane z njeno lepoto, postala prava "vplivnica".

Kreatorka in urednica platforme je Emina Halilović, ki se je v času pandemije, ko je novi koronavirus turiste in domačine pregnal domov in povsem izpraznil ljubljanske ulice, morala znajti drugače.

V času pred covidom-19 se je na profil Ljubljana Moments obračalo veliko tujcev, ki jih je zanimalo predvsem, kaj, kako in kam v naši prestolnici, po izolaciji pa se bo marsikaj spremenilo, napoveduje urednica platforme. "Izolacija od sveta nas je ponovno privedla k spoznavanju lastnih vrednot in lepot. Spet imamo možnost spoznavati svojo deželo preko bolj ali manj poznanih (avan)turističnih točk in ne nazadnje dobrin."

In Ljubljana si to zasluži, dodaja, saj "ima neoporečen butični šarm in je popolna mestna razglednica sredi že tako slikovite narave."

Foto: Ljubljana Moments

Kdaj in zakaj je nastal Instagram profil Ljubljana Moments?

Nastal je iz ljubezni do Ljubljane, ulične fotografije in želje po kreativni izpopolnitvi. Tako je prva objava ugledala luč virtualnega sveta že 5. januarja 2015. Vedno sem namreč čutila potrebo po nekem drugem, nepravilnem, nekoliko bolj surovem izražanju. Želela sem si ujeti pristne trenutke ljudi in emocij. Reakcije in čustva, ki niso premišljena in zrežirana.

Moja cilj je bil ovekovečiti tisti drobni trenutek, ki se naključno zgodi na ulici ali kje drugje, in če nanj nisi pozoren, ga kaj hitro zamudiš.

Tovrstni trenutki odražajo neko drugačno, nepričakovano čustvo in utrip mesta. Takrat ni bilo toliko profilov, povezanih z Ljubljano, kot jih je danes. Tisti, ki pa so bili, so bili večinoma posvečeni arhitekturi in turistični ponudbi. Jaz sem želela nekaj drugačnega, nekaj neobrušenega. Z vsem lepim in malo manj lepim. Manjkala sta mi utrip in duša ulic, zato sem bila vedno na preži za naslednjim trenutkom, zanimivo osebo ali pa zgolj lepim pročeljem. In točno to je tudi začetno poslanstvo Instagrama. Sožitje med hipnim in brezčasnim.

Kdo je avtor tako raznolikih fotografij na profilu?

Vse fotografije z izjemo prevzemov profila so nastale pod mojo taktirko, saj želim prikazati Ljubljano skozi svoje oči in objektiv svojega telefona. Brez pravil. Ljubše so mi nepravilne fotografije, ki niso zares tehnično izpiljene. Pravilne in premišljene fotografije so mi lepe, a zame ne funkcionirajo, ko pride do ulične fotografije, saj potem posledično velikokrat niso pristne.

Vseeno sem želela ta utrip "zapakirati" v neko privlačno in konsistentno podobo, saj mi je estetika še vedno precej pomembna. Lepota je namreč v očeh opazovalca in vedno znova me vznemiri izziv, kako ohraniti brezkompromisno unikatnost trenutka in ga prikazati na privlačen ter presenetljiv način. Ravno zato se nikoli nisem izpostavljala, saj sem želela imeti pristne sledilce, ki so tam zaradi všečnosti ali sporočila fotografije in niso povezani neposredno z mano. Najbrž prav ta sinergija med estetsko vrednostjo in avtentičnostjo dela naše objave lepe, kot pravite.

Videti je namreč, da za profilom stoji več oseb, ki na različnih koncih lovijo "ljubljanske trenutke" ...

Za profilom stojim sama, v določenih trenutkih pa se mi pridružijo še zunanji ustvarjalci. Še vedno mi je precej pomembno, da ohranjam svojo rdečo nit in sledim svoji lastni poti, saj sem zaprisežena nomadinja in kot taka rada odkrivam znane ali neznane kotičke. Tako me boste v prostem času najbrž našli nekje na letališču, vlaku ali raziskovanju bolj ali manj eksotičnih destinacij. Čeprav svoje ljubezni do Londona ne skrivam, me Ljubljana vedno znova navduši, ravno zato pa vneto lovim kreativne utrinke svojih sprehodov po prestolnici.

