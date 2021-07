Bled – kjer vsakdo lahko odkrije delček čarovnije zase

Bled po vsem svetu opisujejo kot enega najlepših krajev na Zemlji in je v resnici veliko več kot le jezero z otočkom in gradom, ki bdi nad njim. Ni le pravljično prelep kraj, ampak s termalnim izviri, čistim zrakom in soncem ponuja tudi za zdravje izjemno blagodejno okolje in idealen kraj za popoln odklop za družine in pare ter ljubitelje aktivnega oddiha. Narava, svež zrak, regeneracija, butična in pristna doživetja ter varen in trajnosten oddih je, kar ljubitelji potovanj danes cenijo in vse našteto Bled nedvomno ponuja. Za vas smo pripravili nasvete za idealni tridnevni poletni pobeg na Bled !

BLED ZA VSAK DAN

PRVI DAN

Kopanje v Blejskem jezeru

Blejsko jezero je idealno za poletno osvežitev na za to urejenih plažah. Družinam sta najbolj prijazni plaža Velika Zaka, ki jo najdete v zalivu ob severni obali Blejskega jezera in naravno grajsko kopališče, ki ga najdete v zavetju grajske skale pod Blejskim gradom. Kopališče ima dva tobogana, skakalno desko, ograjene bazene in igrala.

Poletno sankanje

Se še spomnite časov iz otroštva, ko ste se po belih pobočjih spuščali s sanmi in tekmovali s prijatelji? Izživite svoje otroške fantazije na poletnem sankališču na Straži.

Adrenalinski park na Straži

Če se radi predajate novim dogodivščinam, obiščite nov pustolovski park na Straži. Zgrajen brez večjih posegov v naravo ponuja 65 ekološko ozaveščenih pustolovščin. Primeren je za otroke in odrasle.

DRUGI DAN

Obisk Blejskega vintgarja

V poletnih mesecih bo vsej družini prijala osvežitev v Blejskem vintgarju! Pot v sotesko Vintgar nas vodi ob Blejskem jezeru, skozi vasi Spodnje Gorje in Podhom, vse do vstopa v to slikovito alpsko sotesko. Sledi polurni sprehod po 1.600 metrov dolgi soteski, ki jo je izdolbla smaragdno-zeleno gorska reka Radovna.

Zlatorogova pot

Nova tematska pot na šestih postajah na poti okoli Blejskega jezera predstavlja kulturne in naravne znamenitosti Bleda ter izpostavlja pomen varovanja okolja za prihodnost. Otroci in starši bodo preko igre na zabaven in izviren način spoznali lepote Bleda, kulturne in naravne znamenitosti ter podoživeli eno najbolj znanih pravljic skozi otroško domišljijo.

Najem čolna in veslanje do otočka

Zaveslajte po čudovitem jezeru v čisti naravi in si privoščite zasebni piknik kar sredi Blejskega jezera. Odveslate lahko tudi do otočka in uživate v razgledih. Blejsko jezero na svoj način lahko odkrivate tudi na supu in uživate v vseh prednostih aktivnosti v vodi.

TRETJI DAN

Kolesarjenje po blejskih vaseh

S kolesi, ki ju lahko najamete v hotelu, kjer bivate, se odpeljite z Bleda proti prikupni vasici Koritno, skozi Bodešče, proti Ribnem in Selu, kjer lahko obiščete tudi lokalne čebelarje. Pot vas nato vodi skozi vasi Mlino do Blejskega jezera, ob jezeru do znamenite Vile Bled in do male Zake, kjer se lahko osvežite v Blejskem jezeru. Nato se vzpnete na Rečico in se po kolesarski stezi ob severni obvoznici vrnete nazaj v center Bleda.

Več o kolesarskih poteh po Bledu in okolici najdete tukaj.

Pohod na Galetovec za najlepše razglede na Blejsko jezero

Nezahtevna in lepo označena pot vas bo vodila preko potoka Belca do prvih hiš očarljivega zaselka Slamniki. Od tam nadaljujete vzpenjanje proti Belski planini, kjer se lahko okrepčate v koči, ki stoji sredi prostranih pašnikov. Pohod zaključite na Galetovcu, od koder se ponujajo najlepši razgledi na Blejsko jezero!

Rafting za adrenalinske navdušence

Hrepenite po kančku adrenalina? Predlagamo rafting, zabaven, aktiven in družaben spust po reki Savi ali Savi Dolinki! Rafting na Savi Dolinki poteka po reki s čolnom mimo kampa Šobec, sotočja Save Bohinjke in Save Dolinke do Fuxove brvi. Dogodivščino lahko dopolnite še s skokom v Savo.

V sobah prenovljenega Hotela Park, ki leži neposredno na obali Blejskega jezera in je zato izvrstno izhodišče za odkrivanje lepot okolice, vas že z balkona začara pogled na Blejski grad in jezero z otočkom.

Prepustite se nepozabnim razgledom tudi v savnah, na kopališču in na zunanji terasi Spa Park v Hotelu Park.

Sobe luksuznega Rikli Balance Hotela so zasnovane, da pripomorejo k celoviti prenovi telesa in duha, vsaka od njih pa pripoveduje tudi lokalne zgodbe, ki so jih navdihnile lepote Bleda in okolice.

Naj vas začara bazenski kompleks v Wellnessu Živa v Rikli Balance Hotelu s pogledom na Blejski grad.