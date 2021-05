Belgijci se bodo lahko kmalu sproščali v pivu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Bruslju se bodo odprle prve belgijske terme, v katerih se bodo gostje namakali v pivu, zmešanem s hmeljem, kvasom in sladom.

Pivske terme, imenovane Good Beer Spa, bodo v belgijski prestolnici odprli 4. junija. Stranke bodo lahko zasebni jacuzzi za dve osebi rezervirale za 115 evrov, cena pa vključuje tudi dostop do neomejenih količin točenega piva.

42-letna Benedict Biebuyck in Ana Bordonada, njegovo dekle, sta terme ustanovila po doživetju v podobnem pivskem kopališču v Pragi, ki sta ga obiskala pred nekaj leti. "Res sva uživala in začela razmišljati, kako nekaj takšnega narediti v Bruslju," je povedala Ana Bordonada, ki se je leta 2006 iz Španije preselila v Belgijo.

Pred uradnim odprtjem sta na preizkušnjo povabila nekaj sosedov, ki so povedali, da so uživali v vonjih in sproščujočem vzdušju.

Dermatologi pa nad idejo niso tako navdušeni. Vera Rogiers, predstojnica oddelka za dermato-kozmetologijo na medicinski fakulteti v Bruslju, je za Reuters opozorila, da 45-minutno namakanje v topli kopeli lahko škodi kožni barieri oziroma zaščitni funkciji kože, medtem ko sama pivska mešanica nima nobenih blagodejnih učinkov, saj so aktivne snovi v njej premalo koncentrirane.

"Po drugi strani pa ni nič narobe, če se malo zabavaš," je dodala.

