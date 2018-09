Če imate potovanje v krvi, je to morda pravi navdih za vas

Nekoč profesionalna smučarka, danes še vedno vpeta v šport in vseskozi v aktivnem slogu in stalnem pogonu. Tudi na počitnicah je Urška Ahac izbrala vsestranskost. In prav takšno željo po raznolikosti išče tudi na svojih naslednjih pustolovščinah. Prav zato se bo 11. septembra odpravila na sejem MOS Tur, kjer si bo ogledala novosti na področju turizma in ponudb avtodomov.

Urška Ahac je vse poletje preživela na poti, s kovčki v roki in veliko željo po raziskovanju. "Potovanja obožujem. V svoji zbirki imam raje spomine in doživetja, kot pa material." Poletje je tako preživela med nizozemskim podeželjem, avstrijskimi gorami in hrvaškimi otoki. "Dva meseca sem živela tako rekoč iz potovalke v potovalko, tako da sem prišla zdaj domov, da si od tega tempa malo odpočijem. Počitnice so bile aktivne, in ker sem bila precej časa tudi sama, sem si dnevno postavljala športne izzive, ki so me prisilili, da sem stopila iz cone udobja."

In čeprav se je šele vrnila domov, da bi se regenerirala, že išče nove ideje za naslednje pobege: "Destinacije izbiram po navdihu. Največkrat je tako, da se odzovem na povabilo prijateljev ali družine, ki živi čez mejo, ali pa obiščem koga, ki se je v tujino ravnokar preselil. Vsi ti ljudje so večinoma zelo aktivni, tako da vedno spakiram tudi športno opremo in zabava je zagotovljena." Ima pa v mislih tudi sanjske počitnice, ki bi jih rada uresničila v kratkem: "Rada bi potovala iz Slovenije na sever Norveške. Seveda je cilj v grobem definiran, saj so ključne destinacije na poti do tja."

Njene turistične poti so vedno že vnaprej začrtane, ampak zelo rada pogleda tudi za novostmi in zelo rada zagrabi priložnost za iskanje novega navdiha. Prav zato se bo letos odpravila na sejem MOS, kjer bo en del posvečen turistični ponudbi.

"Ideja za naslednje poletje je v glavi že nekako stkana, tako da bom na sejmu pregledala, kakšne so možnosti, in seveda preverila tudi vse novosti, ki mi danes še niso poznane."Preverila pa bo tudi preostalo ponudbo, predvsem povezano z alternativnimi možnostmi življenja. "Ljudje se namreč vse bolj nagibamo k ekološkemu načinu življenja in k temu spadajo tudi potovanja. Zanima me, kaj trg ponuja in kako lahko izberem najbolj optimalno varianto zase."

Potem obiščite 51. sejem MOS, ki bo potekal od 11. 9. do 16. 9. v Celju in bo tudi letos ponudil kar pet vsebinskih sejmskih ponudb:

MOS Dom – gradnja in obnova doma,

MOS Tur – kamping in karavaning, turizem in prehrana,

MOS Teh – oprema in materiali za obrt in industrijo,

MOS Biz – poslovne storitve in poslovne priložnosti v tujini ter

MOS Plus – izdelki široke potrošnje.

Ljubitelji kampinga in karavaninga bodo lahko odkrili, kakšna ponudba vozil je na tržišču in kaj ponujajo turistične destinacije. To je idealno stičišče za vse, ki radi potujejo in iščejo tudi malo drugačne možnosti raziskovanja sveta. Vstopite zato v svet avtodomov, počitniških in šotorskih prikolic in mobilnih hišk.

Urška bo navdih za naslednje potovanje poiskala tudi na sejmu MOS Tur, kjer bo pogledala tudi ponudbo avtodomov in prikolic.

Na sejmu boste dobili tudi kakšno novo idejo glede nadgradnje in predelave počitniških vozil in snemljivih bivalnikov.

Med blagovnimi znamkami, ki jih boste lahko našli, so: Bürstner, Hymer, Carado, Phoenix, Eriba, Adria, Megamobil, Tabbert, T@B, Carthago, Robeta Mobil, Hobby, Camp-let, Isabella, Crespo, Tourne Mobil, Tischer.

Poleg tega pa MOS Tur ponuja tudi bogato kulinarično ponudbo. Na svoj račun bodo tako prišli ljubitelji piva, konjaka in slovenskega vina, mesnih izdelkov, ekoloških proizvodov, čokoholiki ter drugi ljubitelji sladkega. Ne bo torej manjkalo kulinaričnih dobrot, ob degustiranju pa se boste lahko seznanili z destinacijskimi ponudniki in si ogledali predstavitve slovenskih kmetij.

