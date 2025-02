Januarja več prihodov in prenočitev turistov

V nastanitvenih obratih so januarja našteli 294 tisoč prihodov turistov, kar je devet odstotkov več kot v prvem mesecu lanskega leta. Prenočili so skoraj 785.000-krat, kar je pet odstotkov več. Turisti so največkrat prenočili v občinah Ljubljana, Kranjska Gora, Piran in Brežice, so sporočili s statističnega urada.

Domači turisti so ustvarili 35 odstotkov vseh prenočitev v nastanitvenih obratih. Njihovih prihodov je bilo skoraj 95 tisoč oziroma za en odstotek več kot januarja lani, prenočitev pa nekaj več kot 275 tisoč oziroma za odstotek manj.

Največkrat so prenočili v občinah Kranjska Gora, Piran in Zreče. V teh treh občinah so našteli 27 odstotkov vseh prenočitev domačih turistov v prvem mesecu leta. Povprečna doba njihovega bivanja je bila 3,1 prenočitve.

Večja rast prihodov tujih turistov

Prihodov tujih turistov je bilo nekaj več kot 199 tisoč oziroma za 13 odstotkov več kot leto prej, prenočitev pa nekaj več kot 509 tisoč oziroma za osem odstotkov več. Največ njihovih prenočitev so našteli v občinah Ljubljana, Kranjska Gora in Maribor. V zadnji so ustvarili šest odstotkov vseh tujih prenočitev v januarju, največkrat so prenočili gosti iz Hrvaške. Povprečna doba bivanja tujih gostov je bila 2,4 prenočitve.

Četrtina tujih turistov iz Hrvaške, sledijo Italijani

Podobno kot januarja lani so največ prenočitev med tujimi turisti ustvarili gosti iz Hrvaške – nekaj več kot 121 tisoč prenočitev ali 24 odstotkov vseh tujih. Največkrat pa so prenočili v Kranjski Gori, kjer so prispevali 21 odstotkov vseh prenočitev. Druga in tretja najpogostejša izbira sta bili občini Ljubljana in Brežice.

Na drugem mestu so bili z nekaj več kot 90 tisoč prenočitvami (18 odstotkov vseh tujih prenočitev) gosti iz Italije. Največkrat so prenočili v prestolnici, Piranu in Novi Gorici.

Največja rast števila gostov iz Srbije

V primerjavi z lanskim januarjem so statistiki največjo rast zaznali pri turistih iz Srbije, in sicer za 13 odstotkov, upad pa le pri tistih iz Madžarske (za dva odstotka).

V zdraviliških občinah so turisti januarja ustvarili 31 odstotkov vseh prenočitev, največ v občini Brežice. S 30 odstotki prenočitev so sledile gorske občine s Kranjsko Goro na vrhu, tem pa Ljubljana s 16 odstotki vseh prenočitev turistov v januarju. V obmorskih občinah so ustvarili osem odstotkov vseh prenočitev.

Domači gosti v zdravilišča, tuji v gore

Domači turisti so največkrat prenočili v zdraviliških občinah (45 odstotkov vseh njihovih prenočitev), na prvem mestu je bila tokrat občina Zreče, sledili sta občini Podčetrtek in Moravske Toplice.

Med tujimi turisti pa so bile najbolj priljubljene gorske občine (30 odstotkov vseh njihovih prenočitev), poleg Kranjske Gore so največkrat prenočili še na Bledu in v Bohinju.

V primerjavi z lanskim januarjem se je v vseh vrstah občin število turističnih prenočitev povečalo, najbolj v občini Ljubljana (za 14 odstotkov).

Domači in tuji turisti so največkrat prenočili v hotelih (nekaj več kot 451 tisoč nočitev oziroma 57 odstotkov vseh), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (21 odstotkov) ter apartmajska naselja (pet odstotkov).

V hotelih je bilo prenočitev za šest odstotkov več kot leto prej, v zasebnih sobah, apartmajih in hišah pa za dva odstotka več.