Drugačen vidik epidemije: ko v poslu najdeš pravo rešitev

Naj ostane naše delo neprecenljivo, takšna je glavna želja vseh podjetnikov in obrtnikov, ki so se zaradi epidemije novega koronavirusa znašli na razpotju. Kako naprej, da bi čim bolj ublažili učinke krize, in na kakšen način se čim hitreje prilagoditi novim razmeram na trgu? Eden od načinov je nedvomno tudi digitalizacija poslovanja.

Epidemija bolezni covid-19 je korenito spremenila nakupne navade Slovencev, njihove želje o dostopnosti blaga in storitev, vplivala pa je tudi na načine plačevanja. Podjetniki po vsej Sloveniji se tako spopadajo z zahtevnimi izzivi in se sprašujejo, ali so v skladu z novimi okoliščinami zmožni uspešno preobraziti svoje poslovanje in ga bolj digitalizirati v tako kratkem času. Pomembno vlogo ima digitalna transformacija, ki prinaša nove možnosti komuniciranja s strankami ter hitre prilagoditve prodajnih poti po meri novih potrošniških navad.

Številni so se tako znašli pred novimi izzivi, ki so po eni strani povezani z likvidnostjo, po drugi pa od njih zahtevajo hiter odziv, da bi povečali konkurenčnost na trgu – to lahko na hitro dosežejo s postavitvijo spletne strani oziroma trgovine in z omogočanjem brezstičnega plačevanja oziroma plačevanja prek POS-terminala, tudi na terenu.

Že raziskave, ki jih je za Mastercard poleti opravila Mediana, so pokazale nove smernice v načinu poslovanja – tako pri strankah in kupcih kot z vidika podjetnikov, ki so se hitro začeli zavedati, kako pomemben bo korak v napredno digitalno dobo.

Težave podjetnikov se iz meseca v mesec kopičijo, kar dokazujejo tudi podatki raziskave Mastercard iz avgusta. Letos je epidemija zelo vplivala na 57 odstotkov sodelujočih podjetnikov, novembra pa je bilo takih kar 72 odstotkov. Novembra je bilo takih, na katere je vsaj nekoliko vplivala, kar 92 odstotkov, kar je šest odstotkov več kot avgusta.

Avgusta sta dve tretjini vprašanih največje spremembe opazili v številu naročil, štirje od desetih so imeli težave z likvidnostjo podjetja, v novembru se jih je največ spopadalo z likvidnostnimi težavami (49 odstotkov), težave pa so imeli tudi z dobavo materialov (21 odstotkov).

25 odstotkov podjetnikov meni, da bodo kupci v prihodnosti bolj pričakovali možnost brezgotovinskih plačil, s čimer se je novembra strinjalo 29 odstotkov vprašanih, a jih kar 50 odstotkov pravi, da ne morejo oceniti pričakovanj.

Pri plačevanju je za potrošnike najpomembnejša možnost brezgotovinskega plačevanja (39 odstotkov), so že julija pokazale raziskave Mediane. Možnost kartičnega plačevanja v lokalu ali trgovini je bila zelo pomembna za kar tri četrtine (76 odstotkov) vprašanih.

Pomen možnosti brezstičnega plačevanja na posameznih plačilnih mestih se je po epidemiji bolezni covid-19 v primerjavi z obdobjem pred njo zvišal za vsa plačilna mesta. Od začetka epidemije je najvišji porast potrebe po tovrstnem plačevanju v gostilnah in restavracijah, barih in kavarnah ter pri ponudnikih lepotnih storitev (frizerski salon, masažni salon, pedikura ali manikira), so še pokazale julijske raziskave.

Novembrske raziskave so pokazale, da se je med podjetniki, ki ponujajo takojšnje plačilo na lokaciji, v samo nekaj mesecih močno povečala želja po uvedbi POS-terminala.

Avgusta je tako 36 odstotkov vprašanih dejalo, da bi o uvedbi oziroma menjavi ponudnika POS-terminala razmislili, če bi banka ponudila ugoden paket, ki bi vključeval uporabo POS-terminala, 25 odstotkov pa, da bi o tem razmislili, če bi banka ponudila brezplačno uporabo za prvo leto. Novembra se je ta odstotek povišal: na 40 odstotkov za prvo skupino in 30 odstotkov za drugo.

Foto: Getty Images

Kupci se vedno pogosteje obračajo na splet. Že julija je raziskava pokazala, da je v zadnjem mesecu nakup opravilo skoraj tri četrtine (74 odstotkov) vprašanih. V primerjavi z zadnjo raziskavo Masterindex (novembra 2019) se je delež povečal za 18 odstotnih točk (s 60 odstotkov na 78 odstotkov). Največ vprašanih (59 odstotkov) je prek spleta nakupovalo približno enako pogosto pred epidemijo in po njej, 12 odstotkov nakupuje zdaj še pogosteje, pet odstotkov pa je novih spletnih kupcev, ki pred epidemijo niso nakupovali prek spleta, a so to počeli med epidemijo.

O tem, da bi svoj posel preselili na splet ter tam omogočili nakup oziroma naročilo svojih storitev ali izdelkov, je novembra razmišljalo in bo to verjetno storilo 15 odstotkov vprašanih, avgusta je bilo takih 20 odstotkov. O tem je razmišljalo, a tega verjetno ne bo storilo 19 odstotkov, avgusta 16 odstotkov. O tem novembra ni razmišljalo 66 odstotkov vprašanih, avgusta nekaj manj, 64 odstotkov.

Mastercard v pomoč majhnim in srednjim podjetjem

Foto: Bojan Puhek Mastercard s projektom Ohranimo delo neprecenljivo obrtnikom, majhnim in srednjim podjetjem ponuja pomoč pri preobrazbi poslovanja, da se lažje in hitreje prilagodijo spremenjenim zahtevam strank. Z znanjem in inovativnimi digitalnimi rešitvami Mastercard si lahko lastniki podjetij zagotovijo najustreznejšo rešitev za svoj poslovni izziv, pa naj bodo to poslovna kreditna kartica s kratkoročnim poslovnim posojilom, brezstični POS-terminal, elektronsko poslovanje ali plačila (spletno nakupovanje).

S pomočjo primerov uporabe in izobraževalnimi spletnimi vsebinami z ustreznimi mentorji je Mastercard pomagal lastnikom, da so spremembe čim lažje sprejeli. Tako jih je spodbudil k širjenju svojih izkušenj z rešitvami, ki jih ponuja Mastercard.

Projekt Ohranimo delo neprecenljivo je na Siol.net dosegel številne bralce, ki so skozi zgodbe naših junakov dobili željo po iskanju najboljše poti v kriznem položaju. Na webinarjih so dobili prave informacije, kako se podati na pot digitalizacije poslovanja.

Mastercard je tako pomagal dvema slovenskima podjetnikoma – cvetličarju Marjanu Planinšku in kmetovalcu Domnu Virantu. Oba sta zelo hitro dojela, kako pomembna je uvedba sprememb v načinu poslovanja. Njuni zgodbi si lahko preberete TUKAJ.

Postanite del te verige in delite svoje zgodbe z ostalimi. Vse z enim samim ciljem, da bi delo še vedno ostalo neprecenljivo.