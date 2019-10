Ideja za popoln jesenski izlet za vso družino

Izkoristite še zadnje tople dni in se odpravite na nepozaben družinski izlet, ki bo v znamenju raziskovanja in spoznavanja lepot naše dežele. Mahnite jo na vzhod in raziskujte kraje, kjer je nekoč stal pravi vulkan .

Krompirjeve počitnice so prvi pravi oddih od šolskih obveznosti in so hkrati tudi priložnost, da doživimo nekaj novih družinskih dogodivščin. Da bi se imeli lepo, ni treba prevoziti ali preleteti veliko kilometrov. Prav zaklad poučne zabave je takoj za ovinkom, natančneje pri Gradu na Goričkem, kjer vas čaka prava pustolovščina v domišljijskem parku Vulkanija.

Najprej v park v raziskovanje vulkana

Doživljajski park Vulkanija stoji pri Gradu na Goričkem, na območju, kjer je še pred tremi milijoni let bruhal pravi vulkan, pravzaprav zadnji na tem območju Slovenije. V Vulkaniji so ga znova oživili in njemu v čast zgradili park, ki uprizarja čas, ko je vulkan še vedno kazal vse svoje čare.

Že pred Vulkanijo vas bo pričakal krtek Oli, ki vas bo prijazno povabil v svoj podzemni svet. Najprej boste spoznali vulkane, njihovo delovanje in posledice. Na vulkanski mizi boste lahko raziskovali in igrali vulkanske igrice. Po lavini cevi se boste sprehodili do Olijeve votline, nato pa skozi 3D-stereoskopski film spoznali nastanek vesolja in življenja na Zemlji. Vrhunec obiska bo izbruh goričkega vulkana.

Pot boste nadaljevali po podzemnem rovu, kjer boste otipali prave geode in se z dvigalom spustili v središče vulkana. V globini šest tisoč metrov vas bo čakalo vroče vulkansko ognjišče, od koder se morate rešiti. A brez skrbi. Pomagal vam bo krtek Oli, ki vas bo s svojim podzemnim vlakom skozi 3D-film adrenalinsko rešil in varno spravil na površje.

Doživetje boste nadaljevali z obiskom geološkega muzeja, kjer boste spoznali kamnine in naravo Goričkega, še posebej pa kristal olivin, ki ga v Sloveniji najdemo edino pri Gradu na Goričkem.

V času krompirjevih počitnic vsem obiskovalcem ponujamo tudi vožnjo z Olijevim vlakom po vulkanski pokrajini, ki je pravo doživetje za majhne in velike. S skupno vstopnico si boste lahko ogledali tudi največji grad s 365 sobanami, ugodni paketi za posameznike in družine pa zajemajo vse doživetje v vulkanski pokrajini (Vulkanija, muzej, grad in vožnja z vlakom). V času krompirjevih počitnic bo Vulkanija odprta vse dni od 26. do 31. oktobra ter 2. in 3. novembra med 10. in 18. uro, zaprta pa bo 1. novembra. Med krompirjevimi počitnicami bodo v geološkem muzeju priredili delavnico za najmlajše in nagradno igro z vulkastičnimi nagradami. Rezervirajte si svoj termin ogleda na telefonski številki 02 553 10 00 ter se z Olijem podajte na nepozabno dogodivščino skozi vulkansko podzemlje. Več o ponudbi in dogodkih si preberite na www.vulkanija.si.

Potem še skok v termalno vodo in na okoliške griče

Ko se boste naužili zabavnih dogodivščin v družbi Olija, pa si vzemite čas še za raziskovanje okolice in čofotanje v bližnjih termah.

Foto: Getty Images

Privoščite si nekajdnevni oddih v osrčju Goričkega in Prekmurja. Predstavljamo vam pet razlogov za počitnice z veliko začetnico:

#1 Tropski vrt Ocean Orchids

Spoznajte veličastni nasad orhidej, ki rastejo s pomočjo termalne vode. Na zanimivem sprehodu po tropskem vrtu boste poleg orhidej spoznali še zanimive tropske rastline.

#2 Živalski vrt Sikalu ZOO

Otroci bodo navdušeni, ko bodo lahko od blizu spoznali najrazličnejše domače in tuje vrste živali. Lahko jih bodo hranili, božali in se celo odpeljali na pravi safari z džipom.

#3 Razgledni stolp Vinarium

Če želite dobiti pravi pogled na čarobno gričasto pokrajino Prekmurja, potem se povzpnite na stolp Vinarium, najvišji razgledni stolp v Sloveniji.

#4 Prazgodovinska naselbina na Razkrižju

V prazgodovinski naselbini boste spoznali, kako so živeli pred 5.500 leti, kako se je peklo v prapeči, obdelovalo zemljo s kamnitim ralom in še marsikaj.

#5 Otok ljubezni

Spoznajte delovanje plavajočega mlina, ki še vedno ohranja svoj prvotni namen – pridelavo moke. Kanček tamkajšnje zgodovine boste spoznali še z obiskom Brežne hiše in med vožnjo z brodom, ki povezuje Prekmurje s Prlekijo. Danes ga domačini uporabljajo predvsem za prevažanje težkega tovora.

Pri Oliju je toplo in nepozabno tudi pozimi

Krtek Oli ne pozna zimskega spanja, zato vas vabi, da ga obiščete tudi v zimskem času. Doživljajski park Vulkanija je odprt skozi vse leto.

Zimski delovni čas (od 4. novembra do 31. marca) je od torka do nedelje med 10. in 16. uro.

Pozimi je pri Oliju v njegovem vulkanskem podzemlju še posebej toplo, zanimivo in tudi zabavno.

Ob božiču pa bo pri Oliju še posebej pravljično in čarobno. 15. decembra bo Olijev božični sejem, ko se na trgu Vulkanije zberejo domači pridelovalci in rokodelci s svojimi domačimi pridelki in izdelki. Organizirali bodo tudi nagradno igro z delavnicami (izdelava božičnih okraskov in nakita iz mineralov), seveda pa ne bo manjkal niti glavni decembrski junak – otroke bo obiskal Božiček. Ob božičnih melodijah in kuhančku se bodo zabavali prav vsi obiskovalci sejma in Vulkanije.

Ta dan je Oli še posebej radodaren, kaj vse bo letos ponudil, pa si preberite na naši spletni strani.

