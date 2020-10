Ideja za oddih pod čarobno stekleno kupolo #turističniboni

Vas mikajo romantični konec tedna v dvoje, tematske počitnice z družino ali pa le wellness pobeg od stresa in vsakodnevnih obveznosti? Thermana Laško , kjer so doma odlična wellness in počitniška doživetja, je pravi naslov za zaslužen oddih in sprostitev.

Dopust je zaradi turističnih bonov letos še ugodnejši! Prav na vse programe bivanja pri njih namreč lahko unovčite turistični bon.

Thermana Laško velja med Slovenci za priljubljeno destinacijo in odličen kraj za počitnice in sprostitev, saj je Laško lahko dostopno, prav tako v Thermani najdete bogato ponudbo tako za enodnevne kopalne ali wellness izlete kot za nekajdnevno dopustovanje.

Kaj ponujajo?

Njihovi paketi bivanja so kot ustvarjeni za družine, saj premorejo vodna, wellness in animacijska doživetja za vso družino. Ob koncih tedna se pri njih radi ustavijo romantiki, ki se razvajajo z wellnes rituali in uživaško kulinariko. Vse, ki si želijo okrepiti zdravje in se revitalizirati, pa na podlagi več kot 165 let izkušenj prepričajo njihovi preventivni medico programi. Enostavno povedano – v Laškem bo užival, se sprostil in razbremenil sleherni od nas.

Thermani Laško bo gotovo odlično izkoriščen. Eden izmed najljubših motivov za obisk Thermane Laško je kopanje pod edinstveno stekleno kupolo, pod katero najdete raznolika vodna doživetja, k odlični izkušnji pripomorejo tudi dovršen hotel ob reki Savinji, obilica možnosti za sprostitev, dobra kulinarika in okoliška doživetja. Ste že unovčili svoj bon? Ali sodite med dobro polovico Slovencev, ki jih še niso izkoristili?

Ugodna osrednja lega Laškega in dobre javne potniške povezave z Laškim omogočajo hiter dostop do mesta pivovarske in čebelarske dediščine ter termalne vode. V hladnih jesenskih dneh še kako prija sprostitev v topli termalni vodi. In termalna voda Laško ima celo znanstvene dokaze, da poživlja, razstruplja in zelo ugodno vpliva na naše počutje.

Revitalizacijo v termalni vodi dopolnjuje ponudba njihovih hotelov. Hotel Thermana Park Laško****Superior je sodoben in arhitekturno dovršen hotel, ki zadosti vsem potrebam sodobnega gosta.

Udobnost hotela se odraža v notranji povezanosti z bazeni pod edinstveno stekleno kupolo, odlikuje pa ga tudi umeščenost ob reko Savinjo in idilični razgled na zeleno pokrajino. Hotelski kompleks pod eno streho združuje raznovrstne načine sprostitve telesa in duha.

Skok v bazene je zagotovo prvi in najbolj priljubljen "opravek" njihovih gostov. Poleg sproščanja in uživanja v bazenih pa ponujajo zelo bogat nabor raznovrstnih wellness sproščanj.

Edinstveno zgodbo Laškega lahko doživite tudi v tematskih savnah, kjer boste razstrupili telo in sprostili duha. V širokem naboru masaž, kopeli, sprostitvenih in negovalnih tretmajev velja izpostaviti medene in pivovske wellness tretmaje, narejen v čast bogati dediščini kraja, in ayurvedske wellness tretmaje, ki harmonizirajo naš um in telo.

Navdušila vas bo tudi kulinarika. Na njihovih krožnikih najdete pečat avtohtonih slovenskih jedi s tega območja ter okušate sezonsko in lokalno pridelano hrano, ki jo prepoznate pod certifikatom Okusiti Laško. Ker je Laško mesto piva, so v svojo kulinarično ponudbo seveda vključili tudi to cenjeno lokalno sestavino.

Vsekakor obiska v Laškem ne smete sklenite brez Laške medenke, njihove hišne specialitete in obvezne slaščice destinacije. Izdelujejo jo predani hišni slaščičarji iz vrhunskih sestavin lokalnega izvora, med katerimi velja izpostaviti pregreto smetano - kulinarično posebnost tega predela Slovenije. Ob okušanju hišne Laške medenke se prepletajo okusi medu, skute, pregrete smetane in orehov. S svojo okusnostjo in kreativnostjo zagotovo najde pot do vašega srca.

Jesen je v Laškem pisana in barvita tudi, kar zadeva doživetja. Kraj pivovarske in zdraviliške dediščine, kjer domujejo najbolj marljive čebelice in vestni čebelarji, ponuja veliko najlepših doživetij, ne glede na to, ali lepote destinacije odkrivate sami, v dvoje ali pisani druščini preostalih družinskih članov.

Sama destinacija ponuja paleto ležernih sprehajalnih in aktivnih pohodniških poti, ki so jeseni še posebej mikavne. Nad hotelom Thermana Park Laško****Superior se bohoti Hum, "laški Triglav", od koder se Laško ponuja kot na dlani. Od središča Laškega vas loči le 15 minut poživljajočega sprehoda po urejenih sprehajalnih poteh, ki se razprostirajo na obeh straneh Savinje.

Kaj pa bolj specifična doživetja? Spodaj so naštete naše ideje.

Podajte se na povsem nov "pivocvetni potep" po novi kulinarični turi , ki združuje najboljše v Laškem.

, ki združuje najboljše v Laškem. Razvajajte brbončice pri chefu Pavčniku na Gradu Tabor Laško , ki je uvrščen tudi v Michelinov vodnik.

, ki je uvrščen tudi v Michelinov vodnik. Preizkusite se v razburljivi "igri pobega" v prvem escape roomu na temo pivovarstva na svetu, ki vključuje vse vaše čute .

. Nadenite si čebelarski klobuk ter spoznajte lokalne čebelarje in življenje čebelic. Obiščite kmetijo Slapšak, po domače Polhovo domačijo, katere posebnost je opuščen rudniški rov.

Adrenalinski odvisneži, bližnja Celjska koča navdušuje s povsem novim zip line-om, pustolovskim parkom in bob kart progo.

Za vas smo izbrali naslednje pakete: Thermana vas razvaja Termin: do 23. 10., 1. 11.-24. 12. 2020 od 3 dni/2 noči: že od 69 evrov na osebo/noč Jesenske počitnice Termin: 23. 10.-1. 11. 2020 min. 3 dni/2 noči: že od 74 evrov na osebo/noč Božična pravljica Termin: 24. 12.-30. 12. 2020 od 3 dni/2 noči: že od 74 evrov na osebo/noč Romantični oddih v dvoje Termin: 2. 1.-26. 12. 2020 3 dni/2 noči: že od 259,50 evra za dve osebi/noč

KONTAKT: Več informacij pridobite na https://www.thermana.si/ E-naslov: info@thermana.si Telefonska številka: 03/423 2100