Dvorec v Franciji naprodaj za manjši znesek kot stanovanje v Ljubljani #foto

Če ste kdaj sanjali o življenju graščaka in se vam na računu valja kaj odvečnega denarja, imajo na jugozahodu Francije, le kakšne pol ure od Bordeauxa, ponudbo za vas.

Gre za dvorec pri kraju Angoulême. Na obsežnem posestvu stojijo pravljično zasnovana graščina z desetimi spalnicami, več nastanitev za goste in, jasno, ogrevan zunanji bazen.

In če so tovrstna zgodovinska domovanja pogosto tvegan nakup, ker jih je treba temeljito prenoviti, v tem primeru ni tako. Dvorec je namreč popolnoma prenovljen in pripravljen na vselitev, zagotavlja nepremičninska agencija, ki posreduje pri prodaji.

Kakšna je torej cena? Za dvorec s pripadajočim posestvom pričakujejo 2,3 milijona evrov, kar seveda ni nizek znesek. Po drugi strani pa velja omeniti, da je mogoče trenutno na slovenskem nepremičninskem trgu najti celo dražje primerke. Pa ne dvorcev, temveč stanovanj.

Trenutno je na primer aktiven oglas za štirisobno stanovanje v kompleksu Schellenburg v središču Ljubljane, ki ima 276 kvadratnih metrov bivalnih površin in je naprodaj za nekaj več kot 2,7 milijona evrov.

V še eni ljubljanski prestižni novogradnji, Vili Dalmatinka, se medtem 302 kvadratna metra veliko stanovanje prodaja za 8.500 evrov na kvadratni meter, kar pomeni, da stanovanje stane nekaj več kot 2,5 milijona evrov.

Za primerjavo: v francoskem dvorcu je okoli 630 kvadratnih metrov bivalnih površin, obkroža pa ga še 6,5 hektara zemljišča.