Kreativnost mi zares požene kri po žilah, zato sem tudi profesionalno vpeta v vizualno in konceptualno področje. Obožujem nastajanje novih zgodb, ki pustijo pečat. Lahko so to najrazličnejši komercialni projekti ali nekaj za dušo. Zdi se mi, da je kreativno izražanje bistvenega pomena, saj lahko močno vpliva na dojemanje sveta okoli nas. Živim za dražljaje, ki prebujajo in izvabljajo emocije. Vse tisto, kar je načeloma na prvi pogled skrito.

Foto: Ljubljana Moments

Od samega začetka sledite svojemu poslanstvu, ki je, prikazovati Ljubljano takšno, kakršna je v resnici?

Poslanstvo Ljubljana Moments se skozi leta ni zares veliko spreminjalo. Želeli smo pokazati Ljubljano in njene prebivalce oziroma obiskovalce v avtentični luči. Prvi pri nas smo leta nazaj uporabili #PeopleofLjubljana in predstavili zanimive lokalce. Otvorili smo z arhitektom Treppom, ki sem ga sredi hudega sneženja ustavila na ulici in ga prosila za fotografijo ter nekaj ključnih besed o sebi.

To mi je dalo zagon, da sledilcem približam takšne in drugačne zanimive osebnosti ter preko njih prikažem mestni utrip. Kasneje smo izpostavljali še različne lokalne obrtnike, ki morda sami ne znajo ali nimajo časa skrbeti za promocijo, a so zares dobri v tem, kar počnejo. Zato, ker verjamemo v njihove storitve, zgodbo in poslanstvo.

Z vsemi temi aktivnostmi gradimo platformo, ki nenehno skrbi za utrjevanje skupnosti in hkrati opozarja na različne problematike. S tem dajemo glas tistim, ki to potrebujejo zaradi takšnih ali drugačnih razlogov. Včasih zgolj za zabavo, včasih s pomenom. Brez zadržkov, a z Instagram filtri.

Kakšno se vam zdi pri tem Instagram kot orodje za širjenje "ljubljanskih trenutkov"?

Sama, kot večna popotnica, zelo veliko uporabljam ključnike določene destinacije, ki jim potem sledim in posledično odkrivam nove in zanimive predele nekega mesta ali dežele.

Pod ključnikom #ljubljanamoments najdete že več kot 95 tisoč objav in to so okna v zakulisje Ljubljane, ki ti še kako prav pridejo, ko želiš odkrivati mesto kot turist ali pa domačin, ki išče novo inspiracijo.

Vsi vemo, da včasih slika res pove več, kot tisoč besed in ljudje postajamo vse bolj vizualna bitja, zaradi (pre)nasičenosti z informacijami pa tudi vse manj potrpežljiva. Če te nekaj na prvi pogled privlači, se posledično lažje in hitreje odločiš za obisk ali pa nakup.

Foto: Ljubljana Moments

Kako je bilo z upravljanjem profila v času karantene?

Sprva smo se poigravali s konceptom prazne ulične fotografije, a smo to misel kmalu opustili. Prvič zato, ker nismo želeli kršiti karantenskih pravil, drugič zato, ker to počnejo vsi, predvsem pa zato, ker smo Ljubljana ljudje in brez nas še tako lepe ulice ulice, kaj kmalu postanejo dolgočasne. Zato smo k sodelovanju povabili različne kreativne posameznike, katerih karanteno smo želeli preko kakovostnih vsebin deliti z našimi sledilci.

Prvi je bil kreativni direktor Domen Husu s Krizolacijo, saj smo čutili potrebo po močnem konceptu, ki omogoča javno izražanje družbeno kritičnih stališč. Domen je tako v svojem slogu in brez dlake na jeziku s politično angažiranimi miselnimi akrobacijami osvetlil aktualno problematiko.

1 / 14 Domen Husu 2 / 14 Domen Husu 3 / 14 Domen Husu 4 / 14 Domen Husu 5 / 14 Domen Husu 6 / 14 Domen Husu 7 / 14 Domen Husu 8 / 14 Domen Husu 9 / 14 Domen Husu 10 / 14 Domen Husu 11 / 14 Domen Husu 12 / 14 Domen Husu 13 / 14 Domen Husu 14 / 14 Domen Husu

Po Krizolaciji smo se odločili za nekoliko bolj zabavno in lahkotno vsebino. Tako je profil prevzel videoustvarjalec Jan Filip Jordan Frangeš, ki nam je skozi svoje multimedijske spretnosti predstavil Karantena lajf in naletel na izjemen odziv publike.

