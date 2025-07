Američanka s komentarjem o barvi modrega morja razburila Evropejce #video

Američanka, ki na Tik Toku objavlja pod imenom aminathree, je nedavno na družbenem omrežju delila posnetek, ki je najverjetneje nastal nekje na obali enega izmed evropskih mest (najveretneje v Marseillu, kjer se je mudila TikTokerka) in v katerem se je obregnila ob barvo (modrega) morja. S posnetkom in opazko pa je sprožila plaz komentarjev.

"Zabavno dejstvo je, da voda ne bi smela biti te barve. Sem iz New Yorka in voda bi pravzaprav morala biti zelenkasto rjava. Evropejci vedno pravite, da mi dodajamo barvila v hrano, vi pa dajete barvo v vodo. Kaj pa ribe?" se je v šaljivem in bržkone v sarkastičnem tonu vprašala Američanka. Videoposnetek je tudi podnaslovila z napisom: "Molim za morska bitja."

Številni komentatorji so takoj odkrili njeno namero in provokacijo, spet drugi niso popolnoma prepričani, da je šlo za spletno šalo, saj je videoposnetek vendarle delila Američanka.

"Vau! Pravkar si odkrila ČISTO vodo", "Voda je zelenkasto rjava, ker je umazana. Naša voda je modra, ker je naravno taka", "Ne, voda je taka, ker je zelo čista, kristalno čista. Tista, ki je zelena ali rjava, zagotovo ni čista", "To ni barva, to je samo čisto morje", so pod videoposnetek, v katerem je šlo za očitno šalo tiktokerke in želje po čimvečjem dosegu gledalcev s posnetkom, zapisali številni komentatorji, ki se z njeno opazko o barvi morja niso strinjali in ob njem delovali celo nekoliko ogorčeni in razburjeni.

Njen video dosegel več milijonov ogledov

Med tistimi, ki pa so namero Američanke takoj uvideli, pa je seveda niso jemali resno. "Dekle, mislili bodo, da misliš resno.", "Očitno se šališ.", "Kot Evropejec se opravičujem za vedenje vseh, ki niso dojeli, da je to šala," so samo eni izmed komentarjev, ki jih je tiktokerka všečkala ali pa komentirala in tako razkrila svojo namero objavljanja tovrstnih vsebin. Tudi namen Američanke je bil, vsaj z njene strani, dosežen. V tednu dni si je video ogledalo 4,6 milijona ljudi, tiktokerka pa se je v novem videu, potem ko je s svojo videovsebino dosegla hrvaške medije, pošalila, ali ji lahko kdo izmed bralcev financira potovanje na Hrvaško, da bo lahko občudovala čisto in modro morje, saj je voda reke Hudson zelenorjavkaste barve.

"Ljudje v komentarjih se sramotijo. In nas delajo za priče njihovi popolni nezmožnosti zaznavanja kakršne koli oblike sarkazma," se je oglasil še eden izmed uporabnikov Tik Toka. Spet tretji pa so šli globje in v komentarjih razkrili pravi razlog, da je morje modre barve. "Voda je modra, ker odseva nebo, ki je modro." in "Zanimivo dejstvo: voda pravzaprav nima barve, modra je zaradi neba," sta zapisala samo dva izmed naključnih komentatorjev.

Zakaj je morje modre barve?

Ocean je moder, ker voda absorbira barve v rdečem delu svetlobnega spektra. Kot filter to za seboj pušča barve v modrem delu svetlobnega spektra, ki jih lahko vidimo. Ocean lahko dobi tudi zelene, rdeče ali druge odtenke, ko se svetloba odbija od plavajočih usedlin in delcev v vodi.