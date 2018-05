V štirih korakih do samozavesti zvezdnic

Zvezdnicam samozavesti ne manjka. Z nekaj vaje lahko bolj samozavestni postanete tudi vi. Foto: Getty Images

Ko gre za dviganje samospoštovanja in samozavesti, je o tem lažje govoriti, kot to narediti. Številni plačujejo ure in ure psihoterapij in različnih svetovanj, da bi prišli do točke, ko bi se res počutili močne in samozavestne.

Britanska terapevtka dr. Pam Spurr pa je za The Sun razkrila štiri osnovne korake, s katerimi lahko dvignete nizko samozavest in izboljšate samopodobo.

Prijatelji, ki vam dajejo občutek manjvrednosti, vam pri dvigovanju samozavesti zagotovo ne delajo usluge. Foto: Thinkstock

1. Oddaljite se od toksičnih ljudi

V prenesenem pomenu to pomeni, da v vašem življenju ni prostora za tiste, ki vas posredno ali neposredno ponižujejo ali vam dajejo občutek manjvrednosti. Pa naj bodo to ljudje, ki vas neposredno omalovažujejo v družbi, ali pa takšni, ki to počnejo na bolj subtilne načine.

Tudi "prijatelji", ki nikoli ne podprejo tega, kar rečete ali naredite, nikoli ne pohvalijo vaših izbir, ki vam s svojimi ravnanji ali besedami dajejo občutek, da so več vredni od vas, niso pravi prijatelji. V vašem življenju nimajo kaj iskati, saj vam zbijajo samozavest in vam vcepljajo občutek manjvrednosti. Možnosti sta tako dve, pojasnjuje dr. Spurrova. Ali jim naravnost povejte, da tako več ne gre naprej, in jim postavite meje ali pa jih črtajte iz svojega življenja.

Potrditev iščite le sami pri sebi in ne čakajte na komplimente okolice. Foto: Thinkstock

2. Ne iščite potrditve v drugih

Prav tako ne iščite pohval in potrditve v drugih. Če bosta namreč vaš notranji občutek vrednosti in vaša raven samozavesti vezana na to, kaj o vas govorijo in mislijo drugi, potem se boste vsakič, ko ne boste dobili potrditve v okolici, počutili slabo in manjvredno. Čakanje na pohvale okolice ni dobra zamisel, ko gre za dvigovanje samozavesti, pove dr. Pam Spurr in svetuje, da potrditev iščite le sami pri sebi: "Bodite svoj lastni barometer."

Poslušajte svoj šesti čut. Foto: Thinkstock

3. Sledite svoji intuiciji

Raziskave, ki jih je opravila omenjena britanska psihoterapevtka, so pokazale, da je bilo tistim, ki imajo visoko raven samozavesti, skupno to, da so v življenju velikokrat sledili svojemu šestemu čutu. Dobro se zavedajo, kdaj in zakaj se počutijo dobro, samozavestno, in kdaj ne – prav tako se zavedajo, kaj povzroča te negativne občutke.

Intuicija je bila namreč človeku dana zato, da ga obvaruje pred okoljem, pred negativnim. V sodobnem svetu se je posluh zanjo izgubil, a če hočemo pridobiti samozavest in dobro psihično počutje, je prav, da ji znova prisluhnemo ter sledimo, dodaja.

4. Trudite se biti prilagodljivi

Pozitivno na vašo samopodobo in samozavest bo vplivalo tudi dejstvo, da se znate hitro prilagoditi spremembi razmer. Če se boste namreč vdali strahu in paniki, bo to slabo vplivalo na vašo samozavest. Če boste ravnali pragmatično, trezno in rešili težavo, v kateri se boste znašli, pa si boste dokazali, da zmorete in da ste vsemu kos. To bo zagotovo ugodno vplivalo na vašo samozavest.