1 / 5 Jan Filip Jordan Frangeš 2 / 5 Jan Filip Jordan Frangeš 3 / 5 Jan Filip Jordan Frangeš 4 / 5 Jan Filip Jordan Frangeš 5 / 5 Jan Filip Jordan Frangeš

Sledil je Primož Zorko, fotograf in vizualni umetnik, ki se je odločil (samo)izolirati na Portugalskem. Tudi ta aspekt nam je bil zanimiv. Kako karanteno preživlja mlada ljubljanska (surferska) družina na drugem koncu Evrope? Primož je za nas surfersko desko zamenjal s fotoaparatom in nas navduševal z dih jemajočimi panoramami portugalske obale.

1 / 7 Primož Zorko 2 / 7 Primož Zorko 3 / 7 Primož Zorko 4 / 7 Primož Zorko 5 / 7 Primož Zorko (foto: Urša Premik) 6 / 7 Primož Zorko 7 / 7 Primož Zorko

Kot zadnja je "štafeto prevzela" meni zelo ljuba ilustratorka Hana Stupica, ki nas je povabila v svoj domišljijski svet in nas preko ilustracij z izrazitim umetniškim pečatom popeljala v drugačne, nekoliko bolj pravljične vode. Kot pričakovano so Hanine objave prava vizualna poslastica.

1 / 7 Hana Stupica 2 / 7 Hana Stupica 3 / 7 Hana Stupica 4 / 7 Hana Stupica 5 / 7 Hana Stupica 6 / 7 Hana Stupica 7 / 7 Hana Stupica (foto: Primož Korošec)

Kako bi opisali ljubljansko Instagramovo skupnost in promoviranje naše prestolnice na tem družbenem omrežju?

Čedalje več je kakovostnih platform, ki uspešno zastopajo Ljubljano preko različnih družbenih medijev. Vsekakor se mi zdi Instagram najbolj relevanten, saj lahko atmosfero preslika v sliki in besedi, s tem, da ostaja vizualni izraz na prvem mestu. In točno ta je tista, ki si jo Ljubljana zasluži, saj ima neoporečen butični šarm in je popolna mestna razglednica sredi že tako slikovite narave.

Sami dobimo preko zasebnih sporočil veliko vprašanj ali pa le izrazov občudovanja. Veliko tujcev se pred obiskom Ljubljane k nam obrne po nasvet, kaj, kako in kam v prestolnici in to je prava potrditev našega poslanstva. Tako je najbrž tudi z drugimi profili. Pomembna je tudi njihova raznolikost, saj vsak ponudi nek svoj pristop, vizijo in pečat.

Kakšno prihodnost napovedujete Ljubljani po karanteni, kako kmalu bo spet zaživela v vsej svoji lepoti? Kaj bo drugače?

Izolacija od sveta nas je ponovno privedla k spoznavanju lastnih vrednot in lepot. Spet imamo možnost spoznavati svojo deželo preko bolj ali manj poznanih (avan)turističnih točk in ne nazadnje dobrin.

Vsekakor je izrednega pomena, da v času karantene in po njej dajemo prednost lokalnim obrtem, izdelkom in kolektivom ter gradimo vzajemno podporo in doprinos.

Čas po karanteni bo zanimiv. Ukrepi se bodo zmanjševali postopoma in bodo na posamezne panoge vplivali različno, za zdaj pa še ne kaže, da bodo kaj kmalu povsem izginili. Zato je nujno potrebno, da ohranimo solidarnost in gradimo še močnejšo skupnost, saj bomo le tako lahko obdržali ta neopisljivi čar, ki ga ima naša prestolnica. Zato bodo naši momenti Ljubljane usmerjeni predvsem v te trenutke. Predstavljati izredne posameznike in koncepte, ki si zaslužijo našo pozornost. Deliti dobre zgodbe. Šteje namreč čisto vsak trenutek, ki nas dela človeške.

