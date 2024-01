To je naredil starejši gospod iz Splita in marsikoga ganil do solz #video

Starejši gospod je v roke zajel morsko vodo in jo odnesel svoji ženi, ki ga je čakala na obali. Tako se je tudi ona lahko dotaknila morja.

Posnetek je postal viralen, na TikToku si ga je ogledalo že 17 milijonov uporabnikov. Gospod je s svojo gesto marsikoga spravil v jok. "To je prava ljubezen." "Nisem mogla zadržati solz." "Ljubezen je povsod okoli nas in to je najlepše, kar sem videla danes." To je le nekaj komentarjev, ki so se zvrstili pod objavo.