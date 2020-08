Kaj se zgodi, če na počitnicah zbolim za boleznijo covid-19?

Da bo bivanje na počitnicah brezskrbno, si lahko zagotovite z zavarovanjem NLB Vita Tujina. Foto: Getty Images

Koronakriza je popolnoma postavila na glavo naše potovalne navade in čeprav se je marsikatera destinacija poleti znašla na zelenem seznamu varnih držav, minimalno tveganje vendarle ostaja. Zato je letos še kako pomembno, da se na poti obnašamo preventivno.

Prvo pravilo varnega potovanja je gotovo izbira destinacije, ki predstavlja najmanjše tveganje za okužbo. Pa tudi potem je pomembno, da se seznanimo s preprečevalnimi ukrepi, ki jih imajo v izbrani državi, in se obnašamo tako, da čim bolj zmanjšamo možnosti za okužbo – upoštevanje razdalje, uporaba zaščitne maske in razkuževanje rok. To je trojček, ki nam je verjetno v zadnjih mesecih že dobro zlezel pod kožo, tako da s tem vsaj v večini ne bi smeli imeti težav.

Ker pa nimamo 100-odstotnega zagotovila, da ne bomo zboleli, moramo poskrbeti še za ustrezno zavarovanje v tujini. Takšno, ki bo krilo tudi stroške zdravljenja in bolnišnične oskrbe v primeru, da zbolimo za boleznijo covid-19.

Ali vsa zavarovanja krijejo zdravljenje bolezni covid-19?

Ne. Eno redkih, ki zagotavlja stroške medicinske asistence ter nujne zdravstvene oskrbe in prevozov tudi v primeru, da v tujini, kjer je razglašena epidemija, zbolite za boleznijo covid-19, je zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini NLB Vita Tujina. Vsem obstoječim in novim zavarovancem NLB Vita Tujina bodo do 30.9.2020 pokrili stroške medicinske asistence ter nujne zdravstvene oskrbe in prevozov tudi v primeru, da v tujini, kjer je razglašena epidemija ali pandemija, zbolite za boleznijo COVID-19. Pri tem so izključeni stroški, ki bi nastali zaradi namestitve zdrave osebe v karanteno, zaradi stika z okuženim.

Čeprav se večina potnikov pred odhodom v tujino odloči zgolj za evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, pa to ni dovolj. Le-ta namreč krije samo nujne stroške zdravljenja, in sicer v obsegu osnovnega zdravstvenega zavarovanja v javnih zdravstvenih zavodih v tujini. Kar pa ni nujno, da bo tudi brezplačno, saj se upoštevajo lokalni zakoni in ceniki.

Najbolje, da zato poleg evropske kartice sklenete še dodatno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco za tujino NLB Vita Tujina, ki vam omogoča zdravljenje tako v javnih kot zasebnih ustanovah, brez neposrednega plačevanja storitev (z izjemo zneskov nižjih od 150 evrov, za katere prejmete poznejše povračilo).

Zakaj skleniti zdravstveno zavarovanje NLB Vita Tujina?

Ne samo zaradi tveganja, da bi zboleli za boleznijo covid-19, nesreča na poti nikoli ne počiva. Tako kot doma lahko tudi na počitnicah zbolimo – zlasti najmlajši potniki so bolj dovzetni za različna vnetja in nenadna povišanja temperature telesa. Tudi poškodbe so žal lahko pogosti spremljevalci potovanj. Da bo bivanje brezskrbno tudi v takšnih nesrečnih trenutkih, poskrbite z zavarovanjem NLB Vita Tujina, ki vam ponuja tri različne zavarovalne pakete, in sicer glede na višino zavarovalnih vsot (30.000 €, 50.000 € in 100.000 €).

Če imate v prihodnosti namen sami ali z družino potovati v tujino, vam v primeru nezgode ali bolezni v tujini ne bo treba plačati stroškov nujne zdravstvene oskrbe in prevoza do višine zavarovalne vsote. NLB Vita Tujina je zdravstveno zavarovanje, ki vam ob bolezni ali poškodbi med potovanjem ali bivanjem v tujini krije stroške nujne zdravniške oskrbe in nujnega zdravstvenega prevoza, vključno z medicinsko asistenco 24 ur na dan 7 dni v tednu. Zavarovanje velja za ves svet, ne glede na izbrani paket!*

Šest razlogov zakaj skleniti zavarovanje NLB Vita Tujina: 1. Hitro in preprosto: zavarovanje lahko sklenete v katerikoli poslovalnici NLB ali preprosto prek spleta. 2. Kritje zdravljenja bolezni covid-19: do 30.9.2020 krije tudi stroške medicinske asistence ter nujne zdravstvene oskrbe in prevozov tudi v primeru, da v tujini, kjer je razglašena epidemija ali pandemija, zbolite za boleznijo COVID-19. Pri tem so izključeni stroški, ki bi nastali zaradi namestitve zdrave osebe v karanteno, zaradi stika z okuženim. 3. Akutno poslabšanje kroničnih bolezni: z izbiro paketa L ste zavarovani za akutno poslabšanje kroničnih bolezni (bolezni srca, sladkorna bolezen, astma, ledvični kamni). 4. Zavarovanje lahko sklenete tudi, ko ste že v tujini. 5. Povrnejo tudi stroške taksi prevoza: v paketu M in L vam za prevoz do izbrane zdravstvene ustanove ponujamo povračilo stroškov taksi prevoza do višine zavarovalne vsote. 6. Multitrip zavarovanje: ob sklenitvi zavarovanja Multitrip lahko v tujino potujete večkrat letno in boste zavarovani na vseh potovanjih, če posamezno potovanje ne traja več kot 60 dni. Kaj narediti, če pride do zavarovalnega primera? Ob bolezni ali poškodbi v tujini je treba nemudoma oziroma najpozneje v 48 urah obvestiti asistenčni center zavarovalnice, ki organizira pomoč v tujini, na telefonsko številko +386 59 69 22 00, ki je na voljo 24/7.

*Zavarovanje in zavarovalno kritje veljata za območje vsega sveta, razen za Slovenijo in državo, kjer ima zavarovanec uradno prijavljeno stalno bivališče, v primeru zavarovanj Multitrip pa ne velja tudi v državi začasnega bivališča.

