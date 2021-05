Izlet, ki si ga bodo zapomnili do konca življenja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Avstraliji je bila skupina potapljačev priča neverjetnemu prizoru. Med potapljanjem sta jih prišli pozdravit dve orki in poskrbeli za pravi spektakel.

Skupina navdušencev nad snorkljanjem se je v sklopu enodnevnega izleta potapljala 300 kilometrov od obale Broome na zahodu Avstralije. Kar naenkrat sta se v njihovi bližini znašli dve orki. Zaplavali sta mimo, ena se je celo obrnila na hrbet in poskrbela za edinstveno predstavo. Posnetki iz zraka, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, so naravnost spektakularni.

Bližnje srečanje z orkama je na potapljače naredilo velik vtis. Ustavili so se in uživali v neponovljivem prizoru.

Morski park Rowley Shoals sestavljajo trije koralni otoki in tam živijo številne živalske vrste, tudi orke. Drugo ime za orko je kit ubijalec. Kljub imenu so napadi na človeka zelo redki in za zdaj niso potrdili nobene smrti.