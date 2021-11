Dunajski adventni sejmi le za cepljene in prebolele

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so zaradi slabih epidemioloških razmer lani na Dunaju odpovedali adventne sejme, se ti letos vračajo - a le za cepljene in prebolevnike.

Že ta petek bodo dunajske ulice zasijale v praznični osvetlitvi, na 13 različnih lokacijah po mestu pa se bodo odprli tudi prvi adventni sejmi, ki bodo na 200 stojnicah predstavili različne božične izdelke, ideje za darila in kulinarične poslastice.

Za uživanje v prazničnem vzdušju z vonjem po vročem punču, praženih mandljih in božičnem pecivu na stojnicah pa bodo morali odrasli obiskovalci adventnih sejmov izpolnjevati pogoj PC, biti bodo morali torej ali cepljeni ali prebolevniki bolezni covid-19.

Foto: Sebastian Toth

Na nekaterih sejmih bodo dokazila preverjali le pri stojnicah s hrano in pijačo, na drugih pa že pri ograjenem vhodu na sejem, so sporočili z Dunaja.

Na največjem adventnem sejmu Christkindlmarkt pred dunajsko mestno hišo bodo pravila stroga, saj bodo že ob vstopu na trg preverjali dokazila o cepljenju ali prebolevnosti. Za obisk sejmov na trgu Stephansplatz, pred dvorcem Belvedere in na Trgu Marije Terezije ne bo treba predložiti dokazil, prav tako ne bo obvezno nositi mask. Za obisk stojnic s hrano in pijačo pa bo potreben pogoj PC. Uživanje hrane in pijače bo urejeno v ločenem delu sejmov, kjer bodo lahko preverjali potrdila.

Oglejte si še: