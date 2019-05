Upad spolne moči: kako si pomagati?

Pravijo, da dobro spolno življenje pomeni deset odstotkov zveze, slabo pa 90 odstotkov. Spolnost je še kako pomembna za zdravo razmerje, a vendarle se vse več parov, tako žensk kot moških, srečuje z upadom spolne sle. Kako si pomagati in kako ohraniti spolno življenje zdravo in živahno?

Erektilne motnje lahko pomembno vplivajo na kakovost partnerskega odnosa, zato je zelo pomembno, da o njih spregovorimo in jih skušamo rešiti.

Spolnost pomembno vpliva tako na psihično počutje kot na zdravje, a čeprav živimo v sodobni in razviti družbi, se iskrenemu pogovoru o seksu še vedno raje izogibamo, predvsem pa težavam, ki ga morda spremljajo. Ženske nerade iščejo razloge za upad libida, moški pa zaradi sramu in strahu pred obsojanjem družbe najraje zamolčijo izgubo spolne sle.

Toda ta lahko doleti vsakogar, ne glede na starost, izobrazbo in socialni status: težave lahko povzročita stres in preobilica dela, seveda sta pogosta krivca tudi nekakovostna in neredna prehrana ter pomanjkanje telesne dejavnosti, morda pa gre vzrok za impotenco iskati v resni zdravstveni težavi.

Marsikateri moški težko prizna, da ima težave z erekcijo. Ko moškost ne deluje več tako kot nekoč, se pogosto pojavijo dvomi in strahovi. Toda erektilna disfunkcija ni nekaj, česar bi se morali sramovati.

Erektilna disfunkcija ni nerešljiva težava

Ne glede na razlog je ključnega pomena pogovor tako s partnerico kot s strokovnjakom, kajti le z zaupanjem je mogoče poiskati rešitev.

Težave z erekcijo ne povzročajo fizičnih bolečin, režejo pa globoke in boleče rane v moško samopodobo. Obstajajo blage, zmerne in hude motnje erekcije. Že blage motnje erekcije lahko moškega precej vznemirijo, prav tako pa lahko vplivajo tudi na partnerico.

Pomembno je, da se moški z motnjami erekcije katerekoli stopnje zavedajo, da jih ne smejo ignorirati in da se morajo aktivno zavzeti za njihovo reševanje. Več ko boste vedeli o težavi, ki vas morda muči, bolje boste lahko sodelovali pri njenem zdravljenju.

Med moškimi, ki imajo to motnjo, je večina starejših od 65 let, vendar je z raziskavami potrjeno, da ima skoraj vsak drugi moški po 40. letu vsaj občasno neko obliko tega pojava.

Kaj pravi statistika?

Motnja erekcije je zelo razširjen pojav, je pa dejstvo, da lahko vitalen in zdrav moški, ki skrbi za svoje zdravje, ohrani erektilno sposobnost v pozno starost.

Statistika sicer kaže, da vsak tretji moški, starejši od 40 let, doživi erektilno disfunkcijo, od tega si jih kar 71 odstotkov želi izboljšati svojo vzdržljivost. Povsem normalno je, da se spolna aktivnost z leti zmanjša. Razlog za to je lahko videz telesa – upade lahko fizična privlačnost ali pa so razlog hormoni, saj se v telesu zgodijo številne hormonske spremembe. Raziskave so pokazale, da tako moški kot ženske potrebujejo več časa, da se vzburijo, upočasni se spolna aktivnost, čvrstost erekcije je manjša in za njo je potrebne več stimulacije, orgazmi trajajo krajši čas, njihova intenzivnost se zmanjša …

Posledice pomanjkanja spolnih odnosov so lahko večplastne, od težav v odnosu, prevar do celo depresije.

Za boljšo spolno moč lahko veliko naredite tudi sami

Ko se pojavijo prve težave z erekcijo, je čas za prve ukrepe. Prvi je nedvomno bolj zdrav življenjski slog – več gibanja, uravnotežene prehrane, manj alkohola in cigaret. Pomembno je, da poiščete tudi pravi ventil v boju proti stresu, da ste športno bolj aktivni in poiščete pravi način za sproščanje.

pripomočkov, ki vam bodo pri vaši težavi zagotovo pomagali. Erektilna disfunkcija ni neizogibna ali nerešljiva težava in ni nekaj, česar bi se morali sramovati. Zato, da bi lahko imeli kar se da sproščeno in prijetno spolno življenje, je na voljo tudi več, ki vam bodo pri vaši težavi zagotovo pomagali.

Kapsule Instant Erect pomagajo odpraviti vašo erektilno disfunkcijo brez stranskih učinkov.

Kapsule Instant Erect

Kapsule Instant Erect pomagajo odpraviti vašo erektilno disfunkcijo brez stranskih učinkov. Instant Erecet je prehranski dodatek, ki temelji na rastlinah, aminokislinah in vitaminih, izbranih za vzdrževanje moške spolne vzdržljivosti. Kapsule so namenjene moškim, ki imajo težave z erekcijo. Prav tako so priljubljena rešitev za moške, ki želijo čvrstejšo erekcijo ali pa hočejo samo izboljšati vzdržljivost med spolnim odnosom.

Kapsule vam bodo tako pomagale odpraviti motnje v erekciji in prezgodnjo ejakulacijo. Orgazmi bodo postali intenzivnejši in vaša spolna moč se bo povečala.

Patentirana 100-odstotno naravna formula EnoSTIM TM, ki vsebuje kombinacijo polifenolov iz jabolk in grozdja, aktivnega ekstrakta žafrana ter vitaminov, vam brez stranskih učinkov zagotavlja ponovno spolno moč v največji meri.

Ena kapsula 30 minut pred spolnim odnosom je dovolj!

Ekstrakt žafrana stimulira libido, izboljša erekcijo in pomaga pri povečanju količine sperme. Instant Erect vsebuje tudi vitamin B9, ki pomaga zmanjšati utrujenost.

Naravna formula EnoSTIM TM je bila klinično testirana in preverjena v priznanem francoskem laboratoriju. Študije so pokazale, da so moški, ki so uživali kapsule Instant Erect, dosegli presenetljive rezultate, povezane z motnjami v spolnosti (nemoč, izguba poželenja, nizek libido …). Rezultati so se pokazali že 30 minut po zaužitju: povečala sta se spolno poželenje in vzdržljivost, čutili so večji užitek …