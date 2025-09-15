Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
15. 9. 2025,
20.54

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Natisni članek

Natisni članek
Aleksandar Vučić Srbija Jelena Karleuša

Ponedeljek, 15. 9. 2025, 20.54

25 minut

Pevko Jeleno Karleušo občani pregnali iz mesta, še preden je stopila na oder

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17
Jelena Karleuša | Foto Profimedia

Foto: Profimedia

Srbska zvezdnica Jelena Karleuša bi morala nastopiti na prireditvi v Smederevu, a se to ni zgodilo. Pevko, ki odkrito podpira politiko Aleksandra Vučića, so občani pregnali s prizorišča, še preden je stopila na oder.

Pevka Jelena Karleuša bi morala nastopiti na tradicionalni prireditvi Smederevska jesen v mestu Smederevo na vzhodu Srbije, a je bil njen koncert odpovedan.

Zvezdnico, ki odkrito podpira srbsko oblast in je v javnosti večkrat stopila v bran srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću, so občani izžvižgali in jo pregnali s prizorišča. V velikem številu so se zbrali okoli odra in z glasnimi vzkliki jasno dali vedeti, da nasprotujejo njenim stališčem. 

Karleuša je nato v spremstvu policije prizorišče zapustila, ne da bi sploh stopila na oder. 

Protivladni protestniki vdrli na koncert

To ni prvič, da je bil koncert 47-letne Karleuše odpovedan. Avgusta so protivladni protestniki vdrli na prizorišče njenega koncerta v Loznici ter z glasnim žvižganjem, piščalkami, vuvuzelami in kričanjem izrazili nezadovoljstvo z nastopom Vučićeve podpornice v njihovem mestu. Dosegli so, da je Karleuša koncert predčasno prekinila, nato pa je obkrožena s policisti zapustila prizorišče.

Jelena Karleuša
Trendi Protestniki prekinili koncert Jelene Karleuša in jo pregnali iz mesta
Aleksandar Vučić Srbija Jelena Karleuša
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.