Bi se spustili v takšno avanturo?

Nič se ne more primerjati z vašo prvo zipline izkušnjo. Nataknete si čelado in pas, pripnete se v varovalni sistem in se postavite na rob ploščadi. Ko ste enkrat tam visoko med oblaki, se vam bo zdelo, da ste precej višje, kot je bilo videti s tal. Globok vdih, varen prijem in skok s ploščadi – nepozabna avantura nad krošnjami dreves se lahko začne. Na koncu vznemirljivega spusta od navdušenja ne boste mogli verjeti, da je zabave tako hitro konec – in že je pred vami težko pričakovan naslednji spust. Na srečo ima jeklenica Zipline Dolinka kar sedem spustov.

Svoj dopust, konec tedna ali izlet lahko popestrite tudi z ziplinom, ki na splošno velja za varno in prijetno zabavo. To je ena tistih dogodivščin, ki bi jo moral vsak avanturist, ki povsod išče navdušenje, doživeti vsaj enkrat v življenju.

Pokrajina okrog Save Dolinke, ki teče med Bledom in Vrbo, je ravno prav razgibana za izjemno avanturo, ki jo ponuja jeklenica Zipline Dolinka. Gre za lepo priložnost za raziskovanje, učenje, užitek v gibanju in vznemirjenje v zraku. Vse poteka v izjemno slikovitem naravnem okolju.

Sedem prog za adrenalinsko, a varno izkušnjo

Sava Dolinka predstavlja naravno povezavo med naravnimi lepotami Bleda in okolice ter kulturnim biserom slovenstva v vaseh pod Karavankami.

Vseh sedem prog Zipline Dolinke je skrbno izbranih, tako da potekajo z brega na breg na mestih, kjer ni bilo treba izsekavati dreves. Postavitev jeklenic je potekala z najsodobnejšo opremo, tudi s pomočjo drona, brez negativnih vplivov na vegetacijo pod jeklenico.

Eden od najdaljših ziplinov v Evropi

Zipline Dolinka med Bledom in Prešernovo Vrbo prinaša doživetje na prostem na enem najdaljših ziplineov v Evropi.

Avantura nad reko Save Dolinke je več kot le spust po jeklenici, saj poleg sedmih jeklenic vključuje tudi naravoslovni izlet v objemu doline, ki je zaradi izjemnih naravnih vrednot v osrednjem delu zaščitena kot naravni spomenik.

Varnost je vedno na prvem mestu

Na izletu vsako skupino ves čas spremljata dva vodnika, ki skrbita za varno vpenjanje in izpenjanje, za varen let ter informativen pohod po travnikih in gozdovih.

Nad reko iz roba na rob doline vodi sedem jeklenic, dolgih od 300 do 700 metrov, ki v skupni dolžini znašajo štiri kilometre. Posamezni spusti so med seboj povezani z zanimivimi gozdnimi in poljskimi potmi. Pripravljenih je tudi več postajališč, kjer se ponuja vpogled v rastlinski in živalski svet doline ali pa razgled na spektakularen Triglav, Stol, Ajdno ali Babji zob.

Avantura za celotno družino

Zipline Dolinka je avantura za celotno družino. Najmanjši člani odprave morajo biti stari vsaj 6 let. Otroci do 12. leta se po jeklenicah spustijo v tandemu z izkušenimi vodniki, ki poskrbijo, da ti lahko brez skrbi uživajo v šviganju po zraku. Starejši od 12 let pa se lahko spustijo že samostojno, če pa jim je ljubše, jih seveda še vedno lahko popeljejo tudi člani Zipline Dolinke.

Udeleženci avanture se zberejo 15 minut pred predvidenim pričetkom v pisarni Zipline Dolinke na Bledu na Grajski cesti 16 v starem vaškem jedru Grad. Tam se spoznajo z vodniki, prejmejo vso potrebno varovalno opremo ter se seznanijo z dejanskim potekom izleta. Po spoznavanju in oblikovanju skupine se ob predvidenem času za odhod vsi skupaj odpravijo na petminutno vožnjo proti štartnemu mestu nad Savo Dolinko in se po 2,5-urni avanturi vrnejo na štartno mesto na Bled.

Teambuilding malce drugače

Spust po jeklenici je lahko tudi vrhunski način za krepitev odnos med sodelavci. Sproščeno druženje in neokrnjena narava bosta celotno skupino zaposlenih povezala na nepozaben način, da bo pripravljena na nove izzive v poslovnem letu.

Večje skupine razdelijo v več manjših, ki se spuščajo z 10-minutnim zamikom. Skupine so tako lahko velike od 10 do 80 in več oseb.

Promocijska cena

Do konca septembra namesto redne cene 60 evrov velja promocijska cena 50 evrov za odrasle ter 40 evrov za otroke od 6. do 18. leta. Obvezna je predhodna rezervacija.