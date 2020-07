Kaj, če v tujini zbolim za koronavirusom?

Čeprav so počitnice in potovanja lep način, da se popolnoma sprostimo, napolnimo baterije in poskrbimo za prijetne spomine, nas glede na trenutne razmere lahko upravičeno skrbi, kaj, če v tujini zbolimo.

Mirno preživljanje počitniških dni nam lahko vsak trenutek pokvarijo nepredvidljiva bolezen, nezgoda ali višja sila, ki prijetno potovanje kaj hitro pokvarijo. V tujini imamo s tem več dela in neprijetnih opravkov, kot bi jih imeli doma, pa tudi finančna obremenitev je lahko neprimerno višja na tujem.

Če na potovanju zbolimo …

Določenim nevšečnostim se ne moremo izogniti, proti njim in predvsem proti njihovim negativnim posledicam pa se lahko učinkovito zavarujemo. Zato med obvezne priprave na prijeten dopust v tujini nujno vključimo urejanje police turističnega zavarovanja.

Turistično zavarovanje potovanj v tujino krije zdravstveno zavarovanje, prekinitev potovanja ali poznejšo vrnitev s potovanja. Zavarovalno kritje velja tudi, če v tujini zbolite zaradi okužbe z novim koronavirusom. V tem primeru zavarovanje krije stroške nujno potrebne zdravniške oskrbe in stroške prevoza zavarovanca v domovino, če ga odobri zdravnik, ker v tujini ni mogoče zagotoviti zadostne zdravniške oskrbe in bi to lahko vplivalo na poslabšanje zdravstvenega stanja.

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja ne bo dovolj

Foto: Getty Images

Turistično zavarovanje potovanj v tujino se za še posebej praktično izkaže, ko potujemo z družino, saj si zaradi majhnih otrok želimo čim prej priti do primerne zdravstvene obravnave. Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja za tujino namreč krije samo stroške zdravljenja v javnem zdravstvenem sistemu, ne krije pa storitev, ki jih opravimo v turističnih ambulantah. In prav te so praviloma bolj odzivne in dostopne, ko smo na turističnem potovanju.

Ko med dopustom v nekem hrvaškem kampu otrok naenkrat dobi vnetje ušes, je veliko bolj praktično, če takoj obiščemo turistično ambulanto v okviru kampa, kjer se izognemo polnim čakalnicam zdravstvenega doma.

Bolezen oziroma "škodni primer" lahko uredimo prek asistenčnega centra, ki organizira zdravljenje in v okviru zavarovalne vsote pokrije stroške zdravljenja v bolnišnici ter stroške prevoza do bolnišnice ali v domovino. Na asistenčni center se moramo obrniti čim prej oziroma najpozneje v 48 urah od nastanka bolezni ali škodnega primera.

V primeru nezgode ali bolezni v tujini pokličimo asistenčni center Zavarovalnice Triglav, ki nudi 24-urno pomoč oziroma asistenco, in sicer na telefonsko številko 386 2222 2864.

Različni paketi za različne nevarnosti na dopustu

Foto: Getty Images

Turistično zavarovanje pa ne krije le zdravstvenih težav na potovanjih. Stoji nam ob strani, če se nam poškoduje prtljaga, izgubimo prtljago ali osebne dokumente, rešujejo zagate zaradi zamude letov ali predčasnega vračanja domov. V primeru poškodovanja tretje osebe ali stvari pa imamo vključeno tudi zavarovanje odgovornosti.

Zato, ko se odločamo o primernem zavarovanju potovanj v tujino, ne razmišljajmo le o cenovno najbolj ugodni možnosti. Raje se vprašajmo, zakaj sklepamo to zavarovanje in kakšnim nevarnostim bomo na potovanju izpostavljeni.

Izbiramo lahko med tremi paketi zavarovanj, ki omogočajo kritja po meri in so časovno prilagojeni času trajanja potovanja oziroma potovanj.

Na voljo sta dve različici zavarovanja, in sicer za večkratna posamezna potovanja v tujino, pri čemer posamezno potovanje traja manj kot 90 dni, in za posamezno potovanje v tujino, ki traja skupaj več kot 90 dni.

