Izolacija nekoliko drugače: samotna hiška nad norveškim fjordom #video

Potovanja na destinacije, ki so dlje od domače kopalnice ali lokalne trgovine, so do nadaljnjega izključena. A to ne pomeni, da ne moremo kovati načrtov ali pa vsaj sanjariti o naslednjem oddihu. Na primer v minimalistični hiški, ki jo je zaradi trpežnosti mogoče postaviti praktično kjerkoli.

Poglejte:

Hiško, poimenovano Birdbox, je zasnovalo norveško podjetje Livit. Koncept je preprost: zasnovati nastanitveno enoto, ki ponuja vse, kar človek potrebuje, je preprosta za postavitev in ima na okolico kar se da majhen vpliv.

V hiški so zakonska postelja, majhna miza in dva stola, ima tudi kopalnico in električne priključke. Predvsem pa tri od štirih sten prekrivajo ogromna okna, ki omogočajo, da v okoliški naravi uživate, tudi če prostora sploh ne zapustite.

Foto: Cover Images

Hiške je mogoče kupiti in jih postaviti, kjer želite oziroma imate možnost, bivanje v njih pa je mogoče izkusiti tudi v deželi, kjer so jih načrtovali. Dve hiški so namreč postavili v divjini na zahodu Norveške, deželi, prepredeni s fjordi in prekriti z gozdovi (za eno noč je treba odšteti dobrih 170 evrov).

