Slovenija med rjuhami: razkrivamo končne rezultate ankete Seks in Slovenci 2024!

Se Slovenci radi igramo z vročimi fantazijami? Smo bolj avanturistični, kot si upamo priznati? Koliko nas mika seks na javnem mestu, kdo največkrat zaigra orgazem in kateri spol bolj uživa v seksu na daljavo? Letna anketa Seks in Slovenci 2024, ki jo je izvedla Urgenca.com, največja platforma za vroče zmenke pri nas, je razkrila zelo zanimive in pikantne podatke.

Foto: VENETICOM D.D.

Kdo pravi, da smo sramežljivi?

Čeprav se morda občasno delamo zadržane, so številke povedale svoje. Splet je postal naše najljubše orodje za raziskovanje spolnosti. Kar 55 odstotkov vprašanih si najraje ogleda vroče vsebine na svojem mobilnem telefonu, 29 odstotkov raje uporablja prenosni računalnik, presenetljivo pa jih še vedno 24 odstotkov prisega na televizor. Očitno je velik zaslon bolj vroč, kot bi si mislili!

Pri iskanju spolnih partnerjev prek spleta ni več nobenih tabujev. 22 odstotkov vprašanih pravi, da je to odličen način za popestritev intimnega življenja. Razumljivo, saj je portal Urgenca.com pravo stičišče pogumnih in razburljivih duš, ki si želijo izpolniti svoje skrite fantazije.

Foto: VENETICOM D.D.

Seks? Kolikokrat? Kakor kdo!

Kako pogosto Slovenci dejansko skočimo med rjuhe? 23 odstotkov jih poroča o seksu enkrat na teden, 21 odstotkov pa večkrat na teden. Zanimivo pa je, da jih 14 odstotkov to počne le enkrat na mesec. So to tisti, ki čakajo na pravo priložnost, ali tisti, ki prisegajo na kvaliteto namesto kvantitete? Očitno je jasno, ne glede na pogostost – želja po strasti nikoli ne izgine!

Kaj ženske pri moških res opazijo?

Se ženske res najprej zagledajo v izklesane trebušne mišice in drage avtomobile? Niti približno! Večina žensk je enotna, smisel za humor in inteligenca sta prvi stvari, ki ju opazijo. Torej – če znate nasmejati svojo izbranko in hkrati osvojiti njen um, ste na pravi poti! Moški pa so nekoliko bolj predvidljivi, 48 odstotkov jih žensko najprej pogleda v zadnjico.

Seks na daljavo? Zakaj pa ne!

Mnogi pravijo, da je seks nekaj, kar je treba občutiti na lastni koži, a tehnologija odpira nove dimenzije erotičnih iger. 31 odstotkov vprašanih je že preizkusilo vroči seks prek telefona, medtem ko jih je 19 odstotkov pri naslajanju in iskanju orgazmov uporabilo videoprenose. Očitno so razdalje zgolj številke, ko je v igri prava strast!

Foto: VENETICOM D.D.

Fantazije, ki nas poganjajo

Seznam najbolj vročih fantazij bi marsikomu dvignil obrv (ali pa še kaj drugega!). 27 odstotkov vprašanih priznava, da jih močno vzburja seks na javnem kraju, medtem ko jih 30 odstotkov sanjari o izkušnji z več kot enim partnerjem hkrati. Očitno smo Slovenci radovedni in pripravljeni preizkusiti marsikaj!

Urgenca.com – portal za tiste, ki si upajo več

Vse to kaže na eno – Slovenci in Slovenke smo drzni, strastni in odprti za nove izkušnje. Če vas je kdaj zanimalo, kje lahko najdete somišljenike za raziskovanje svojih fantazij, Urgenca.com ponuja ravno to. Prostor, kjer se želje uresničujejo!