Turistično zavarovanje začne veljati šele naslednji dan po sklenitvi zavarovanja in plačilu premije ali pozneje. Zato ga je treba skleniti najpozneje na dan pred potovanjem, ne glede na to, ali ga sklepamo prek spleta, na poslovnem mestu Zavarovalnice Triglav ali na pooblaščenih turističnih agencijah.

Foto: Getty Images

Kaj pa, če moramo potovanje odpovedati?

Včasih se nam že pred potovanjem življenje tako obrne, da ne moremo oditi na pot. Tudi če smo tako težko čakali ta dopust in ga načrtovali z mislijo, kaj vse bomo doživeli in videli v neki deželi, nas lahko pred potovanjem doletijo bolezen, smrt v družini ali kakšna druga višja sila, zaradi katere moramo pot odpovedati. Ob tem lahko nastanejo veliki stroški, saj denarja, ki smo ga že vložili v počitnice, letalske vozovnice in rezervacije namestitev, ne bomo več dobili nazaj. Razen, če smo ob rezervaciji sklenili zavarovanje odpovedi turističnih potovanj.

Na voljo imamo samostojno zavarovanje odpovedi turističnih potovanj, lahko pa zavarujemo odpovedi večkratnih potovanj v tujino, in sicer to sklenemo kot razširitev paketa C celovitega zavarovanja potovanj v tujino.

Novi koronavirus vpliva tudi na izplačila zavarovalnih kritij

Zavarovanje odpovedi turističnih potovanj sklenemo, ker nas je skrbelo, kako bo z nami in našim zdravjem, ali bomo dovolj zdravi za pot. Malokdo je lahko predvidel scenarij, ki se trenutno odvija z epidemijo koronavirusa.

Zavarovalnice se zavedajo, da tovrstne nevarnosti obstajajo, zato zavarovanje odpovedi turističnih potovanj vključuje kritje nevarnosti epidemije in pandemije na območju potovanja ali v kraju stalnega prebivališča.

Vendar kritje odpovedi turističnih potovanj zaradi epidemije ali pandemije na območju potovanja uveljavljamo lahko le, če je za državo, kamor potujemo, izdano in veljavno opozorilo Svetovne zdravstvene organizacije ali ministrstva za zunanje zadeve, kritje v kraju stalnega prebivališča pa, če je v njem razglašena epidemija ali pandemija. Če to opozorilo ni izdano oziroma razglasitve ni, zavarovalnica nastalih stroškov ne bo povrnila.

Foto: Getty Images

Kako do zavarovalnine, če odpovemo potovanje?

Na novo sklenjena zavarovanja žal ne krijejo nevarnosti zaradi novega koronavirusa. Če potovanje odpovemo zaradi epidemije novega koronavirusa na območju potovanja, smo upravičeni do izplačila zavarovalnine samo, če smo polico sklenili pred 27. 2. 2020. Police, sklenjene po tem datumu, vsebujejo klavzulo sars-cov-2 in covid-19 in ne krijejo več tovrstnih škod. Gre namreč za pričakovano škodo, ki je skladno z obligacijskim zakonikom zavarovalnice ne morejo zavarovati.

Stroške lahko dobimo povrnjene, če imamo sklenjeno zavarovanje odpovedi turističnih potovanj in če naša zavarovalna polica nima klavzule sars-cov-2 in covid-19, torej če je bila sklenjena pred 27. 2. 2020.

Potovanje lahko odpoveste tudi zaradi nevarnosti epidemije v kraju bivanja, vendar mora biti v tem primeru zavarovalna polica sklenjena pred 12. 3. 2020, ko je bila v Sloveniji razglašena epidemija novega koronavirusa.

Kritje pa vseeno obstaja, če zaradi novega koronavirusa zbolite vi ali vaši ožji svojci (zakonec, zunajzakonski ali istospolni partner, starši, krušni starši, otroci, krušni otroci, brat ali sestra) in vam takšna bolezen onemogoča potovanje.