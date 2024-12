Kako smo v letu 2024 uporabljali ona-on.com, koliko iskric je letelo ter kdo sta tista uporabnica in uporabnik, ki sta prejela največ pozornosti?

Ljubezen v številkah na ona-on.com v 2024

Letos je kar 2.524 uporabnikov pomahalo v slovo ona-on.com, kar pomeni 1.262 novih ljubezenskih parov – uspeh, na katerega smo izjemno ponosni!

@ona_on.com Kako smo se na ona-on.com parčkali v letu 2024? Pridruži se nam tudi ti ➡️ https://izkoristi.ona-on.com/darilo ❤️‍🔥 ♬ original sound - ona-on.com

V letu 2024 beležimo več kot 30.480 novih registracij, kar kaže na veliko željo uporabnikov po iskanju prave ljubezni. Uporabniki so bili zelo aktivni, saj so si več kot 23-milijonkrat ogledali profile, naložili 88.658 fotografij in več kot 80.658-krat komentirali fotografije.

Uporabniki so letos poslali več kot 9,5 milijona sporočil in opravili 4.500 minut avdiovideo zmenkov – način za pogovore prek ona-on.com, kjer ti ni treba izdati svoje telefonske številke in lahko sogovornika vidiš.

Iskrice so švigale na vse strani – poslanih je bilo več kot 730 tisoč vprašanj za šanse GO?, uporabniki pa so se več kot milijonkrat dodali med simpatije.

Uporabniki so letos pri parčkanju imeli dodatno pomoč – Kupid je virtualni pomočnik, ki zate analizira uporabniške profile, tvoje interese in preference ter ti predlaga simpatije, ki najbolj ustrezajo tvojim željam.

Spoznaj najbolj zaželena uporabnika v letu 2024

Najbolj klikana uporabnica je svetlolasa Kamničanka, ki ima naloženi dve fotki – v naravi in s svojim kužkom. Ljubiteljica potovanj in izletov išče pravega partnerja za resno zvezo, s katerim bi si ustvarila topel dom.

Najbolj klikani uporabnik je temnolasi Domžalčan, ki navdušuje s fotko iz narave. Ima rjave oči, uživa v poslušanju glasbe in se rad druži s prijatelji, še posebej na družabnih dogodkih. S partnerko bi užival tudi v gledanju filmov in dejavnostih v naravi, si pa predvsem želi žensko, ki mu bo pustila, da jo ljubi.

Recept za priljubljenost: aktivnost in prava energija na fotkah

Na ona-on.com ugotavljamo, da uporabniki, ki so na spletni aplikaciji aktivni in imajo naložene fotke, na katerih so polni pozitivne energije, preprosto izstopajo in imajo posledično največ zanimanja.

Foto: VENETICOM D.D.

Najbolj zaželen uporabnik in uporabnica na spletni aplikaciji imata skupno naslednje:

Oba imata v celoti izpolnjen profil s fotografijami, ki izstopajo. Ona ima na sliki tudi svojega kužka (raziskave kažejo, da imajo uporabniki s fotografijami z živalmi tudi do 30 odstotkov več akcije).

Oba sta zelo aktivna – redno se prijavljata, pošiljata vprašanja za šanse GO? in dodajata všečne med simpatije.

Kako postati najbolj zaželen uporabnik?

Čeprav ni enega samega recepta, ki bi ustrezal vsem, pa obstajajo smernice, ki ti bodo pomagale postati najbolj zaželen_a na ona-on.com v letu 2025:

Naloži najboljšo fotografijo! Poskrbi, da te bo tvoja prva fotka prikazala v najboljši luči – nasmeh in sproščenost delata čudeže.

Poskrbi, da te bo tvoja prva fotka prikazala v najboljši luči – nasmeh in sproščenost delata čudeže. Povej svojo zgodbo! Iskren opis te bo približal drugim – kaj te navdušuje, česa si želiš, kaj te dela posebnega?

Iskren opis te bo približal drugim – kaj te navdušuje, česa si želiš, kaj te dela posebnega? Aktivno uporabljaj spletno aplikacijo! Pošiljaj sporočila, komentiraj fotke, dodajaj všečne med simpatije – prvi korak lahko narediš ti.

Pošiljaj sporočila, komentiraj fotke, dodajaj všečne med simpatije – prvi korak lahko narediš ti. Pokaži svojo pozitivno energijo! Ljudje, ki izžarevajo optimizem in prijaznost, hitro osvojijo srca drugih.

Kaj še čakaš? Začni zdaj in postani uporabnik, ki se ga bo težko spregledalo! 😊

Izstopi iz množice – si pripravljen_a? 😉

Ne glede na to, ali si že dolgo na ona-on.com ali šele razmišljaš o registraciji, nikoli ni prepozno, da ustvariš profil, ki bo izstopal. In seveda, ne pozabi uporabiti Cekinčkov, da izpostaviš svoj profil in si tako povečaš možnosti, da te najde prava simpatija!

Ljubezen je na dosegu roke. Pridruži se zdaj in morda boš prav ti naslednje leto med najbolj zaželenimi uporabniki portala! 💖

Foto: VENETICOM D.D.