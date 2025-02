Bled – popolna kulisa za najlepše ljubezenske zgodbe

Slovenija kar brsti od tisočerih zgodb, ki jih že stoletja pripoveduje lokalno prebivalstvo. Tudi v naših hotelih na Bledu , ki so posejani ob enem najlepših jezer na svetu in nudijo dih jemajoče razglede na lepote tega alpskega bisera, smo ponudbo pripravili na podlagi bogate lokalne kulturne in naravne dediščine. V februarju in marcu pa je naša ponudba zaznamovana tudi z odtenki največje življenjske gonilne sile – ljubezni!

Foto: Sava Hotels & Resorts

Popolna kulisa za romantične zgodbe

Bled je bil s svojo romantično kuliso od nekdaj zatočišče zaljubljencev, ki so si v njegovem objemu dahnili usodni da, se zasnubili ali ob jezeru obeležili pomembne obletnice. Tudi lokalne zgodbe pričajo o tem, kako zelo je ljubezen prisotna v tem koščku Slovenije. V našem Rikli Balance Hotelu smo enemu izmed simbolov ljubezni na Gorenjskem posvetili celo sobe! Govorimo seveda o lectovem srcu, katerih izdelovanje iz medenega testa je bilo nekdaj zelo razširjeno. Rdeče okrašeno srce je bilo obvezno darilo fantov svojim izbrankam. Sobe lectovega srca v našem hotelu obujajo ljubezen, ki jo simbolizirajo stilizirana srca, vrezana v les, in temno rdeča barva tapiserij.

Foto: Sava Hotels & Resorts

Najbolj zagreti lahko svojo ljubezen potrdite tudi z obiskom otočka sredi jezera, kjer vas čaka zvon želja. Ta pripoveduje zgodbo o mladi užaloščeni vdovi, ki je po smrti moža dala vliti zvon, ki zaradi viharja nikoli ni dosegel otoka, ampak leži potopljen na dnu jezera, zvon, ki danes visi v cerkvici, pa simbolično izpolnjuje želje, ki spominjajo na tiho hrepenenje mlade vdove. Posebno zgodbo skrivajo tudi stopnice, ki vodijo do cerkve. Ženin naj bi namreč, če želi dahniti usodni da na otoku, svojo nevesto odnesel na sam vrh vseh 99 stopnic! Izjemno romantičen je lahko tudi trenutek, ko si s svojo boljšo polovico ob najlepših razgledih na jezero delita originalno blejsko kremno rezino v Kavarni Park ali ovekovečita svojo ljubezen s fotografijo v okvirju v obliki srca na jezerski obali. Prav vsak od nas v sebi skriva romantično srce, ki se ob pravem trenutku in na pravem mestu široko razpre in dopusti, da skozenj žarijo žarki ljubezni – Bled je za to popoln!

Foto: www.slovenia.info / Sava Hotels & Resorts

Lokalne zgodbe Gorenjske v arhitekturnih elementih naših hotelov

Pri vsaki prenovi v arhitekturne elemente naših namestitev, kopališč in drugih storitvenih enot vključujemo lokalne značilnosti. Tako lahko med bivanjem v našem Rikli Balance Hotelu na Bledu spoznavate zgodbe o smreki s Pokljuke, kranjski čebeli, lectovem srcu in tradicionalni gorenjski vezenini ali si privoščite oddih po vzoru Arnolda Riklija, ki velja za začetnika zdraviliškega turizma na Bledu. Tudi v Hotelu Park smo sobe opremili s smrekovim lesom, v opremo pa ujeli simboliko vode – Blejskega jezera in gozda.

Foto: Bor Dobrin / Sava Hotels & Resorts

Riklijeva zgodba v Rikli Balance Hotelu

Zdravilne učinke Bleda je prvi prepoznal švicarski zdravilec Arnold Rikli (1823–1906), ki je sredi 19. stoletja tukaj zgradil prvo naravno zdravilišče. Že ob prvem obisku se je navdušil nad svežino zraka, čistočo jezera, milim alpskim podnebjem in pogledom na Julijske Alpe, ob katerih so se mu povrnile življenjske moči. Izkoristil je tukajšnje naravne danosti in postavil naravni zdravilni zavod, v katerem je v poznejših letih zdravil na tisoče bolnikov. V Rikli Balance Hotelu nadaljujemo njegovo tradicijo z željo in zavezo, da svojim gostom ponudimo popolno okolje za sprostitev in premagovanje stresa. Riklijev koncept gosti hotela lahko doživijo v Riklijevi regeneracijski sobi, Riklijevem ritualu in Riklijevi kopeli, Riklijevem sprostitvenem parku v neposredni bližini hotela, poizkusijo pa lahko tudi kulinariko po izboru Riklija v hotelski restavraciji ali domov odnesejo Riklijev kruh.

Foto: Sava Hotels & Resorts

Zgodba o vodi in gozdu v Hotelu Park

Z izjemno lokacijo tik ob jezeru in blejski promenadi je Hotel Park priljubljena izbira gostov, ki želijo začutiti energijo jezera in obenem utrip kraja. Voda in gozd sta tisti dve naravni danosti, ki sta bili naše ključno vodilo pri prenovi Hotela Park, ki s svojo novo podobo goste navdušuje s pogledi na jezero iz sob, konferenčnih dvoran, restavracije, fitnesa in termalnega bazena ter panoramskih savn v najvišjem nadstropju hotela.

Foto: Bor Dobrin / Sava Hotels & Resorts

Mesec ljubezni v Hotelu Park in Rikli Balance Hotelu ter ohlajene zimske cene V duhu meseca zaljubljencev vas tako v Hotelu Park kot v Rikli Balance Hotelu pričakujemo s prav posebnimi trenutki za pare. Umaknite se od vsakdanjega stresa v udobnih in elegantnih sobah, prepustite se razkošnemu razvajanju v našem alpskem wellnessu, sprostite se v blagodejni termalni vodi ter uživajte v miru in lepoti narave, ki vas obdaja.

Vse, kar potrebujete za nepozaben romantični oddih, smo zbrali v paket Romantični Bled. V določenih terminih februarja in marca ponujamo kar 25 odstotkov popusta na nočitve s polpenzionom. Popust velja tudi v času zimskih počitnic!

Foto: Sava Hotels & Resorts