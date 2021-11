Ta horoskopska znamenja bodo najsrečnejša v letu 2022

Oglasno sporočilo

Vsako leto je bolj radodarno do nekaterih in nekoliko manj do drugih. Čeprav bo Jupitrovo leto 2022 srečo in priložnosti namenilo prav vsem znamenjem zodiaka, pa tokrat predstavljamo šest srečnežev, ki bodo še posebno blesteli in imeli največ priložnosti za razcvet.

Ribi

Rojeni med 19. februarjem in 20. marcem lahko že začnejo proslavljati, kajti leto 2022 bo njihovo. Štirinajstega maja se Jupiter, ki velja za planet sreče, obilja in širitve, podaja na potovanje skozi ribi, kar bo predstavnikom tega zodiakalnega znamenja namenilo veliko čudovitih energij in ogromno priložnosti za razvoj tako na kariernem kot tudi na drugih področjih. Leto same sreče pa ne bo namenjeno le rojenim v znamenju rib, ampak tudi vsem, ki so ribi v podznaku. Lastnosti, kot so radodarnost, tolerantnost in veselje, bodo še poudarjene, prav tako si lahko obetajo osebnostno spremembo, ki jim bo koristila v razmerjih in karieri.

Škorpijon

Škorpijon je vedno bil in bo posebna zvezda na zodiakalnem parketu. Zlahka se zaljubimo vanj in zlahka nam gre na živce, a njega to prav nič ne gane. Kot ga ne gane niti to, ali mu je sreča namenjena ali ne. Ker bo leto 2022 nekoliko slabše za fiksna znamenja, med katera se uvršča tudi škorpijon, bi lahko sklepali, da tega zodiakalnega znamenja ne bo na seznamu najsrečnejših. A bi se opekli! Škorpijon bo eno najsrečnejših znamenj leta 2022 preprosto zaradi svoje zmagovalne miselnosti, s katero na svojo pot pritegne le pozitivne stvari in dogodke. V prihodnjem letu bo rojenim v tem znamenju kariera cvetela, saj se bodo priložnosti kar vrstile, prav tako jim bo vse teklo gladko tudi na ljubezenskem in zdravstvenem področju.

Rak

Če so leta 2021 raki bolj kot ne stiskali zobe, da se leto izteče, si bodo leta 2022 verjetno želeli, da se ne bo nikoli končalo. Obeta se jim namreč izobilje tako na materialnem kot čustvenem področju. Tisti, ki so že v razmerju, bodo poglobili svoj odnos z ljubljeno osebo, samskim pa se obeta, da prav v tem letu spoznajo svojo sorodno dušo. Na splošno za vse rake velja, da jim bodo odnosi kar cveteli, ljubezenski ali drugi, ustvarijo lahko globljo vez z ljudmi, ki jih cenijo in obožujejo. Le na poslovnem področju se bodo morali paziti sovražnikov, ki jim bodo želeli podtikati polena pod noge.

Tehtnica

Leto 2022 bo neverjetno za tehtnice, saj jih čaka veliko novih priložnosti in prebojev na skoraj vseh življenjskih področjih. Večina jih bo sledila svojim sanjam in jih brez pretiranega vložka uresničila, pri tem pa se bodo počutila samozavestno. Pomembne spremembe v življenju jim bodo omogočile hitrejšo rast. V njihovem horoskopu kaže, da v letu 2022 ne bodo trpeli pomanjkanja, saj jim prinaša to leto obilje na finančnem področju in priložnosti za napredovanje na kariernem področju, le na ljubezenskem bo morje nekoliko bolj razburkano, saj se jim obeta veliko drame.

Lev

Čeprav je lev fiksno znamenje, ki ga v letu 2022, tako kot ga je tudi že v letu 2021, čaka nekaj preizkušenj, bo na sporedu še več zlatih priložnosti. A ne bodo prišle zlahka, zato se pripravite na zelo delovno in akcijsko naravnano leto. Srečne zvezde naj vam kažejo pot, ko boste v dvomih, in ne oklevajte, temveč izkoristite vse, kar se ponuja. Res je, da bo izkupiček na koncu odvisen od vloženega truda, a včasih je bolje imeti dve železi v ognju, saj nikoli ne veš. Sklepanje kompromisov se vam ne bo obetalo, vaš moto naj bo: vse ali nič.

Dvojčka

Dvojčkom se bodo sanje uresničevale kot po tekočem traku, zato je dobro, da si že na začetku leta pripravijo seznam za kljukanje, da česa ne spregledajo. Vse vam bo teklo kot po maslu, ne glede na to, ali je vaš cilj študirati v tujini, zaprositi partnerja ali partnerico za roko ali napredovati v službi. Res je, da vas je leto 2021 popolnoma razočaralo, a vse lekcije, ki ste jih usvojili, vam bodo zdaj prišle prav. Ne pozabite jih unovčiti v svojem zlatem letu!

