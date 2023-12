Zmenki na ona-on.com v letu 2023: Najbolj zaželena sta 38-letna športnica in 70-letni ljubitelj potovanj

Oglasno sporočilo

Foto: VENETICOM D.D.

Kar 2614 uporabnikov nam je letos pomahalo v slovo, kar si štejemo v posebno čast – to pomeni kar 1307 novih parov, ki so ljubezen našli na ona-on.com!

V letu 2023 štejemo več kot 32.700 novoregistriranih profilov, kar pomeni toliko novih uporabnikov, ki si želijo spoznati pravega partnerja. Uporabniki so bili letos zelo aktivni – več kot 25-milijonkrat so si ogledovali profile ter skupno naložili več ko 92.600 fotografij in pod njimi zapisali več kot 76.600 komentarjev.

Uporabniki so poslali skupno več kot deset milijonov sporočil in opravili več kot 3900 minut avdio-video zmenkov (klicev prek ona-on.com).

Iskrice so švigale v vse smeri, saj so uporabniki poslali več kot milijon vprašanj za šanse GO? ter se več kot milijon in polkrat dodali med simpatije!

Da so uporabniki pridno uporabljali ona-on.com, priča tudi število prejetih cekinčkov – uporabniki so jih skupno od uvedbe prejeli več kot štiri milijone! Kaj lahko počneš s cekinčki, preberi malo nižje.

Številne novosti pomagajo samskim poiskati partnerja še hitreje

Leto 2023 je bilo zelo produktivno. Poleg zavidljivih številk uporabe smo letos predstavili številne novosti, ki samskim pomagajo pri uporabi portala in iskanju pravega partnerja. Zdaj lahko pravo ljubezen z naslednjimi storitvami najdejo še hitreje:

💙 dvosmerno ujemanje profilov: na profilu simpatije vidiš seznam področij, na katerih se ujemata, in takoj oceniš, ali se ujemata na tebi pomembnih področjih;

💙 ona-on priporočila: na podlagi algoritma dobiš primerne kandidate zate kar med sporočila, na tebi pa je, da stopiš v akcijo;

Foto: VENETICOM D.D.

💙 cekinčki: z aktivnostjo pridobiš cekinčke, ki jih zamenjaš za izpostavitev profila, pošiljaš lahko tudi zelo simpatična animirana vabila na zmenke. Izstopi iz množice in si povečaj možnosti, da spoznaš pravo simpatijo;

💙 uvodno sporočilo in spoznavni avtopilot: nič več zamudnega pisanja sporočil – lahko si nastaviš prvo sporočilo. Ko to imaš, vključiš spoznavni avtopilot, ki s tvojo simpatijo samodejno izmenja uvodno sporočilo. Kako deluje, preberi na ona-on.com;

💙 Kupid: popolnoma nova storitev, ki skoraj namesto tebe poišče pravo simpatijo! Kaj moraš narediti, da bo Kupid delal zate? Registriraj se na na ona-on.com in preveri. Da bo začetek lažji, ti podarjamo en dan brezplačne uporabe.

Najbolj zaželena uporabnika v letu 2023 sta …

Med moškimi je najpriljubljenejša 38-letna rjavooka blondinka, ki prihaja iz Celja in obožuje šport. Všeč ji je športanje v naravi, rada vrtnari, zanimajo jo tudi moda, lepota, fotografiranje in avtomobili. Naloženih ima sedem privlačnih fotografij, ki jo prikazujejo na njenih športnih podvigih. Na ona-on.com si želi najti prijatelja za skupna doživetja.

Foto: VENETICOM D.D.

Ženskam je bil letos najbolj všeč 70-letni sivook šarmanten moški, ki rad potuje, preizkuša hrano in pijačo, tudi v lastni kuhinji, veselijo pa ga še obisk koncertov, poslušanje glasbe ter pohodništvo v naravi. Naloženi ima dve fotografiji, kjer je sproščen in nasmejan. Želi si partnerko, ki bo iskrena in prijazna, z njo pa želi deliti prosti čas in hobije.

Bonus: nasvet za iskanje partnerja v letu 2024

Če si med tistimi, ki še iščejo pravo ljubezen, naj ti podamo nasvet. Pri iskanju partnerja v letu 2024 je pomembno ohraniti odprtost in iskrenost.

Foto: VENETICOM D.D.

Uporabljaj ona-on.com (tako kot vsi pari, ki so se našli prav tam), kjer lahko spoznavaš ljudi s podobnimi zanimanji. Tam poišči uporabnike, ki se ujemajo s tvojimi vrednotami in življenjskim slogom, ter jim piši.

Naročnik oglasnega sporočila je VENETICOM D.D.