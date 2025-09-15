Srbska zvezdnica Jelena Karleuša bi morala nastopiti na prireditvi v Smederevu, a se to ni zgodilo. Pevko, ki odkrito podpira politiko Aleksandra Vučića, so občani pregnali s prizorišča, še preden je stopila na oder.

Pevka Jelena Karleuša bi morala nastopiti na tradicionalni prireditvi Smederevska jesen v mestu Smederevo na vzhodu Srbije, a je bil njen koncert odpovedan.

Zvezdnico, ki odkrito podpira srbsko oblast in je v javnosti večkrat stopila v bran srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću, so občani izžvižgali in jo pregnali s prizorišča. V velikem številu so se zbrali okoli odra in z glasnimi vzkliki jasno dali vedeti, da nasprotujejo njenim stališčem.

Smederevo - Čekamo karly pic.twitter.com/wXu2v6C1fX — Ćutanje nije zlato (@nije_zlato) September 14, 2025

Karleuša je nato v spremstvu policije prizorišče zapustila, ne da bi sploh stopila na oder.

Smederevo - pevačicu je evakuisala policija. pic.twitter.com/J09MtIYeQv — Ćutanje nije zlato (@nije_zlato) September 14, 2025

Protivladni protestniki vdrli na koncert

To ni prvič, da je bil koncert 47-letne Karleuše odpovedan. Avgusta so protivladni protestniki vdrli na prizorišče njenega koncerta v Loznici ter z glasnim žvižganjem, piščalkami, vuvuzelami in kričanjem izrazili nezadovoljstvo z nastopom Vučićeve podpornice v njihovem mestu. Dosegli so, da je Karleuša koncert predčasno prekinila, nato pa je obkrožena s policisti zapustila prizorišče.