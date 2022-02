Valentinove novosti na ona-on.com, najbolj priljubljenem spoznavnem servisu za samske v Sloveniji

Na letošnje valentinovo so na Ona-on.com za vse samske pripravili številne novosti, ki prinašajo še lažje, učinkovitejše in bolj zabavno spoznavanje. Kaj je novega?

UVODNA SPOROČILA ~ Hitro navezovanje prvih stikov!

Dodali smo tako imenovana "uvodna sporočila", ki bodo uporabnikom prihranila ogromno časa pri izmenjavi uvodne komunikacije, saj je tipkanje na mobilnih telefonih za večino uporabnikov zamudno (majhna tipkovnica, težave s šumniki, "debeli prsti" in podobno), po drugi strani pa si prejemnik vsaj deloma ustvari vtis o človeku na drugi strani tudi na podlagi slovničnih in tipkarskih napak, zato je bolje, da jih ni. ;)

To zlasti velja za uvodne nagovore, zato smo pri tem naredili pomemben korak naprej, samskim tako odvzamemo največji del bremena pri navezovanju stikov. Svoje shranjeno uvodno sporočilo lahko odslej pošlješ komurkoli – brez odvečnega tipkanja.

Uvodna sporočila so prvi korak do globalne inovacije, ki jo pripravljamo in bo izrazito poenostavila proces spoznavanja, več o tem v kratkem.

KONTAKTNI FILTER ~ Kdo lahko stopi v stik z mano, koga vidim med novostmi?

Razširili smo kontaktni filter, kjer uporabniki lahko zelo natančno določijo, kdo jim lahko piše in koga vidijo med novostmi zase. V svetu spletnega spoznavanja, kjer je veliko kvantitete, je za storitve, kot je ona-on.com, ki je usmerjena v resne zveze, ključnega pomena kakovost. Navsezadnje želiš čim hitreje spoznati enega samega, pravega partnerja.

Ta nadgradnja je prvi korak k naslednji inovaciji, ki prihaja v kratkem, to je sistemu komunikacije, kjer so sporočila, ki ne ustrezajo vsem kriterijem uporabnika, dostavljena v "sekundarni inbox" in bodo na voljo za ogled 48 h od prejema. Tako ima vsakdo možnost prednostno obravnavati ožje kandidate, vse preostale pa pregledovati v omejenem obdobju od prejema sporočil in se v tem obdobju odločiti, ali je kateri izmed kandidatov, ki pristane med "Ostalo", vendarle zanimiv zanje.

AVDIO-VIDEO ZMENKI ~ Odslej na vseh kanalih

Priljubljeno storitev avdio-video pogovorov (AV-zmenki) smo razširili z mobilnih še na namizne odjemalce (računalnike, prenosnike). Odslej so torej AV-zmenki omogočeni na vseh kanalih, kar je trenutno zelo aktualno, saj opažamo v obdobju epidemije izjemen porast uporabe te storitve. Uporabniki so ugotovili, da avdio-video pogovori ne le deloma nadomeščajo medosebno komunikacijo v obdobju omejitev druženja, temveč so tudi zelo zaželen korak pred vsakršnimi zmenki v živo. Avdio-video pogovori namreč omogočajo, da se ljudje "začutijo" na podlagi klepeta z zvokom in sliko, saj bolje razberejo videz, glas, gestikulacije, energijo, humor in drugo, zato pa se lažje odločijo za zmenek v živo. Torej veliko manj napačnih zmenkov na slepo.

V kratkem prihajajo tudi številne nove storitve in predelava nekaterih obstoječih, vse s ciljem ustvariti najboljšo mogočo spoznavno storitev, ki bo še dodatno povečala učinkovitost pri spoznavanju samskih, ostala pa bo tudi zabavna in igriva. Vedrina in humor (namig: uporaba smeškov in emojijev) sta še vedno med ključnimi elementi za razvoj začetne komunikacije, ki vodi do kakovostnega dopisovanja, nato prek AV-zmenkov do zmenkov v živo in nazadnje do prave ljubezni in partnerske zveze.

Veliko uspeha pri iskanju partnerja na ona-on.com in veliko ljubezni v letu 2022!

* ONA-ON.COM – dejstva in številke *