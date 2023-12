Iz Zagreba na TOP destinacije v Španijo za 1. maj in poletje do 30 % ugodneje!

Oglasno sporočilo

Španija je ena od tistih evropskih turističnih destinacij, ki je privlačna skozi vse leto. A ker so cene počitniških paketov običajno precej visoke, mnogi sanje o dopustovanju na Costi Brava, Costi del Sol ali Balearih odlagajo na prihodnost, ko bo domača finančna situacija nekoliko boljša oziroma bodo cene letovanj nekoliko padle. No, čakanja je kot kaže konec, saj smo našli 5 TOP španskih destinacij , ki si jih sedaj lahko zagotovite po noro ugodni ceni – a samo do 31. 1. !

Španija ima vse, kar potrebuje popolna počitniška destinacija: več kot 8000 km plaž, čudovito pokrajino, prekrasno vreme, božansko hrano in največje število barov v Evropi. Španski temperament in brezskrben odnos do življenja sta izjemno nalezljiva in tudi največji počitniški nasprotniki popoldanske sieste bodo po dnevu ali dveh z veseljem zakinkali po kosilu. Tu se lahko brez težav prepustite zimzeleni španski filozofiji »mañana, mañana« in odložite na jutri, kar ni nujno storiti danes ter si namesto tega privoščite veselo fiesto z obilico sangrije.

Kako do poceni počitnic v Španiji?

Več kot dovolj razlogov torej, da naslednje počitnice preživite na kateri od priljubljenih španskih obal. Ker so počitnice v tej deželi praviloma kar velik finančni zalogaj, so se na Počitnice.si odločili poiskati alternativo, sprejemljivo za vsak žep, zato so poiskali nizkocenovne lete iz okolice v španska letovišča in jih povezali s svojo bogato bazo hotelskih in apartmajskih namestitev.

Rezultat so NORO ugodne počitnice na Mallorci, Costa Bravi, Lanzarotu, v Malagi in na območju Alicante, kamor lahko celo pomlad in poletje večkrat na teden poletite z nizkocenovnim letalskim prevozom iz Zagreba. To pomeni, da si lahko počitnice v Španiji oblikujete povsem po svoje, saj sami določite, za koliko dni se boste odpravili na oddih (3, 5, 7, 10, 12 ali 15 dni) in koliko prtljage boste vzeli s seboj.

A pozor! SUPER 'first minute' popusti so aktualno samo še do 31.1.2024 , zato čim prej preglejte ponudbo počitnic v Španiji na Počitnice.si in si pravočasno zagotovite noro špansko avanturo! Če niste ravno spretni z uporabo iskalnikov ali pa ste v časovni stiski, lahko iskanje najboljših ponudb počitnic prepustite tudi izkušenim svetovalcem na Počitnice.si. Vse, kar morate storiti, je, da jim na info@pocitnice.si ali na telefonsko številko 01/280 30 00 sporočite vaše želje glede destinacije, predvidenega datuma letovanja ter pričakovane namestitve in že v nekaj urah boste na elektronsko pošto prejeli nabor najboljših ponudb glede na vaše kriterije. V kolikor imate raje bolj osebni pristop, se lahko od ponedeljka do sobote oglasite tudi v fizičnih poslovalnicah Počitnice si, v nakupovalnih središčih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo ter skupaj s svetovalci poiščete najboljše počitnice v Španiji za vaš okus! V kolikor imate raje bolj osebni pristop, se lahko od ponedeljka do sobote oglasite tudi v fizičnih poslovalnicah Počitnice si, v nakupovalnih središčih

Počitnice v Španiji – popolna izbira za vsak žep

Na bližnjih do srednje oddaljenih destinacijah je kakovostna namestitev bolj pomembna kot izbira letalskega prevoznika, zato so na Počitnice.si pripravili edinstven paket počitnic, sestavljen iz nizkocenovnega letalskega prevoza in izbrane namestitve na destinaciji. Nižjo ceno letalskega prevoza lahko tako unovčite kot izjemen popust na celoten aranžma ali pa denar, ki ga prihranite na prevozu, investirate v bolj kakovostno namestitev na destinaciji in torej namesto polpenziona s tremi zvezdicami, izberete all inclusive s petimi zvezdicami.

