Za hišnega ljubljenčka sta si izbrala pumo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aleksander Dmitrijev in njegova žena Marija, oba psihologa, ki živita v zahodnem ruskem mestu Penza, sta Messija pred petimi leti kupila v živalskem vrtu. "Tri dni sva močno premišljevala, ali je pumo moralno obdržati in ali je pametno, da jo kupiva. Toda nič se ni moglo boriti z najino nenadno željo," pravi Marija, ki se je v Messija zaljubila na prvi pogled. Presenečena sta bila, ko se je živalski vrt strinjal z nakupom, navaja Daily Mail.

Poglejte, kako je videti življenje s pumo.

Eksotična mačka, poimenovana po argentinskem nogometnem zvezdniku Lionelu Messiju, ni nikoli kazala znakov nasilja do ljudi. Zaradi zgodnjih zdravstvenih težav je Messi manjši od povprečne pume, poroča Daily Mail. Ko sta ga Dmitrijeva kupila, je komaj hodil, naučiti so ga morali teči in skakati.

Kasneje se je pojavilo vprašanje vzpostavljanja prevlade. "Če živite s takim plenilcem, je napad neizogiben," je povedal Aleksander. "Prej ali slej, ko se začne puberteta, bo začel presojati, kdo je glavni v hiši, in v tej situaciji bo preizkusil vaše moči. Takrat sva uredila najin odnos in na koncu sem zmagal."

Foto: Reuters

Par je svojo hišo prilagodil Messijevim potrebam in predelal hodnik v njegov brlog s stenami, prekritimi z bambusom, ki ga uporablja kot praskalnik. Pravita, da nakupa Messija nista nikoli obžalovala.

Messi je priljubljen pri sosedih in slaven na družbenih omrežjih. Ko je par začel objavljati fotografije in videoposnetke svojega življenja z veliko mačko, je na YouTubu in Instagramu dobil več kot milijon sledilcev. "Postal je moj najboljši prijatelj," dodaja Aleksander.

Preberite tudi: