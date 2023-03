Po ljubezen na ona-on.com kar 70 odstotkov samskih + šest zmagovalnih zgodb s spleta

Oglasno sporočilo

Kje Slovenci spoznavamo prijatelje in kje ljubezenske partnerje? Na spletu! Rezultati ankete Moja zgodba (#zgodbezneta) so tukaj.

Splet je tako vpet v naša življenja, da ima skoraj vsak takšno ali drugačno izkušnjo s spleta. Glede na rezultate ankete Moja zgodba, ki jo je izvedel največji slovenski spoznavni servis ona-on.com, ima izkušnjo s spletnim spoznavanjem 49 odstotkov anketiranih samskih.

Samske smo vprašali, katere spletne kanale uporabljajo za spoznavanje novih prijateljev (mogočih je bilo več odgovorov). Trenutno samski za spoznavanje najpogosteje uporabljajo največji slovenski spoznavni servis ona-on.com (kar 70 %), sledijo družabna omrežja (28 %), drugi spoznavni servisi (23 %) ter forumi in spletne klepetalnice (6 %).

Samski so nam zaupali svoje izkušnje s spleta, spodaj preberi najboljše zgodbe:

Za mizo sedi in se mi smeji sošolec iz srednje šole

"Profil brez fotografije, zelo prijazen in nevsiljiv sogovornik na drugi strani. Seveda me je po nekaj dneh dopisovanja zanimalo, kdo se skriva na drugi strani. Dogovorila sva se za kavico. A poglej ga vraga, za mizo sedi in se mi smeji sošolec iz srednje šole. On je seveda videl mojo fotografijo in je vedel, s kom se bo srečal, vendar se prej ni izdal.

Sva se imela veliko za pogovarjati, malo zgodovine, seveda pa tudi o samosti na stara leta. Ostala sva dobra prijatelja in se dobiva na občasni kavici. Za kaj več pa ne vem, ali bo preskočila iskrica. Vesela sem, da sva se po dolgih letih znova našla."

Greva skupaj na morje?

"Poslal mi je prošnjo za prijateljstvo. Všeč mi je bila njegova fotografija, na kateri je bil slikan skupaj z vnukinjo. Začela sva si zasebno dopisovati. Všeč mi je bilo, ker sva lahko ure in ure klepetala o vsem mogočem, o življenju, izkušnjah ... Kmalu sva si izmenjala telefonski številki.

Nato sem dobila od turistične agencije zelo ugodno ponudbo za dopust na morju. Zelo sem si želela iti na morje, vendar moja prijateljica ni imela časa iti z mano. Zato sem tvegala in poklicala njega, čeprav ga v živo še nisem srečala. Bil je presenečen in vesel, ker sem ga povabila na morje.

Povabilo je sprejel in čez dva dni sva že bila skupaj na Korčuli. Imela sva se lepo, se spoznavala in ugotovila, da sva si zelo sorodni duši. Naslednje leto sva zopet odšla na Korčulo obujat spomine in novim dogodivščinam naproti."

Pritegnil me je njegov hudomušen opis

"Pritegnil me je njegov hudomušen opis sebe in sem mu pisala, da se tudi jaz rada pošalim. Po nekaj smešnih dopisovanjih sva se dogovorila za kavo v lokalu na pol poti. Stanovala sva zelo blizu, kar peš se je dalo priti. Vprašala sem ga, kako ga bom spoznala. Odgovoril je: 'Ne moreš me zgrešiti, sem najbolj debel moški tukaj.' Haha. Jaz pa najbolj suha.

Med nama ni bilo ljubezenskih iskric, le prijatelja sva bila veliko let. Jaz sem njemu nosila gobe, on je meni kaj pomagal na računalniku, skupaj sva hodila na pijačo ali kaj pojest. Potem je on spoznal neko žensko, ki ni razumela, da sva le prijatelja. Zaradi mene je končal to zvezo. Ko je resno zbolel, sem bila zelo žalostna, hodila sem mu pomagat, nakupovala, kaj skuhala. A na žalost je čez pol leta umrl."

Več kot polovica vezanih je svojega partnerja spoznala na ona-on.com

63 odstotkov anketirancev, ki so trenutno v zvezi, ima izkušnjo s spletnim spoznavanjem. Skoraj polovica vprašanih (48 %), ki so v partnerski zvezi, je svojega partnerja spoznala na spletu, več kot polovica teh prvih klikov (64 %) pa se je zgodila na spoznavnem servisu ona-on.com!

