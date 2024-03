Doživite čarobno veliko noč z družino ob morju

Foto: Kempinski Hotel Adriatic

Čarobna velika noč za vso družino

Velika noč v Kempinski Hotelu Adriatic bo letos popolnoma edinstveno doživetje, obogateno s tematskimi paketi in posebnimi doživetji za goste. Hotel je pripravil raznoliko in ekskluzivno ponudbo, ki bo gostom omogočila nepozabno praznično praznovanje.

Gostje bodo lahko uživali v pristni gastronomski avanturi, ki so jo z ljubeznijo sestavili naši kulinarični strokovnjaki, z jedilnikom, ki ponuja avtohtone dobrote za otroke in odrasle, popolno spremljavo pa nudijo slavna istrska vina. Poleg običajne ponudbe zdraviliških tretmajev bodo najmlajši tokrat izkusili čare zdraviliške ponudbe na poseben način. Posebej oblikovane aktivnosti za mamice in njihove princeske bodo poskrbele za izjemno skupno izkušnjo, namenjeno njihovemu popolnemu počutju.

Foto: Kempinski Hotel Adriatic

Velikonočne radosti za otroke

Velikonočne radosti za najmlajše bodo dodatno popestrile organizirane aktivnosti v hotelskem otroškem klubu. V soboto, 30. marca, vabljeni na delavnico barvanja pisanic za vso družino, kjer bodo lahko v prijetnem vzdušju pokazali svojo ustvarjalnost. Poleg tega bodo imeli najmlajši v soboto in nedeljo, 30. marca in 31. marca, od 15. do 17. ure priložnost uživati ​​v čajanki Norega klobučarja.

Tudi na samo veliko noč obiskovalce čaka edinstven lov na pisanice. Ta vznemirljiva aktivnost je namenjena vsem članom družine, da raziskujejo hotel v iskanju skritih velikonočnih zakladov.

Ekskluzivna "pop up" trgovina

Hotelski gostje in obiskovalci bodo deležni izjemnega doživetja v barvnem in veselem svetu keramike priznane hrvaške umetnice Marine Marinski, ki se v Istri prvič predstavlja v živo! V ekskluzivni "pop up" trgovini Marinski Heartmades bodo med velikonočnim koncem tedna lahko raziskovali ročno izdelane in poslikane skodelice ter druge izjemne kreacije, prilagojene vsem starostim in okusom. "Pop up" trgovina bo v avli Kempinski Hotela Adriatic.

Poleg tega bo priznana istrska družinska destilarna Aura predstavila svojo pestro ponudbo avtohtonih žganj, likerjev, džinov in prepoznavnih spritzev, ki jih bodo obiskovalci 30. marca lahko ekskluzivno brezplačno okušali. Aura "pop-up" bo vsem omogočil uživanje v avtohtonih istrskih dobrotah.

Pomladno in velikonočno obdobje v Kempinski Hotelu Adriatic obljublja nepozabne trenutke, polne ekskluzivnosti, elegance in skrbno načrtovanih aktivnosti. Skozi bogat program gastronomskih, wellness in zabavnih aktivnosti bodo imeli obiskovalci priložnost izkusiti edinstveno vzdušje Istre ter uživati v vrhunskem doživetju, ki ga ponuja hotel. Ne glede na to, ali ste hotelski gost ali le obiskovalec, ste vabljeni, da se pridružite praznovanju začetka nove sezone, s podaljšanim koncem tedna v znamenju topline, gostoljubja in nepozabnih doživetij.

Več informacij o hotelu in aktualni ponudbi je na voljo na https://www.kempinski.com/en/hotel-adriatic/easter/easter-in-istria.



Rezervacija preko telefona +385 52 707 010 ali reservation.adriatic@kempinski.com

