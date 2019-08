Zadnji čas za šolske nakupe

Pričakovanje prvega šolskega dne je lahko stresno in kaotično, sploh kadar se priprav lotimo v zadnjem trenutku. Če priprave in nakupe začnemo dovolj zgodaj, bomo bolj brezskrbno pričakali ta pomembni dan, ki bi moral biti nepozaben tako za otroke kot za starše.

Dva tedna pred šolo

Čim prej pridobimo sezname obveznih šolskih potrebščin in preglejmo, kaj vse moramo kupiti na novo in kaj otrok lahko uporablja od prej.

Skupaj z otrokom pripravimo seznam stvari in mu pomagajmo izbrati prave izdelke.

Kako izbrati pravo nalivno pero?

Pisanje z nalivnim peresom je najbolj prijeten način pisanja z roko, ki otroku omogoča, da razvija koordinacijo roka-oko. Ta je pomembna za usklajeno pisanje črk, številk in za risanje. Črnilo se pri pisanju s peresom brez napora izteka na papir, tako da se naše misli lahko posvečajo vsebini napisanega.

Izbira pravega peresa je lahko precej naporna naloga, saj je na izbiro veliko privlačnih izdelkov. Ne glede na obliko peresa je pomembno, da je konica peresa odporna in kakovostna, po možnosti iridijeva. Če je otrok levičar, bodimo na to pozorni pri nakupu. Nalivno pero za prva leta šole – v prvem razredu ga običajno še ne potrebujejo – mora biti ravno prav široko.

Kakšen je pravi šolski nahrbtnik?

Šolski nahrbtnik predvsem ne sme biti prevelik. Imeti mora ergonomsko oblikovano hrbtišče iz zračnih in vodoodbojnih materialov, z ledveno in prsno oporo za pravilno razporeditev teže. Tudi naramnice morajo biti ergonomsko oblikovane in nastavljive na primerno velikost.

Čeprav mora biti šolski nahrbtnik čim lažji, da ne ovira razvoja hrbtenice, pa je vsaj v prvih šolskih letih dobro, da je kompakten in stabilen. Tako bo vsebina nahrbtnika veliko bolj pregledna, organizacija šolskih potrebščin pa bo zaradi predalov in prekatov v glavnem delu nahrbtnika veliko bolj učinkovita. Zaponka za odpiranje pokrova nahrbtnika naj bo preprosta.

Zadnji teden pred šolo

Otrok naj čim bolj sodeluje pri organizaciji vseh potrebščin in naj si uredi pisalno mizo, da bo šolsko delo potekalo čim bolj nemoteno.

Oblikovanje različnih škatlic za pisala:

Nekaj dni pred šolo

Skupaj zavijmo zvezke in delovne zvezke, otrok naj sam podpiše vse potrebščine. Ne pripravimo čisto vsega, da bo nekaj šolskega dela ostalo za prvi šolski dan, kot prva domača naloga.

Kreativni načini, kako polepšati svoje zvezke in beležke:

Prvi šolski dan

Ko z otrokom pridemo iz šole, se seveda najprej odpravimo na obvezen posladek. Po prihodu domov pa naj sledi prva domača naloga: otrok naj pripravi potrebščine za naslednji dan, po potrebi ošili barvice in pospravi pisalno mizo.

