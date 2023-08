Gorski kotar: vsak teden ena pot

Oglasno sporočilo

Vas mika mamljivi Gorski kotar, a ne veste, kje začeti raziskovati? Turistična zveza Gorskega kotarja je za vse obiskovalce pripravila izjemno preprosto in izvirno predstavitev pohodniških in planinskih poti, ki vas bodo navdušile.

Lokvarsko jezero Foto: Mario Jurina

Ni pomembno, kakšna je vaša telesna pripravljenost in ali se podajate na aktivno počitniško avanturo, pomembno je, da si zastavite letni cilj ene poti vsak teden, saj je na novem portalu projekta Gorski kotar HIKE pregledno predstavljenih kar 42 pohodno-planinskih poti. Kmalu pa bo na portalu toliko poti, kot je tednov v letu. Vse poti so predstavljene z nazornim opisom ter natančnim pregledom poti z navedeno dolžino, časom trajanja, težavnostjo, višinskim profilom, podatkom, ali gre za krožne ali enosmerne poti, itd.

"Projekt ima dvojni značaj, saj na eni strani predstavlja in promovira destinacijo, ki skrbi za kakovostno izkušnjo vsakega obiskovalca, po drugi strani pa temelji na našem strateškem cilju razvoja 'wellbeing' segmenta storitev in destinacije zdravja, ki prednosti našega kraja čim bolj približujejo našim obiskovalcem," je povedal Petar Hrg, direktor turistične zveze Gorskega kotarja.

Foto: Mario Jurina

V prvi fazi so vključene proge, dolge od približno enega kilometra pa vse do več kilometrov, od tistih, namenjenih prijetni hoji, do tistih zahtevnejših. S tem je zagotovljena možnost, da se tudi ljudje brez kondicije odpravijo na aktiven oddih, ki bo izboljšal tako njihov psihofizični zdravstveni profil kot tudi kondicijo.

Vsako pot spremlja podroben ilustriran turistični zemljevid, na katerem so označeni vse zanimivosti in kulturne znamenitosti ter drugi objekti, kot so kavarne in restavracije. Na zemljevidih je med drugim razvidno, koliko odsekov je asfaltiranih in koliko odsekov ni asfaltiranih. Hkrati so vsi zemljevidi na voljo v prilagojeni digitalni obliki, ki omogoča lažji tisk.

Izvir Kolpe Foto: Mario Jurina

Nekatere poti so v celoti ali delno označene s pohodnimi markacijami, označbe na terenu pa so v fazi postavitve oz. nadgradnje. Poti vzdržujejo lokalna komunalna podjetja in prostovoljci planinskih društev, kar je bilo eno ključnih meril pri izbiri poti. Poti so označene tudi s koordinatam .gpxi, ki jih je mogoče shraniti v mobilni telefon, kar obiskovalcem omogoča preprosto navigacijo brez markacij v okolici.

Izvir Kolpe Foto: Mario Jurina

Naj omenimo, da ima Gorski kotar tudi izjemno privlačen pregled kolesarskih poti. Goranska kolesarska transverzala obiskovalcem omogoča načrtovanje večdnevnih aktivnih počitnic in je dobro povezana s pohodniškimi potmi. Ljubiteljem potovanja na dveh kolesih je na voljo sedem etap, dolgih od 28 do 43 kilometrov, kar skupaj znese 260 kilometrov, z devetimi kapilarnimi povezavami pa je na voljo več kot 400 kilometrov edinstvenih užitkov.

Hrg je predstavitev končal z besedami, da oba projekta prehajata v nove faze nadgradnje in se prepletata s projekti, ki želijo nadgraditi tudi kakovost navigacije na cestah. Spomnimo, na predvečer glavne poletne turistične sezone so na avtocesti Zagreb-Reka postavili rjavo signalizacijo. V načrtu je postavitev rjave prometne signalizacije znotraj destinacije, ki vključuje lokalne ceste v pristojnosti države in županije, z namenom izboljšanja izkušnje obiskovalcev destinacije in krepitve valorizacije turističnih potencialov in vsebin Gorskega kotarja.

Golubinjak Foto: Mario Jurina

Sistematično urejanje prometa in označevanje turističnih znamenitosti z rjavo signalizacijo bo okrepilo goransko regijo kot celoto, povečalo prometno varnost in izboljšalo informiranost obiskovalcev goranske regije. gorskokotar.hr #mamljivi #gorskikotar