15 % anketirancev, ki so trenutno v zvezi, je na spletu spoznala prijatelja. 50 % teh anketirancev je prijatelja spoznalo na družabnem omrežju, 33 % pa na ona-on.com.

Tudi tisti, ki so spoznali partnerja na spletu, so nam zaupali svoje izkušnje s spletnim spoznavanjem. Spodaj preberi najboljše zgodbe:

Po drugem objemu je bilo jasno

"Prva sem mu sporočilo poslala jaz. On je kar hitro in simpatično odpisal. Prijetno sva klepetala oz. si dopisovala. Nekako je bilo čutiti, da sva drug drugemu zanimiva, zato sva se kar hitro odločila za prvi zmenek v živo. Prvi mogoče še ne, ampak drugi objem je že kazal znake, da bo pot še zanimiva. In tako je tudi še danes, po devetih mesecih.

Vsak dan počasi sva spoznavala drug drugega, odkrivala najin svet, se veselila skupnih trenutkov in kmalu ugotovila, da se je med nama rodila ljubezen. Večkrat mu povem, da če bi ga delali po mojih navodilih, željah in okusu, ne bi bil tako popoln, kot je.

Oba imava za sabo svojo zgodbo, vsak svoje sončke, a sva zdaj skupaj oz. vsi skupaj dokaz, da lahko ponovno doživiš pravo ljubezen. Zdaj še bolj trdno in bolj doživeto, saj je najpomembnejše, da ljubiš in da si ljubljen.

Hvala vam, da ste bili 'vzrok' najine ljubezni, saj brez vas verjetno nikoli ne bi stopila drug pred drugega."

Za spremembo sta potrebna dva

"Moj dragi mi je prvi pisal in odgovoril na mojo trditev, ki sem jo imela napisano na svojem profilu, da potrebujem spremembo v življenju. Napisal je, da sta za spremembo potrebna dva. Potrebovala sem devet mesecev, da sem mu odgovorila. 😊 Fotografijo zaslona najinega začetnega dopisovanja še vedno hranim v svojem telefonu, zdaj pa že pričakujeva prvega otroka.😊❤"

Včasih je treba le vztrajati

"Prvi sem seveda poslal sporočilo jaz, ker moramo moški narediti skoraj vse, ko gre za zmenke in zapeljevanje.🙄 Toliko o tem, kako zelo si ženske želijo enakopravnosti. 🤣 Nič ni pritegnilo nikogar od naju, da je prišlo do dopisovanja – pisal sem ji tako kot stotim drugim, ker se sámo od sebe ne zgodi nič na področju romantike, če moški ne naredi prvega koraka, razen če je izjemen lepotec.

Z mano se je bila pripravljena dobiti samo zato, ker je zaradi moje odštekane pričeske zmotno mislila, da sem panker (tako kot ona).😄 Prvi zmenek se je končal s sramežljivim poljubom, zdaj sva skupaj dva meseca in upam, da bo še dolgo trajalo, ker mi dekle karakterno zelo ustreza in sem srečen z njo. Redno se videvava, čeprav sva 110 km narazen."

Vsi anketiranci imajo svojo zgodbo in večina meni, da je splet odličen način za spoznavanje več različnih ljudi – tako meni 44 % samskih in 35 % tistih, ki so v partnerski zvezi.

Izkušnje s spoznavanjem prek spleta so zanimive in zabavne, nemalokrat pa peljejo v trajne ljubezenske zgodbe. Na ona-on.com se je od leta 2001 spoznalo že več kot 29 tisoč parov. Spoznaj svojo ljubezen na ona-on.com tudi ti – BREZPLAČNO preizkusi TUKAJ.

Anketa je potekala od 6. 2. 2023 do 5. 3. 2023. Nanjo je v celoti odgovorilo 482 anketirancev, od tega je bilo 11 % anketirancev v partnerski zvezi, 89 % anketirancev pa samskih. Promocija ankete je potekala na ona-on.com, na družbenih omrežjih (Facebook, Instagram, TikTok) in v spletnih medijih (siol.net, bogastvozdravja.si, moja-obcina.si ...).

