Aktivni oddih v Portorožu: šest razlogov za kolesarjenje po Obali

Kaj pravite na kolesarjenje od Portoroža do Pirana in nazaj?

Rekreacija na svežem zraku

Kolesarjenje je odlična izbira za rekreacijo na prostem, saj je primerno tako za moške kot ženske, za mlade in starejše.

Ne obremenjuje sklepov, težavnost prilagodite z izbiro terena, zraven pa s koristnim združite tudi prijetno in raziskujete destinacijo. In ker je v morskem zraku veliko večje število negativnih ionov kot v mestu, med kolesarjenjem dihajte s polnimi pljuči. Ne le, da boste pospešili fizično sposobnost mišic, uravnovesili boste delovanje hormonov, okrepili imunski sistem, izboljšali metabolizem ter odpravili glavobol. Ob tem pa boste povečali tudi intelektualno aktivnost, koncentracijo in raven energije. Na kolo!

Drugi dom za kolesarje

Act-ION Hotel Neptun odlikujejo lepi razgledi na Piranski zaliv in ponudba, prilagojena športnikom.

Act-Ion Hotel Neptun stoji na vozlišču kolesarskih poti in je zato odlično izhodišče za priprave na tekmovanja ali zgolj izboljšanje osebnih rekordov.

Toplo mediteransko podnebje, veliko število sončnih dni ter mirna lokacija hotela so kot nalašč za treninge vse dni v letu, neposredna bližina centrov dobrega počutja in bazenov Term Portorož pa dobrodošla alternativa za regeneracijo duha in telesa.

Še namig: del rekreacijskega programa hotelov LifeClass je tudi vodeno kolesarjenje. Na dvournem kolesarskem izletu v družbi naših animatorjev se boste naučili pravilnega kolesarjenja, dobro razgibali telo in si ob tem ogledali Portorož, Piran in okoliške kraje. Shranjevanju vaših koles je namenjena sodobno opremljena kolesarnica v pritličju hotela.

Act-ION Hotel Neptun 4* se nahaja na mirni lokaciji, nad portoroško promenado, nedaleč od morja. Zaradi svojih udobnih sob in bližnjega borovega nasada je primerna izbira za družine.



Hotel je z notranjim hodnikom povezan z wellness centri Term & Wellness LifeClass in prenovljenimi bazeni termalnega Pramorja.



V Act-Ion Hotelu Neptun je vsako nadstropje posvečeno točno določenemu športu. Kolesarjenje, supanje, joga, tek, plavanje, nordijska hoja so najljubše športne aktivnosti, za katere se gostje na svojem oddihu v Portorožu najraje odločajo.



Nekaj predlogov za kolesarjenje: Razgibane ceste v zaledju naše Obale nudijo odlične pogoje za kolesarski trening. - od hotela Act-Ion Hotel Neptun do Krkavč (Krkavški kamen). Tukaj imamo možnost podaljšanja izleta naprej do slapa Supot. Skupaj to pomeni skoraj 38 kilometrov in kar 1.020 metrov višinske razlike; - od hotela mimo Strunjana in Dobrave do Gažona in Šalare ter nazaj v hotel: skupaj 30 kilometrov in 725 metrov višinske razlike; - od hotela do Malije, Padne, Nove vasi nad Dragonjo, do Svetega Petra in Dragonje ter nazaj do hotela: skupaj 28 kilometrov in 636 metrov višinske razlike; - okrog Sečoveljskih solin: 10 kilometrov; - ob obali do Pirana, Strunjana, Izole in po "celini" nazaj v hotel: 20 kilometrov.

Spoznajte Sečoveljske soline

Kolesarjenje lahko izkoristite tudi za ogled znamenitosti, saj boste na kolesu lažje premagovali razdalje, hkrati pa ne boste izgubljali časa in živcev z iskanjem parkirišč.

Priporočamo vam kolesarjenje po solinah – predstavljajte si idilična solinska polja in veter v laseh! Prav posebna izkušnja je izlet po Parenzani, 130 kilometrov dolgi opuščeni železniški progi med Trstom in Porečem. Za manj zahtevno različico se po Parenzani s kolesom podajte od Portoroža do ribiškega mesta Izola. Za nagrado si v Izoli privoščite okusno ribje kosilo.

Najlepši sončni zahodi

Če boste izbrali zahtevnejši teren, boste nagrajeni z nepozabnimi razgledi. Slovenska obala je namreč polna skritih kotičkov in razglednih točk.

Čudovita pokrajina Slovenske Istre je kot nalašč za kolesarjenje.

Forma Viva ponuja pogled na ves Portorož, za vzpon na Strunjanski klif v poznopopoldanskih urah pa boste nagrajeni s čudovitim sončnim zahodom nad Mesečevim zalivom. Namig: izkoristite kolesarski izlet za romantični piknik v dvoje z razgledom na slovensko obalo.

Izposoja kolesa

Brez kolesa? Ne skrbite! Zakaj bi se sploh trudili z natovarjanjem in prevažanjem svojega kolesa, če si ga lahko izposodite v neposredni bližini hotela?

To je zelo elegantna rešitev za vse, ki se še niste lotili spomladanskega čiščenja in servisiranja kolesa, za tiste z veliko prtljage in predvsem tiste, ki svojega kolesa nimate. Če niste prepričani o svoji kondicijski pripravljenosti, si izposodite električno kolo. Pomagalo vam bo dodajati moč v hrib, kadar vam je bo primanjkovalo.

Zdrava in okusna prehrana

Okrepčajte se z zdravimi lokalnimi tapasi v Istrian bistro Tapas baru.

Kuharska ekipa Hotelov LifeClass Portorož bedi nad pripravo jedi, ki so v skladu s prehranskimi potrebami ter željami tako rekreativnih kot profesionalnih kolesarjev.

Jedi s prilagojeno vrednostjo beljakovin, ogljikovih hidratov in soli v hotelskem naselju prepoznate po simbolu kolesarja. Rekreativnim kolesarjem so namenjena "kosila za s seboj", ki jih lahko dan pred načrtovanim izletom naročite na recepciji.