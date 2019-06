Idealna destinacija za ljubitelje narave

Oglasno sporočilo

V vzhodni Srbiji se nahajata jama Lazarevo ter Rajkova jama, kjer se boste poleg speleoloških zanimivosti spoznali tudi z zgodbami, ki povezujejo zgodovino tega kraja in jame. Stopića in Potpećka jama v zahodni Srbiji sta turistični atrakciji, ki s svojimi jamskimi dvoranami, ostanki iz dobe neolitika in vhodih, visokih tudi do sto metrov, privlačita pozornost številnih turistov, ki svoje vtise radi delijo na družbenih omrežjih.

Zlatibor, Stopića pećina Foto: Miroslav Zarić

MUZEJI

Muzej Nikole Tesle Foto: Branko Jovanović Vsi tisti, ki si želijo popestriti bivanje v Srbiji z obiskom številnih lokacij kulturne dediščine, se lahko odločijo za Muzej za moderno umetnost in Narodni muzej v Beogradu ter Golubačko trdnjavo na vhodu v sotesko Djerdap na Donavi. Lahko obiščejo tudi sinagogo v Subotici. Posebno zanimiv pa je obisk Novega Sada, ki bo leta 2021 postal evropska prestolnica kulture.

Številni muzeji v Srbiji imajo organizirane ponudbe za najmlajše, ki lahko na pravi način razvijajo estetske in ustvarjalne potenciale: Muzej znanosti in tehnike v Beogradu, Muzej kruha v Pećincih, Muzej Nikole Tesle in Muzej Jugoslavije v Beogradu, Muzej Vojvodine in Muzej igračk Fantasy v Novem Sadu.

Če bi radi svoje otroke peljali v svet zgodovinsko-kulturne dediščine, je prava odločitev samostan Manasija. Utrdba z enajstimi stolpi bo vso družino popeljala v pravljično vzdušje srednjega veka. Beograjska utrdba, znana pod imenom Kalemegdan, v središču Beograda s svojo bogato zgodovino iz prvega in drugega stoletja obiskovalcem predstavlja številne narode, ki so živeli in gradili v tistem času.

V osrednji Srbiji je neizogiben obisk naravoslovnega centra Srbije Svilajnac, ki ima v parku več kot 20 replik dinozavrov. Če ste vi in vaši otroci ljubitelji tovrstne zabave, lahko vse o njih in svetu, v katerem so živeli, spoznate v Beogradu, Novem Sadu, Viminacijumu in na Zlatiboru.

Foto: Turistična organizacija Srbije

Foto: Branko Jovanović

GLASBA

Za turiste z vsega sveta so poletni glasbeni festivali v Srbiji obvezna zabava. Glasbeni festival EXIT v Novem Sadu je največji festival v tem delu Evrope in traja od 4. do 7. julija, Zbor trubačev v Guči od 8. do 11. avgusta, popularni džez festival Nišville v Nišu od 8. do 11. avgusta ter izjemno obiskan Belgrade Beer Fest od 14. do 18. avgusta.

Zbor trubačev v Guči Foto: Dragan Bosnić

Glasbeni festival EXIT v Novem Sadu Foto: Srbska turistična organizacija

Belgrade Beer Fest Foto: Turistična organizacija Srbije

Nishville Roy Hargrove quintet Foto: Turistična organizacija Srbije

KULINARIKA

Foto: Dragan Bosnić

Pregrešno okusne in izjemno pikantne srbske jedi so pravo razvajanje za vaše brbončice. Srbi uživajo v pripravi in degustiranju hrane, velikokrat pripravijo tradicionalne specialitete po starih družinskih receptih, ki se prenašajo iz generacije v generacijo. Obilnega srbskega kosila si ne moremo predstavljati brez okusnih prigrizkov, enolončnice in juhe, kot tudi glavnih jedi iz mesa in zelenjave, kuhanih na ognju, v lončenih posodah ali na žaru.

Obiskovalcem so na voljo vse kategorije nastanitvenih objektov, od kmečkih gospodinjstev in etno vasi do luksuznih namestitev v novo odprtih beograjskih hotelih. Ponudba za vaše poletne počitnice v Srbiji je bogatejša kot kadarkoli prej in z zadovoljstvom vas vabimo, da svoj oddih preživite v Srbiji, se prepustite užitkom in doživite nepozabne trenutke. Več o ponudbi: www.srbija.travel

Naročnik oglasnega sporočila je Turistična organizacija Srbije.