Ker pa cena letalskih vozovnic pri nizkocenovnih ponudnikih raste z zakupom sedežev na letalu, je pričakovati, da bližje, kot bo datum odhoda, višje bodo cene, zato se splača pohiteti in izkoristiti SUPER akcijsko ponudbo na Počitnice.si, kjer si lahko do 31. 1. 2024 oddih na 5 TOP španskih destinacijah zagotovite po posebej ugodni ceni – tudi do 30 % ugodneje !

O katerih 5 španskih destinacijah sploh govorimo?

Mallorca je krasen Balearski otok s precej izrazitim španskim pridihom in tipično otoško ležernostjo. Zaradi mirnega morja, ki ga zalivi branijo pred vetrovi, pestrega nabora igrišč z igrali in zabaviščnih parkov ter vsesplošne varnosti in čistoče je Mallorca pravi počitniški raj tudi za družine z otroki, med katerimi so še posebej priljubljene peščene plaže v letovišču Calla Millor na vzhodu otoka ter v mestih Can Picafort in Alcudia na severnem delu otoka. Ponudba hotelov in apartmajev v tem delu je resnično ogromna, zato poiščite svojega favorita TUKAJ in rezervirajte nepozabne počitnice na Mallorci.

Čeprav se morda na prvi pogled zdi, da gre za tipično počitniško destinacijo, kjer celoten oddih preživite razpeti med hotelsko sobo, bazeni in plažo, lahko Mallorca ponudi veliko več, kot si morda predstavljate. Mladi (in mladi po srcu) boste zagotovo uživali v letoviščih El Arenal in Magalluf na jugu otoka, ki se lahko pohvalita s kopico izjemnih nočnih klubov ter diskotek, kjer glasbo vrtijo svetovno znani DJ-ji. Družine in adrenalinski navdušenci se lahko podate na pustoloviščino v tematski ali vodni park, ki jih na Mallorci najdete na praktično vsakem koraku.

Malaga in Costa del Sol sta največji in najbolj znani turistični točki Andaluzije, ki se razteza po celotnem južnem delu Španije. Na zahodu njena obala sega vse do Atlantskega oceana, drugod jo objema toplo Sredozemsko morje. Malaga je nekoč veljala za mesto zabave in žurov, danes pa slovi kot moderno andaluzijsko počitniško središče, ki združuje čudovite peščene plaže, izvrstno kulinariko in veliko možnosti za raziskovanje. Le pol ure vožnje z vlakom stran najdete še eno izjemno privlačno letovišče Torremolinos, počitniški raj, s številnimi hoteli in kilometri čudovitih peščenih plaž, okrašenimi z bari, restavracijami, klubi in trgovinicami s spominki. Čez dan lahko uživate v morskih radostih in se preizkusite v raznih vodnih športih, zvečer pa ga zažurate diskoteki ali obiščete kakšen 'drag show', ki je prava paša za oči.

Dobre pol ure vožnje z letališča v Malagi je potrebne do še enega izjemno znanega letovišča španske Sončne obale: Marbella, ki jo mnogi označujejo za španski St. Tropez. V njegovem mondenem pristanišču Puerto Banus so namreč skozi vse leto zasidrane prestižne jahte slavnih in bogatih, okolica pa je polna trendovskih barov, eminentnih restavracij in dizajnerskih butikov. A brez skrbi, Marbella nudi bogat nabor hotelov različnih kategorij za vsak žep, zato ni razloga, da bi jo odpisali s svojega počitniškega seznama. Sploh, če si želite popolne kombinacije sprostitve, zabave in raziskovanja.

Costa del Sol po izjemni ceni! Na Počitnice.si so povratni nizkocenovni letalski prevoz iz Zagreba, ki je od januarja do oktobra 2024 organiziran kar 4-krat tedensko, združili z več kot 250 hoteli vzdolž celotne Sončne obale, rezultat pa je bogat nabor edinstvenih počitniških paketov za vsak okus in žep! Ne verjamete? Preverite Privoščite si prvomajski ali poletni oddih na po izjemni ceni! Na Počitnice.si so povratni nizkocenovni letalski prevoz iz, ki jeorganiziran kar 4-krat tedensko, združili z več kot 250 hoteli vzdolž celotne Sončne obale, rezultat pa je bogat nabor edinstvenih počitniških paketov za vsak okus in žep! Ne verjamete? Preverite TUKAJ

Lanzarote se lahko pohvali z najlepšimi plažami med vsemi Kanarskimi otoki. Skoraj 100 kilometrov dolga obala je polna plaž, katerih tretjino pokriva nežen saharski pesek, tretjina je črnih vulkanski plaž in tretjina kamnitih. Od obale Afrike ga loči le dobrih 100 kilometrov, kar mu zagotavlja obilo sonca ter visoke temperature, Atlantik pa skrbi, da vseeno ni prevroče.

