V katerih položajih med seksom boste pokurili največ kalorij?

Raziskovalci na univerzi v Montrealu so se lotili zanimive študije. Preučevali so, koliko kalorij lahko v povprečju izgubite med spolnim odnosom.

Poraba kalorij je seveda odvisna od spola, metabolizma posameznika, intenzitete in trajanja spolnega odnosa. A nekako v povprečju so namerili, da moški med pol ure trajajočim spolnim odnosom porabi okrog sto kalorij, ženske pa malo manj – v povprečju 70.

Z redno posteljno telovadbo lahko porabite kar nekaj kalorij. Foto: Pixabay Novinarka portala Popsugar se je sama lotila preverjanja dognanj znanstvenikov. Nadela si je zapestnico za štetje kalorij in svojega partnerja prosila za pomoč. Posteljno telovadbo sta izvedla trikrat, v treh različnih položajih, kar pomeni, da je bila različno aktivna. "Ko sem bila na vrhu, sem porabila največ kalorij, kar je seveda logično, saj sem v tem položaju najbolj 'garala'. Takrat je bila poraba 80 kalorij, medtem ko sem med seksom v misijonarskem položaju, torej spodaj, pokurila le 60 kalorij. V obeh primerih je seks trajal približno 15 minut," je v svoji kolumni šaljivo zapisala Nicole Yi.

Med posteljno telovadbo boste torej porabili veliko manj kalorij kot z drugimi aerobnimi vadbami. A če niste ravno ljubitelj telovadbe, pa bi vseeno želeli porabiti nekaj kalorij, je lahko, glede na omenjeno raziskavo, nekakšen nadomestek tudi seks.

