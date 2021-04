Dvajset ljubezenskih zgodb z ona-on.com

Oglasno sporočilo

Največji slovenski spoznavni servis ona-on.com letošnjo pomlad praznuje 20 let delovanja! Za obeležitev 20. obletnice predstavljamo prvo knjigo z zgodbami parov, ki so se spoznali na ona-on.com.

Največji slovenski spoznavni servis letos praznuje 20 let ljubezenskih zgodb, ki so se pričele tkati prav na portalu. V tem času štejemo že več kot 27 tisoč parov, ogromno družin, porok, med njimi tudi šest sanjskih porok v naši organizaciji! Na ona-on.com pravega partnerja in resno zvezo išče že skoraj 200 tisoč uporabnikov! Če tudi ti iščeš ljubezen, potem priporočamo, da brezplačno preizkusiš kar TUKAJ.

Ekipa ustvarjalcev ona-on.com, 20 let | Foto: @marchabizjakazman (https://www.instagram.com/marchabizjakazman/)

Zgodbe parov, poroke in družine so razlog, da že 20 let delimo srečo in pomagamo samskim do ljubezni! Ni lepšega kot pomagati ljudem do sreče v dvoje!



Za vse, ki še iščete, smo ob naši 20-letnici pripravili lepo darilo, da bo začetek za vse nove iskalce sorodne duše popolnoma brezplačen! Poiščite povezavo do darila v tem članku ;)



Luka Kogovšek, vodja ona-on.com

Ob 20. obletnici izdali knjigo Kako sva našla popolno ljubezen

V 20. letih smo do ljubezni pomagali kar več kot 54 tisoč samskim, zdaj pa smo skupaj z ona-on parom, Karolino in Petrom, v knjigi Kako sva našla popolno ljubezen zbrali 20 najlepših ljubezenskih zgodb parov, ki so se našli na ona-on.com.

Glavna zgodba je zgodba Karoline in Petra, ki pripovedujeta o svoji poti do nove ljubezni s pomočjo ona-on.com. Ona po bolečem razhodu z nekdanjim partnerjem, on po tragični izgubi žene - v knjigi pojasnjujeta, kako sta se po teh izgubah pobrala in se odločila, da dasta ljubezni novo priložnost. Zakaj sta se odločila, da jima bo na tej poti pomagal ona-on.com?



Vse to razkrivata v knjigi Kako sva našla popolno ljubezen, ki lahko naročiš TUKAJ. Psst, v knjigi te čaka tudi darilo.

Za 20. rojstni dan obdarujemo tebe!

Ponosni smo, da že 20 let Slovencem pomagamo pisati njihove ljubezenske zgodbe! Bodi med njimi tudi ti - podarjamo ti BREZPLAČNO spoznavanje.

Prevzemi svoje darilo za brezplačno spoznavanje na ona-on.com - čaka te kar 4.320 minut brezplačnega spoznavanja, preizkusi Avdio Video zmenke in še DARILO - več 100 EUR VIP storitev brezplačno!