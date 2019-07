V 71. letu starosti je umrl Jesper Juul

Po dolgi in hudi bolezni je v četrtek na svojem domu v danskem kraju Odder umrl znani danski družinski terapevt in avtor številnih knjižnih uspešnic o vzgoji Jesper Juul. Enainsedemdesetletni Juul je vrsto let trpel zaradi bolečin, proti katerim zdravila niso pomagala.

Jesper Juul je veljal za vodilnega družinskega strokovnjaka in je izdal številne priročnike za vzgojo otrok, med njimi je Kompetentni otrok. Za dolgo in hudo boleznijo je trpel več let. "Boril se je sedem let, zdaj je omagal," je povedal ustanovitelj in vodja organizacije Familylab Nemčija Mathias Voelchert.

Osrednja tema Juulovega dela je bilo načelo enakopravnosti

Juul je leta 2004 ustanovil organizacijo Familylab International, ki se je osredotočila na svetovanje staršem pri vzgoji otrok. Svojo izpostavo ima tudi v Sloveniji. Familylab Slovenija deluje v okviru zasebnega zavoda Inštitut za sodobno družino Manami, ki je bil ustanovljen leta 2008.

Osrednja tema Juulovega dela je bilo načelo enakopravnosti, pod tem pojmom pa je treba razumeti, da imajo otroci in šibkejši enake pravice kot vsi ljudje v družbi. "Obveza močnejših je, da poskrbijo za šibkejše, da jih ne izkoriščajo ali slabo ravnajo z njimi," je še dejal Voelchert.