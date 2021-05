Kmet zaradi traktorja prestavil mejni kamen in povečal Belgijo

Francoski kmet je čistil pot za svoj traktor in nevede premaknil tudi mejni kamen, ki je 200 let označeval mejo med Francijo in Belgijo, poroča The Guardian. Kmetovo prerisavanje meje je odkril lokalni amaterski zgodovinar, ki je med sprehodom v gozdu opazil, da se mejni kamen nahaja 2,3 metra stran od svoje prvotne lokacije. Francoski kmet je tako nevede povečal Belgijo in zmanjšal Francijo.

Diplomatski incident?

V teoriji bi francoskemu kmetu lahko grozile kazenske ovadbe. Vendar, kot je za The Guardian dejal župan obmejnega mesta, se bodo verjetno uspeli izogniti diplomatskemu incidentu med obema država. Če bi sicer strogo spoštovani zakone, bi moralo belgijsko zunanje ministrstvo sklicati srečanje posebne komisije za francosko-belgijsko mejo, ki se je nazadnje sestala leta 1930. Francosko-belgijska meja, ki je dolga 620 kilometrov, je bila sicer določena leta 1820.