Severni del otoka je bolj vetroven in zato pravi raj za ljubitelje surfanja in kajtanja, južna in vzhodna obala pa sta večinoma peščeni in zato popolni za kopanje. Med letovišči je na otoku Lanzarote še posebej priljubljena Playa Blanca na skrajnem jugu otoka, ki se lahko pohvali s prijetno atmosfero ter številnimi restavracijami in bari ob plaži. Zgolj streljaj stran najdete plaže Papagayo - šest plaž s finopeščenimi zalivi za kopanje ujetih v skalno obalo. Na vzhodni strani otoka sta priljubljeni letovišči še Puerto del Carmen in Costa Teguise s peščenimi plažami ter slikovitimi promenadami s pestrim dnevnim ter nočnim življenjem.

Costa Brava ali “Divja obala” se razprostira na skoraj 300 km severovzhodne španske obale in je poznana po številnih letoviščih. Najbolj znano in največje je vsekakor Lloret del Mar, ki se lahko pohvali z izjemnim dnevnim ter nočnim življenjem. Za družine se najbolj priporoča del, ki leži južno (Malgrat de Mar in Santa Susanna) ali severno od Lloret del Mar (vse do območja Sant Feliu de Guixols), kjer so plaže veliko manj obljudene in ‘divje’. Med letovišči velja omeniti še Girono, ki je znana po srednjeveški arhitekturi, ter Tossa de Mar – čudovito majhno obalno letovišče s finimi peščenimi zalivi in odlično ohranjeno srednjeveško dediščino.

Ob tem Costa Brava predstavlja tudi odlično izhodišče za izlet v Barcelono in hiter obisk največjih znamenitosti. Pohvali se lahko z zelo bogato zgodovino umetnosti in arhitekture, dobro pa poskrbljeno tudi za zabavo otrok. Ponuja široke plaže, toplo morje in velike zelene parke, kjer se v poletnih mesecih dogajajo različne animacije. Če imate omejen čas je najbolje Barcelono raziskati peš, da začutite utrip mesta ali pa si si izposodite kolesa in se zapeljete ob lepo urejeni peščeni plaži.V bližini je tudi živalski vrt in prekrasne fontane, kjer lahko v poletni vročini prijetno ohladite.

Počitnice.si nizkocenovne prevoze 2-krat na teden iz Zagreba od aprila do oktobra 2024 , povezali z bogatim naborom hotelov in apartmajev in jih v ekskluzivni ponudbi znižali tudi do 30 % - a le do 31. 1. ! Preverite 01/280 30 00! V 2024 lahko dodobra spoznate in raziščete Costa del Sol po izjemno ugodni ceni, saj so nanizkocenovne prevoze 2-krat na teden iz Zagreba, povezali z bogatim naborom hotelov in apartmajev in jih v ekskluzivni ponudbi znižali tudi do 30 % -! Preverite TUKAJ ali povprašajte na info@pocitnice.si oziroma

Costa Blanca predstavlja 244 km dolgo sredozemsko obalo na jugovzhodu Španije, ki se vije vse od Coste Brave, torej od Katalonije, kjer je bolj skalnata, do bolj ravne proti južni regiji Murcia. Ime, ki v prevodu pomeni Bela obala, je dobila zaradi svojih številnih svetlih peščenih obal oziroma plaž. Središče predstavlja mesto Alicante, ki ponuja popolno kombinacijo sončnih plaž, bogate kulture, zgodovinskih znamenitosti in živahnega vzdušja. Ne glede na to, ali iščete oddih na plaži (ena najbolj priljubljenih je Playa del Postiguet v samem središču mesta), želite odkrivati ​​zgodovinske bisere ali se preprosto potopiti v lokalno kulturo, Alicante vam bo zagotovo izpolnil željo.

