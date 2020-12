Slovenska zgodba za navdih: tako se spopadata z drugim valom

Dve zgodbi, dva različna poslovna modela, ampak s podobno zavzetostjo, da se iz te situacije izvlečeta kot zmagovalca: kmetovalec Domen Virant in cvetličar Marjan Planinšek sta zavihala rokave in se uprla mrtvilu, ki je zavladalo v njunem poslu. Poiskala sta nove poti, da dosežeta svoje stranke in pridobita celo nove.

Prvi val epidemije je mnoge podjetnike in obrtnike zadel nepripravljene. Nekateri so se že marca znašli z manjšimi poskusi digitalizacije poslovanja. Med njimi sta tudi naša dva junaka, ki sta v jesensko korona krizo vstopila veliko bolj pripravljena.

Marec – kot bi odrezal

Marjan poskuša reševati svoj posel s cvetličarno prek prodaje na spletu. Foto: Bojan Puhek

Marjan Planinšek nam je že poleti razložil, kako je bilo na začetku težko, zlasti, ker se je čez noč vse zaprlo – sveže cvetje je ostajalo v skladišču. Znašel se je tako, da je del tega celo podaril. Da bi vsaj nekoliko zakrpal velik finančni primanjkljaj, pa se je podal v čisto nove vode – cvetje je začel ponujati prek Facebooka. Odziv je bil presenetljivo dober, zlasti za materinski dan, ko je z dostavo cvetja na dom lahko spletel neko posebno nit, prek katere so lahko svojci ostali vsaj simbolno povezani.

Danes je pogled na njegovo prazno cvetličarno žalosten. December je namreč eden od vrhuncev sezone, praznične aranžmaje pri njem kupujejo tako posamezniki kot podjetja. Vendar Marjan ostaja kar se da optimističen, predvsem pa odločen, da usodo svojega posla vzame v svoje roke.

Nove izdelke sproti fotografira in jih objavlja v spletni trgovini. Foto: Bojan Puhek Velik uspeh spomladanske akcije na Facebooku ga je namreč spodbudil, da poišče lažji način, kako svoje izdelke približati kupcem. "Zdaj smo šli pa še korak naprej, tako da smo si dali izdelati spletno stran, prek katere poskušamo prodati naše izdelke," ponosno razloži Marjan, ki nam pokaže, kako preprosta je pravzaprav postavitev spletne trgovine, za katero bo skrbel kar sam. Sveže šopke bo sproti fotografiral s telefonom in jih objavljal na spletni trgovini.

Odziv je tudi tokrat požel velik uspeh in zadovoljstvo med strankami, ki v svojem vsakdanu pogrešajo cvetje, zlasti zdaj, ko so pred vrati novi prazniki.

Digitalizacija poslovanja je danes nujna in veliko bolj preprosta, kot je videti na prvi pogled. Foto: Bojan Puhek

Z rožami razveseljuje svoje stranke tudi v teh kritičnih časih. Cvetje vedno privabi nasmeh. Foto: Bojan Puhek

"Težko je. Vsi nekaj tipamo. S takšnim načinom prodaje izpada prometa ne bomo rešili, bomo pa vse skupaj mogoče malo umilili, da vsaj del tega prometa obdržimo."

Nove ideje so le nadgradnja spomladanskega začetka

Domen svoje domače izdelke dostavlja na dom. Foto: Bojan Puhek Tudi Domen Virant je eden izmed tistih, ki se ni prepustil pasivnosti in se je že spomladi spoprijel z novimi poslovnimi prijemi – najprej tudi on prek Facebooka. Svoje domače pridelke in izdelke je na ta način želel približati novim strankam, pridobil je tudi kakšno novo, ki je iskala hitro rešitev na spletu.

Čeprav je jesen zanj najbolj mrtva sezona, saj je pridelkov na njivi res malo, je odziv v primerjavi z lanskim letom boljši. Tudi to ga je spodbudilo, da se je še bolj usmeril v digitalizacijo poslovanja. "Zavedati se je treba, da živimo v digitalni dobi in da je treba temu tudi slediti, zato je prisotnost na družbenih omrežjih in na spletnih straneh danes že nujna," in v to smer gredo tudi njegovi načrti za prihodnost.

Domen pravi, da so spomladi nekatere stranke s strahom naročale izdelke pri njem, saj ni imel možnosti plačevanja s kartico. Foto: Bojan Puhek

Jeseni je na podlagi odzivov strank najprej uvedel brezstični način plačevanja – če so spomladi stranke njegove izdelke plačevale izključno prek bančnih nakazil ali z denarjem, jim je zdaj ponudil še možnost plačevanja s kartico – njegove izdelke lahko zdaj na svojem domu plačajo kar prek mobilnega POS-terminala. "V tem času, ko je veliko ovir in strahu, se je treba kupcem čim bolj prilagoditi, seveda v okviru naših zmožnosti. Ko kupci in stranke zaznajo, da se jim želimo približati oziroma da jim omogočamo čim lažji način plačevanja, naročanja in prevzema, bodo za našim izdelkom posegali z večjim veseljem."

Danes, ko je delo na kmetiji bolj umirjeno, ima dovolj časa za snovanje načrtov za prihodnost - ti vključujejo tudi nadgradnjo poslovanja na spletu. Spomladi, ko bo imel v ponudbi več izdelkov, jih bo ponudil tudi prek spletne trgovine.

"Glede na to, da živimo v digitalni dobi in da gre ne glede na epidemijo vse bolj v smeri digitalizacije poslovanja, svetujem vsem, da razmislijo o spletni trgovini in o prisotnosti na družbenih omrežjih. To se mi zdi danes nujno. Ter seveda, da ponudijo možnost kartičnega plačevanja prek POS-terminalov."

Stranke mu lahko po novem plačujejo kar s kartico. Foto: Bojan Puhek

Kako sta se Marjan in Domen spopadla s težkimi razmerami? Ker nista smela imeti neposrednih stikov s svojimi strankami, sta se usmerila na splet – predvsem na družabna omrežja. Odzivi so bili odlični, kar ju je spodbudilo, da se še bolj usmerita v digitalizacijo poslovanja. Jeseni sta svoje načrte tudi uresničila: Marjan ima danes, ko so vse cvetličarne zaprte, svojo spletno trgovino. Na ta način vsaj delno pokrije izgubljen posel. Domen si je olajšal dostavo tako, da svojim strankam omogoča plačevanje s kartico. Na ta način je prepričal tudi tiste stranke, ki so se bale, da bi se zaradi stika (plačevanja z gotovino) povečale možnosti okužbe. Spomladi bo šel še en korak naprej, saj bo tudi on vzpostavil spletno trgovino, na kateri bo ponujal domače izdelke. Razmišljate o tem, da bi čimprej digitalizirali svoje poslovanje? Preverite nasvete v webinarjih:

Epidemija je poslovanje še bolj usmerila v digitalno okolje

Epidemija covid-19 je korenito spremenila nakupne navade Slovencev, njihove želje glede dostopnosti blaga in storitev, vplivala pa je tudi na načine plačevanja. Podjetniki po vsej Sloveniji se tako spoprijemajo z zahtevnimi izzivi in se sprašujejo, ali so v skladu z novimi okoliščinami zmožni uspešno preobraziti svoje poslovanje in ga bolj digitalizirati v tako kratkem času.