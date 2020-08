Cena selfija: uničena 200 let stara skulptura #video

Policija je objavila posnetke nadzorne kamere, s katerih je razvidno, da se je moški zaradi selfija naslonil na marmornato skulpturo slavnega italijanskega kiparja Antonia Canove, ki je nastala v prvih letih 19. stoletja. Ko se je dvignil, je ponesreči odlomil del prstov. To je opazil, si škodo sicer ogledal, a neprizadeto odšel.

Italijanska policija je po pregledu škode sporočila, da so poškodovani trije prsti kipa. Gre za portret ležeče Paoline Bonaparte kot zmagovite Venere.

Canova, ki je živel med letoma 1757 in 1822, je bil cenjen neoklasicistični kipar, znan predvsem po svojih marmornatih kipih. Njegovi najbolj znani deli (poleg omenjenega portreta) sta še kip Napoleona, izklesan kot bog Mars, ter kip Amorja in Psihe.

Poškodba kipa, potem ko se je nanj naslonil avstrijski turist. Foto: Reuters

Moškega so našli s pomočjo koronavirusnih ukrepov

Vse skupaj se je zgodilo v petek, 31. julija, moškega pa so do zdaj že identificirali. Gre za 50-letnega Avstrijca, moža ženske, ki je organizirala ogled muzeja.

Moškega so izsledili skoraj takoj, saj morajo obiskovalci muzejev zaradi ukrepov ob epidemiji novega koronavirusa pred vstopom pustiti svoje osebne podatke, če bi se v času njihovega obiska pojavil primer okužbe.

Ko so policisti poklicali žensko, ki je v svojem in moževem imenu pustila njune podatke, je bruhnila v jok in takoj priznala, da je njen mož tisti, ki je slavnemu kipu polomil prste. Tudi moški je dejanje priznal, se pokesal in dodal, da je naredil neumnost.

Predsednik sklada Antonia Canove Vittorio Sgarbi je ogorčen nad dejanjem 50-letnega turista. Policijo je pozval k odločnemu ukrepanju in dejal, da se v domovino nikakor ne sme vrniti nekaznovan. "Poškodba Canovovega dela je nesprejemljiva," je dodal.

Sodišče v Trevisu se za zdaj še odloča, ali bodo proti moškemu vložili obtožnico.